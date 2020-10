Corvus Gold durchteuft 73 m mit 1,92 g/t Au, 45 m mit 1,67 g/t Au, 44 m mit 2,60 g/t Au, 63 m mit 2,01 g/t Au und 25 m mit 2,47 g/t Au und erweitert damit die Entdeckungen in der Lagerstätte Mother Lode in Nevada

1. Oktober 2020 – Vancouver, B.C. – Corvus Gold Inc. (Corvus oder das Unternehmen) – (TSX: KOR, NASDAQ: KOR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/corvus-gold-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen zusätzliche Ergebnisse aus seinem aktuellen Bohrprogramm im Projekt Mother Lode erhalten hat und damit die neuen Ziele Central Intrusive Zone (CIZ) und Upper Oxide Zone erweitern konnte. Mit diesen aktuellen Ergebnissen wird die Definition der Form und der Kontinuität der Goldmineralisierung in diesen für die Erweiterung der Ressourcen wichtigen Gebieten der Lagerstätte Mother Lode fortgesetzt (Abbildung 1 & Tabelle 1). Zu den wichtigsten Abschnitten gehören 73,2 Meter (m) mit 1,92 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) in ML20-163, 44,9 m mit 1,67 g/t Au in ML20-144CT, 43,8 m mit 2,60 g/t Au in ML20-150CT, 63,4 m mit 2,01 g/t Au in ML20-152CT und 24,8 m mit 2,47 g/t Au in ML20-154CT, welches die gute vertikale Kontinuität mit dem ursprünglichen Entdeckungsloch bei CIZ, ML19-123CT (125,5 m mit 2,6 g/t Au und 74,7 m mit 0,62 g/t Au; siehe Pressemeldung vom 13. Mai 2020) zeigt. Das Zielgebiet CIZ wird neben der Neuentdeckung Lynnda Strip in den nächsten Monaten im Mittelpunkt des auf die Erweiterung der Mineralressourcen ausgerichteten Bohrprogramms des Unternehmens stehen.

CIZ-Entdeckung

Die Ergebnisse aus dem Zielgebiet CIZ bestätigen die direkte Verbindung der Goldmineralisierung mit dem nach Norden verlaufenden Intrusivgangschwarm, wie bereits früher postuliert wurde. Diese jüngsten Ergebnisse weisen darauf hin, dass es sich um eine breite Zone mit einer Goldmineralisierung handelt, deren Mächtigkeit entlang des Streichens variiert und die in der Tiefe weiterhin offen ist. Die überwiegend oxidische Beschaffenheit der Zone bis in eine Tiefe von etwa 600 Metern ist positiv für den Vortrieb der Grube, mit dem der Großteil der derzeit ermittelten Mineralisierung erfasst werden soll (Abbildung 2). Darüber hinaus zeigen neue, vorläufige Zyanid-Laugungsergebnisse anhand von Material aus Bohrloch ML19-123CT, dass die Oxidmineralisierung bei CIZ eine hohe Goldausbeute von durchschnittlich über 90 % zu haben scheint, was nach Ansicht von Corvus auf ein gutes Haufenlaugungspotenzial hinweist. Bohrloch ML20-137CT durchteufte überdies gegen Ende der interpretierten CIZ im Norden einen Abschnitt mit unerwartet hohen Silbergehalten, einschließlich einer Probe mit 46 g/t Ag. Nach Einschätzung von Corvus könnte dies ein Hinweis auf einen wärmeren, möglicherweise produktiveren Teil des Systems sein, der weiterer Bohrungen bedarf.

Mit den Bohrungen im Zielgebiet CIZ wird die Erschließung von höhergradigen Ausläufern innerhalb dieser neuen und expandierenden Lagerstätte in der Tiefe fortgesetzt. Die metallurgischen Untersuchungen an der CIZ haben begonnen, um ihr Verarbeitungspotenzial für ihre zukünftige Ergänzung des Minenplans für Mother Lode besser zu analysieren.

Central Main Zone

Die Ergebnisse aus dem Sulfidkörper der Central Main Zone ergänzen das Ressourcenmodell weiterhin mit höhergradigen Abschnitten, die den Gehalt und die Größe der Ressource sowie ihr Konfidenzniveau verbessern dürften. Diese neuen Kernbohrabschnitte durch die Main Zone bei Mother Lode weisen durchwegs höhere Gehalte auf als die früheren RC-Bohrungen (Reverse Circulation; Anm.: Bohrungen mit Umkehrspülung). Diese positive Abweichung könnte auf eine bessere Probe zurückzuführen sein, die die Zone effektiver erprobt. Bohrloch ML20-163 diente der Erprobung der südlichen Erweiterung der CIZ (29 m mit 1,67 g/t Au) und der Main Zone (73,2 m mit 1,92 g/t Au) unterhalb der historischen Grube Mother Lode und lieferte vielversprechende Ergebnisse.

