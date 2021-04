Corona Testpflicht für Unternehmen?

Confidentia Protect® die Antwort auf alle Test Anforderungen in Ihrem Unternehmen

Corona Testpflicht – Wie können Unternehmen damit umgehen?

Auch wenn derzeit noch keine Corona Testpflicht in Unternehmen besteht, ist es doch empfehlenswert, sich schon jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Zum einen gilt bereits gegenwärtig der dringende Appell der Bundesregierung, solche Tests durchzuführen. Zum anderen gehen die meisten Experten davon aus, dass die Testpflicht ohnehin kurzfristig kommen wird. Das stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Insbesondere kleinere Betriebe sind nämlich mit ihren alltäglichen Aufgaben in der Regel völlig ausgelastet. Daher müssen Corona Tests in den Unternehmen leicht umsetzbar sein.

Gemeinsam mit renommiertem Unternehmen für medizinische Schutzausrüstung

Das fängt bei der Beschaffung an. Sie muss reibungslos funktionieren und sichere Tests bereitstellen, die alle gesetzlichen Vorgaben im Rahmen einer zu erwartenden Testpflicht erfüllen. Die Confidentia Trading GmbH ist in diesem Zusammenhang ein zuverlässiger Partner an Ihrer Seite. Iso-Zertifizierung und ein Kundenstamm von rund 600 Apotheken bestätigen, dass wir ein leistungsstarker Spezialist für medizinische und persönliche Schutzausrüstung sind. Damit Corona Tests in allen Unternehmen umsetzbar sind, haben wir ein „Rundum-Sorglos-Paket“ entwickelt, das völlig unproblematisch in die betrieblichen Abläufe eingebunden werden kann.

Schnell, sicher und zuverlässig: Antigen-Schnelltests

Im Zentrum des Paketes steht unser Produkt Confidentia Protect®. Dabei handelt es sich um einen hoch entwickelten Antigen-Schnelltest. Er bietet im Vergleich zu konventionellen Kassettentests eine ganze Reihe an Vorzügen. Zum einen ist die Handhabung von Antigen-Schnelltests einfacher und zum anderen ist sie auch sicherer als herkömmliche Verfahren. Das steigert zudem die Zuverlässigkeit der Schnelltests gegenüber Kassettentests. Darüber hinaus ist Confidentia Protect® in Punkto Schnelligkeit im Vorteil.

Beratung, Lieferung und Schulung aus einer Hand

Damit nicht genug: Zum Leistungsspektrum der Confidentia Trading gehört überdies eine umfassende Beratung interessierter Unternehmen zu allen Aspekten des Corona Tests. Hier beantworten wir unter anderem Fragen dazu, welche Räumlichkeiten zur Durchführung der Corona Tests geeignet sind und wie sie ausgestattet sein müssen. Außerdem übernehmen wir nicht nur die Lieferung der Antigen-Schnelltests, sondern ermöglichen es den Unternehmen, eigene Mitarbeiter mittels Online-Schulungen zur Durchführung von Tests zu schulen. Dies spart den Unternehmen nicht nur Geld, sondern bietet auch die nötige Flexibilität, Schulungen nach deren zeitlichen Möglichkeiten effizient auszurichten. Unterstützt werden die Mitarbeiter sowie das Unternehmen durch zusätzliche Checklisten, die in konzentrierter Form Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tests darstellen.

Welche Zuschüsse gibt es und wie oft muss getestet werden?

Eine finanzielle Förderung findet zwar aktuell noch nicht statt, die Planungen gehen aber dahin, dass es in Zukunft einen Zuschuss von 6 Euro brutto pro Test geben soll. Die Testintervalle sollten mindestens im wöchentlichen Turnus stattfinden. Besser ist sogar, zweimal in der Woche zu testen.

Datenschutz, Dokumentation und Meldung von Testergebnissen

Selbstverständlich hat die Confidentia Trading ebenfalls zum Themenkomplex „Datenschutz“ Antworten. Um diesen zu gewährleisten, haben wir Formulare vorbereitet, die zur rechtlichen Absicherung des Arbeitgebers von den Mitarbeitern unterschrieben werden müssen. Auch die Dokumentationspflicht beschränkt sich auf die Formulare, welche das Unternehmen von uns erhält. Für die Vorgehensweise im Falle eines positiven Testergebnisses gelten schließlich gesonderte Vorgaben. In jedem Fall muss eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen. Dies haben wir über eine App automatisiert.

Jetzt handeln und vorbereitet sein

Das „Rundum-Sorglos-Paket“ der Confidentia Trading GmbH, mit dem Antigen-Schnelltest Confidentia Protect®, ermöglicht also Corona Tests in jedem Unternehmen. Aufgrund unserer umfassenden Services ist der Aufwand für Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme auf ein Minimum begrenzt. Die Testresultate sind dabei äußerst zuverlässig. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass alle rechtlichen Vorgaben von der Mitarbeiterschulung über den Datenschutz bis hin zur Dokumentations- und Meldepflicht erfüllt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Confidentia Trading GmbH

Herr Klaus Herb

Liebigstr. 5

85757 Karlsfeld

Deutschland

fon ..: +49 (8131) 998 09 70

fax ..: +49 (8131) 998 09 75

web ..: https://confidentia-trading.com

email : info@confidentia-trading.com

Confidentia ist Latein und bedeutet Vertrauen. Damit beschreibt schon der Name des Unternehmens in einem Wort das Gut, mit dem die Confidentia Trading GmbH seit 2017 handelt.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: +49 (8134) 547 99 35

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fakten statt Spekulationen