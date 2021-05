Corona Schnellteststationen für Schulen

Der Schulbetrieb beginnt in vielen Städten wieder. Wir bieten kostenlose Corona Schnelltestsationen mit medizinischem Profischnelltests für Schulen.

Ärztefortbildungen liefert den Premium Laienschnelltest von LYHER® an Schulen binnen 24 Stunden frei Haus zu sehr attraktiven Preisen und einzeln verpackt, ab EUR 3,50 pro Test. Mit diesem solllen sich die Schüler vor Unterrichtsbeginn selbst testen. Bei jeder Schulbestellung der Laientest bietet Ärztefortbildungen ebenfalls eine kostenlose Covid-19 Teststation für die Schule an. In dieser können sich z. B. die Lehrer medizinisch fachgerecht in der Schule testen lassen. Zusätzlich bietet diese Testsation für Schulen pro Klasse zwei weitere kostenlose medizinische Schnelltests, um stichprobenartig die Ergebnisse der Schülerlaientests zu überprüfen. Diese Plätze könnten ebenfalls für Schüler genutzt werden, die entweder ihren Test vergessen haben oder mit Symptomen in die Schule kommen.

Jeder Schulträger hat jederzeit die Möglichkeit, das Testen mit der medizinischen Corona Teststation für alle Schüler zu wählen. Die medizinischen Tests bieten eine weit höhere Sicherheit, da der medizinisch fachgerechte Abstrich im Mund- und Nasenraum eine deutlich höhere potentielle Viruslast aufspürt. Die professionelle Corona Schultestsation ist ebenfalls empfehlenswert, wenn Verdachtsmomente von möglichen Corona Infektionen bestehen.

