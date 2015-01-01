-
Corona Solar: Hochwertige Photovoltaik- und Heizlösungen aus Hannover
Corona Solar liefert in Hannover nachhaltige Energielösungen für Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen und kombiniert Photovoltaik, Wärme und Rundum-Service aus einer Hand.
Corona Solar hat sich auf ökologische Haustechnik spezialisiert und bietet Lösungen für den gesamten Energiebedarf von Wohngebäuden. Das Unternehmen plant und installiert Photovoltaikanlagen, Heizsysteme und kombinierte Energielösungen. Dabei setzt es ausschließlich auf europäische Produkte hoher Qualität. Ziel ist es, Systeme zu schaffen, die langlebig und zuverlässig sind und Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen langfristig Unabhängigkeit und Sicherheit bieten.
Photovoltaik: Investition in langfristige Einsparungen
Photovoltaikanlagen bilden einen zentralen Bestandteil des Leistungsportfolios. Obwohl die Anschaffung zunächst kostenintensiv ist, führen sie langfristig zu einer Reduzierung der Energiekosten und erhöhen die Unabhängigkeit von externen Stromanbietern. Corona Solar begleitet die Kunden und Kundinnen von der individuellen Planung über die fachgerechte Montage bis hin zum Kundendienst. Die regionale Präsenz des Unternehmens stellt sicher, dass jede Anlage optimal betreut wird und lokale Ansprechpartner jederzeit verfügbar sind.
Kombination von Strom- und Wärmelösungen
Corona Solar bietet integrierte Lösungen für Strom- und Wärmeversorgung. Das Unternehmen erstellt abgestimmte Konzepte, die sowohl die Energieerzeugung als auch die effiziente Nutzung im Haus berücksichtigen. Die Leistungen reichen von der Planung über die Installation bis zur Wartung, sodass Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen ein vollständiges Rundum-Paket erhalten. Die Kombination der Systeme trägt dazu bei, Kosten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu erhöhen.
Regionalität und Qualität als Vorteil
Der Fokus auf regionale Produkte und Betreuung bietet Kunden und Kundinnen zahlreiche Vorteile. Corona Solar ermöglicht durch lokale Präsenz kurze Wege für Service und Wartung und gewährleistet einen persönlichen Ansprechpartner. Durch die Konzentration auf hochwertige europäische Produkte wird die langfristige Zuverlässigkeit der Anlagen gesichert. Das Unternehmen folgt dem Prinzip, dass Qualität und Betreuung wichtiger sind als kurzfristige, preisgünstige Lösungen.
Kontakt und Serviceinformationen
Corona Solar bietet umfassende Planungs-, Installations- und Wartungsleistungen für alle Bereiche der erneuerbaren Energien. Interessierte können sich direkt an das Unternehmen wenden, um eine Beratung oder Angebote zu erhalten. Der Standort befindet sich in der Zur Bettfedernfabrik 1, in 30451 Hannover, wo individuelle Lösungen für Strom, Wärme und kombinierte Haustechnikkonzepte präsentiert werden.
Telefonisch erreicht man das Unternehmen unter 0511 924795-0. Sie sind von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr erreichbar. Per E-Mail ist Corona Solar unter mail@corona-solar.de kontaktierbar.
Corona Solar: Hochwertige Photovoltaik- und Heizlösungen aus Hannover
