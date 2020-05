Coronavirus – Immunsystemstärkung – Gesundheits-Ratgeber

Bernhard Dr. med. Weber und Christiane E. Weber erklären in „Coronavirus – Immunsystemstärkung“, wie man Viren von Corona bis Zoster naturheilkundlich behandeln kann.

Zahlreiche chronische Virusinfekte wie Cytomegalie, EBV, Herpes Zoster Lippenherpes und Papilloma Virus lassen sich laut den Autoren dieses neuen Buches rund um Gesundheit durch Stärkung der Abwehrkräfte, aber auch gezielter mit Nosoden-Therapie erfolgreich bekämpfen. 30 Jahre Erfahrung in der Privatpraxis zeigten den Autoren die enormen Möglichkeiten der Virustherapien, obwohl die Schulmedizin bei diesen keine Therapie kennt. Die modernen quantenphysikalischen Messungen von Patienten ermöglichen eine sehr schnelle Erkennung, welche Viren vorliegen, besonders mit Telemedizin. Im Jahr 2019 testeten die Autoren bei 7 Patienten länger zurückliegende, symptomarme Corona-Virusbelastungen, die erfolgreich behandelt werden konnten.

Die Empfehlungen für die aktuelle Corona-Epidemie in dem Buch „Coronavirus – Immunsystemstärkung“ von Bernhard Dr. med. Weber und Christiane E. Weber basieren auf jahrzehntelangem Wissen. Am besten wäre, wenn jeder Patient individuell mit Telemedizin Naturheilkunde Zweitmeinung auf chronische Vorbelastungen und Schwächen getestet würde. Die Autoren bieten dafür einen Kurztest Immunsystemstärkung an, der aus folgenden Teilen besteht: Fragebogen ausfüllen, zumailen oder schicken. Der einseitige Arztbrief gibt genaue, sanfte Empfehlungen zur Stärkung des Immunsystems.

„Coronavirus – Immunsystemstärkung“ von Bernhard Dr. med. Weber und Christiane E. Weber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04635-1 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

