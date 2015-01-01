Corporate Health Award: Deutsche Kreditbank AG erhält Sonderpreis Innovation

Die DKB AG stärkt Zukunftsfähigkeit durch enge Verzahnung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Ein wirkungsvolles Corporate Health Management ist längst zu einem zentralen Erfolgsfaktor moderner Unternehmen geworden. Gerade in der zunehmend digitalisierten Bankenbranche, in der technologische Entwicklungen stetig neue Anforderungen an Mitarbeitende stellen, sichert ein strategisches Gesundheitsmanagement nicht nur Leistungsfähigkeit und Motivation, sondern auch Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Um den steigenden Belastungen und dem raschen Wandel gerecht zu werden, müssen Unternehmen kontinuierlich neue Konzepte und digitale Lösungen entwickeln, die Gesundheit, Resilienz und Wohlbefinden der Mitarbeitenden nachhaltig stärken.

EUPD Research, das Handelsblatt, der Deutsche bKV-Service und BG prevent zeichnen Unternehmen im Rahmen des Corporate Health Awards mit dem Sonderpreis ,Innovation‘ aus, die sich dieser Herausforderung stellen und zukunftsweisende Konzepte in ihrer Organisation verankern. In diesem Jahr erhält die Deutsche Kreditbank AG (DKB AG) den Sonderpreis ,Innovation‘ für ihre umfassenden, kreativen und fortschrittlichen Bemühungen zur Erhalt und Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.

Die DKB AG verfolgt einen ganzheitlichen Corporate Health-Ansatz. Einerseits setzt sie auf das Empowerment ihrer Mitarbeitenden, indem sie die Sozialkompetenz der Mitarbeitenden und Führungskräfte gezielt fördert und so nachhaltig eine Unternehmenskultur des Miteinanders etabliert, in der die Zufriedenheit der Belegschaft ein wichtiger Schlüsselfaktor ist. Des Weiteren treibt sie durch externe Kooperationen die Nutzung von künstlicher Intelligenz voran, um einerseits die Mitarbeitenden zu unterstützen und anderseits ein schnelleres, personalisierteres und smarteres Kundenerlebnis zu bieten. Eine weitere Komponente des Corporate Health-Ansatzes stellt der neue DKB Campus dar, der viele Dimensionen der Nachhaltigkeit innovativ verbindet und durch sein Multispace-Konzept bestehend aus offenen und geschlossenen Flächen sowie eines eigenen Health Floors eine produktive Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden ermöglicht. „Die DKB beweist: Betriebliches Gesundheitsmanagement kann inspirierend, digital und nachhaltig zugleich sein. Mit ihrem Ansatz setzt sie Maßstäbe – und wird dafür zu Recht mit dem Sonderpreis ,Innovation‘ ausgezeichnet“, kommentiert Prof. Dr. Thomas Auhuber, CEO bei BG prevent.

Die DKB AG mit Sitz in Berlin hat es sich seit ihrer Gründung im Jahr 1990 zur Aufgabe gemacht, die Zukunft Deutschlands aktiv mitzugestalten. Eine fortschrittliche Denkweise, der steter Wunsch nach Optimierung sowie der Mut, neue Prozesse zu entwickeln und zu implementieren zeichnen die mehr als 4.200 Mitarbeitenden aus. Dieses Mindset befähigt die Bank zudem, sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele zu setzen sowie innovative Konzepte im Corporate Health Management zu etablieren. „Gesundheit ist unser gemeinsamer Erfolgsfaktor. Indem wir Resilienz stärken, mit Achtsamkeit führen und zukunftsfähig handeln, schaffen wir die Grundlage für eine starke und lebendige DKB“, sagt Dr. Sven Deglow, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Kreditbank AG.

„Wir gratulieren der Deutsche Kreditbank AG zur verdienten Auszeichnung mit unserem Sonderpreis ,Innovation‘ und ehren damit die innovative Führungsrolle des Unternehmens im Bereich Corporate Health“, kommentiert Steffen Klink, COO bei EUPD Research. „Unternehmen sind heutzutage gefordert, ihre Prozesse, Strukturen sowie auch die Angebote für die Mitarbeitenden kontinuierlich zu hinterfragen und bei Bedarf anzupassen. Unser Sonderpreis ,Innovation‘ würdigt ebendiese Agilität, Innovationskraft sowie Kreativität von Unternehmen hinsichtlich Corporate Health. Die DKB AG belegt mit ihrem zukunftsweisendem Konzept eindrücklich, wie Corporate Health strategisch im Unternehmen verankert werden kann und zu einem nachhaltigen Wettbewerbsfaktor wird.“

Über den Corporate Health Award:

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Zu den Initiatoren gehört neben EUPD Research und dem Handelsblatt seit 2025 auch der Deutsche bKV-Service. Im Anschluss an die Online-Qualifizierung erhalten alle Teilnehmenden einen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Organisationen mit einer Zielerreichung von über 50% im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard können zudem ihr Ergebnis durch ein Audit verifizieren lassen. Aus den geprüften „Corporate Health Companies“ entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner:innen des Awards. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de

Über BG prevent:

BG prevent ist der bundesweit größte überbetriebliche Dienstleister für Prävention in der Arbeitswelt. Das Unternehmen mit seinen mehr als 3.700 Expert:innen für Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement verfolgt mit seinen Produkten und Dienstleistungen ein Ziel: einen besseren Return on Prevention. Damit bietet dasUnternehmen einen Mehrwert durch vorbeugende Maßnahmen für mehr Gesundheit, Sicherheit und Motivation in der Arbeitswelt. BG prevent betreut über 210.000 Unternehmen, Betriebsstätten und öffentliche Einrichtungen aller Größen und Branchen mit ihren vielen Beschäftigten – bundesweit und flächendeckend an über 150 Standorten. Prävention. Besser gemacht. (Hinweis: Bis Mitte des Jahres 2025 firmierte die BG prevent GmbH unter B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH.)

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: 02285043514

email : k.werner@eupd-research.com

