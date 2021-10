Coronakonformer Firmenevent mit ausgefallener Künstlerin

Origami Künstler zum Firmenevent gebucht. Bei der Jubiläumsfeier der Firma faltete die Papierkünstlerin für die anwesenden Gäste kunstvolle Figuren zum Mitnehmen.

MIT HYGIENEKONZEPT WURDE FIRMENFEIER ZUM ERFOLG

Lutherstadt Wittenberg. In diesem Jahr stellte sich das Unternehmen mit seinem 30jährigen Jubiläum der Herausforderung eines Firmenevents in Corona Zeiten. So wurden die Mitarbeiter und Kunden kurzerhand zu einem Open Air Fest mit großem Grillbüffet geladen. Natürlich hatte die Geschäftsleitung auch für Unterhaltung auf dem Firmenevent gesorgt. Denn was wäre eine Betriebsfeier ohne Künstler, die für die richtige Stimmung sorgen und das Ganzen in einen exklusiven Rahmen rücken.

FÜR UNTERHALTUNG UND BESTE STIMMUNG WURDE GESORGT

Gleich zu Beginn wurden die Gäste farbenfroh begrüßt von einer Origami Künstlerin, die schon durch Ihr Outfit für ein erstes Highlight auf dieser Veranstaltung sorgte. Denn nicht nur die Kunstwerke, die sie an Ihr Publikum verteilte, auch ihr Kleid war aus einem ganz besonderen Material gefertigt: Papier. Dies gab schon den ersten Hinweis auf die fingerfertige Performance mit dem diese Artistin den Firmenevent verzauberte. Wer einen Blick auf das Outfit und die Darbietung werfen möchte, der kann dies unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent tun. Denn Sabrina hat sich ganz dem japanischen Papierfalten, auch Origami genannt, verschrieben. Und so knickte und formte diese virtuose Künstlerin auf dem Firmenevent, lies die Wünsche der Gäste in 3D Figuren aus Papier entstehen und verteilte vor Allem viel gute Laune!

VOLUMINÖSES ORIGAMI KLEID ERLEICHTERTE DIE ABSTANDSREGEL

Die sympathische Entertainerin agierte in Ihrem Showact erstaunlich vielseitig und erfüllte alle Begehren in Windeseile. Ob man eine Blume oder ein Herz forderte, einen fliegenden Drachen oder einen Fußball, nichts schien unmöglich für diese Künstlerin auf dem Firmenevent. Kaum war eine Anfrage aus dem Publikum an Ihr Ohr gedrungen, schon formte Sabrina das bunte Material zu der gewünschten Skulptur und erntete spontanes Entzücken bei Ihren Zuschauern. Eine tolle Idee war es auch, die benötigten Papiere in den unterschiedlichsten Farben ins Kleid zu stecken und in eben diesem Outfit auch eine Art Arbeitsfläche zu integrieren, die das Falten erleichterte. Dieses komplett lilafarbene Papierkostüm war ein echtes Unikat. Mit Papier Künstlerin Sabrina (Bilder auf https://www.blubshow.de/origami-kuenstler-origami-show ) und weiteren Attraktionen auf diesem Firmenevent wird das runde Jubiläum ganz sicher noch lange Zeit in guter Erinnerung bleiben, da waren sich alle Beteiligten einig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer nahmen Ihre Origami Kunstwerke sichtlich stolz mit nach Hause. Dieser Nachmittag hat das Team nochmals enger zusammenwachsen lassen und auch die Unternehmensleitung bewies ein gutes Händchen für den Firmenevent, was die Lobbekundungen allerseits unterstrichen.

