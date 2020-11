Corona – virusfrei auf Staatskosten

JETZT BIS 31.12.20 FÖRDERMITTEL FÜR LUFTREINIGER TAC V+ BEANTRAGEN

Corona-Überbrückungshilfe II, Zuschuss über NEUSTART Kultur oder für Schulen und Kitas Förderung durch die Länder erhalten.

Die Corona-Pandemie hält an, lüften im Winter wird schwierig. Da hilft der Hochleistungsluftreiniger TAC V+. Mit seinem H14-Schwebstofffilter eignet sich der leistungsstarke Luftreiniger für Restaurants, Kantinen, Fertigungsbetriebe, Fitnessstudios, Therapieräume, Wartezimmer, Arztpraxen, Hotels, Tagungsstätten, Büro, Clubs und Diskotheken sowie für Kinos, Theater und Museen. Beantragen Sie für die Investition jetzt Corona-Überbrückungshilfe II oder einen Zuschuss über das Programm NEUSTART Kultur. Schulen und Kitas erhalten Förderung durch die Länder.

Hochleistungsluftreiniger TAC V+

Coronafilter-tipps.de empfiehlt den Hochleistungsluftreiniger TAC V+. Dies ist weltweit der einzige mobile Raumluftreiniger, der die am H14-Filter abgeschiedenen Viren mit Hitze inaktiviert. Der Hochleistungs-HEPA-Filter nach EN 1822 scheidet 99,995 % der feinen Schwebstoffpartikel größer als 0,1 Mikrometer ab. Wie wirksam der TAC-Luftreiniger arbeitet bestätigte Prof. Dr. Christian Kähler am Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München. In seiner Studie „Können mobile Raumluftreiniger eine indirekte SARS-CoV-2 Infektions-gefahr durch Aerosole wirksam reduzieren?“ kam er zu dem Ergebnis: „Wenn Sie diese Anlage dauerhaft laufen lassen, wird kein Mensch es schaffen, in einem Raum eine Aerosolkonzentration von infektiösem Niveau zu erzeugen!“

Fördermittel durch Corona-Überbrückungshilfe II, NEUSTART Kultur und Bundesländer

Mit der Auflage der Corona-Überbrückungshilfe II fördern die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie Finanzen bis zum 31.12.2020 Investitionen für Hygienemaßnahmen, die ab dem 1. September 2020 erfolgen. Mit der Förderung reduziert sich der Kaufpreis je nach Förderstufe bis auf 60, 40 oder auf 10 Prozent zzgl. MwSt.

Kultureinrichtung bzw. -akteure können über NEUSTART Kultur einen Zuschuss in einer Höhe von 5.000 bis 100.000 Euro erhalten, bei Eigenmitteln von normalerweise zehn Prozent, in Ausnahmefällen auch ohne. Die Bundesländer fördern in öffentlichen Schule und Kitas.

Weitere Informationen zu den Förderprogrammen finden Sie auf coronafilter-tipps.de

Coronafilter-tipps.de beschäftigt sich mit Raumluftreinigern und ihrem wirksamen Einsatz zum Schutz gegen SARS-CoV-2-Viren. Auf der Webseite finden Sie detaillierte Informationen zur Funktionsweise, zu HEPA-Filtern, zum Filterwechsel, zur Lautstärke und zur Bedienung.

Weitere Informationen online unter Coronafilter-tipps.de

Christa Stuber

info@coronafilter-tipps.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

coronafilter-tipps

Frau Christa Stuber

Jade Residence A-11-5, Jalan Bantayan 1

88450 Kota Kinabalu

Singapur

fon ..: 01705516442

web ..: http://coronafilter-tipps.de

email : info@coronafilter-tipps.de

Pressekontakt:

coronafilter-tipps

Frau Christa Stuber

Jade Residence A-11-5, Jalan Bantayan 1

88450 Kota Kinabalu

fon ..: 01705516442

web ..: http://coronafilter-tipps.de

email : info@coronafilter-tipps.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Palladium wertvoller als Gold – Palladium Hot Stock entdeckt 1,22 Mrd. $ Palladium – 112 mal mehr als Börsenwert. Börsenstar plant Ressourcen-Upgrade von 523.000 Unzen auf 2 Mio. Unzen. Massives Kaufsignal. Jetzt 449% mit Palladium Aktientip Canadian Palladium Resources – AC Research