Darüber hinaus definieren die Kernbohrungen eine Reihe spezifischer Brekzienzonen am oberen Ende des Gangschwarms in der CIZ, die die Central Main Zone durchschneiden und in Zusammenhang mit einer hochgradigeren Goldmineralisierung stehen. Diese einzigartigen heterolithischen (viele verschiedene Gesteinsarten) Brekzien scheinen zum Typ Diatrem zu gehören oder mit explosiver Aktivität oberhalb der Spitzen der Intrusivgänge in Verbindung zu stehen. Sie sind ein gutes Zeichen für ein dynamisches und großes Goldsystem (Abbildung 3).

Upper Oxide Zone

Zusätzliche Abschnitte in der Upper Oxide Zone definieren einen beträchtlichen Körper einer niedriggradigen für die Haufenlaugung geeigneten Mineralisierung, die für den Abbau der tieferen, hochgradigeren Lagerstätte bei Mother Lode vorteilhaft sein wird (das Abraum-Erz-Verhältnis wird dadurch gesenkt). Diese Mineralisierungszone wurde früher als Deckgebirge klassifiziert, daher ist Corvus der Ansicht, dass die Neuklassifizierung die Haufenlaugungsmineralisierung erweitern und möglicherweise das allgemeine Abraum-Erz-Verhältnis reduzieren könnte.

Jeffrey Pontius, President und CEO von Corvus, erläutert: Diese neuen Ergebnisse sprechen weiterhin für eine Erweiterung der Lagerstätte Mother Lode und des neuen Zielgebiets CIZ. Die Aufwertung der Main Zone durch Kernbohrungen ist äußerst interessant. Wir glauben, dass diese Ergebnisse zu einer Erhöhung des geschätzten Gehalts für eine zukünftige Mineralressourcenschätzung führen könnten. Obwohl der Großteil der Bohrungen in der CIZ nicht in der bevorstehenden wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) berücksichtigt wird, werden diese und die laufenden Bohrungen zusammen mit anderen neuen Entdeckungsbohrungen bei Lynnda Strip im neuen Jahr in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen. Während wir die wirtschaftliche Bedeutung von Mother Lode und North Bullfrog in diesem beispiellosen Bullenmarkt für Gold weiter evaluieren, werden sich seine Auswirkungen schnell ändern, wenn die Rohstoffpreise steigen. Allein in den letzten 12 Monaten sind diese um 30 % gestiegen. Es ist wirklich eine einzigartige Zeit, um in einer bergbaufreundlichen Gemeinde, die weiterhin rasch wächst, über mehrere Goldentdeckungen zu verfügen.

Table 1

Mother Lode – Ergebnisse der Phase-4-Bohrungen zur Erweiterung der Mineralressource

(Bei den gemeldeten Abschnitten handelt es sich nicht um wahre Mächtigkeiten, da es zurzeit nicht genügend Daten gibt, um die wahre räumliche Ausrichtung zu berechnen. Die mineralisierten Abschnitte werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm pro Tonne berechnet, sofern im Folgenden nicht anders angegeben.)

Bohrloch-Nvon (m)bis (m)AbschniGold Silber Anmerkung

r. tt (g/t) (g/t)

(m)

ML20-137CT391,77 422,37 30,60 1,34 3,38 Main Zone

AZIMUT 090

Neigung -7

0

einschließ408,38 420,44 12,06 1,65 5,30 1g/t Cutoff

lich Silver high, 4

6 g/t

Ag

471,67 477,32 5,65 0,17 0,18 CIZ

0,1 g/t Cutoff

481,28 492,52 11,24 0,54 1,11 CIZ

0,1 g/t Cutoff

509,24 516,33 7,09 0,12 0,30 CIZ

0,1 g/t Cutoff

546,20 578,85 32,65 0,73 0,37 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ564,18 576,23 12,05 1,50 0,56 1 g/t Cutoff

lich

587,58 619,96 32,38 0,46 0,52 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ595,84 599,86 4,02 1,08 1,22 1 g/t Cutoff

lich

632,30 637,95 5,65 0,15 0,32 CIZ

0,1 g/t Cutoff

ML20-139 286,51 307,85 21,34 0,26 0,60 Main Zone

AZIMUT 085 0,1 g/t Cutoff

Neigung -7

0

einschließ292,61 297,18 4,57 0,77 1,22

lich

310,90 332,23 21,33 0,24 0,49 0,1 g/t Cutoff

ML20-144CT366,37 411,25 44,88 1,67 2,15 Main Zone

AZIMUT 085

Neigung -6

5

418,95 447,14 28,19 0,35 1,32 0,1 g/t Cutoff

einschließ418,95 427,40 8,45 0,52 1,85

lich

einschließ432,97 435,28 2,31 0,59 2,00

lich

einschließ441,05 447,14 6,09 0,36 1,56

lich

494,39 517,25 22,86 0,22 0,15 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ512,67 515,72 3,05 0,67 0,07

lich

524,87 535,53 10,66 0,88 0,11 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ526,08 529,29 3,21 2,64 0,13 1 g/t Cutoff

lich

563,28 564,49 1,21 0,31 0,31

ML20-145CT389,53 417,10 27,57 1,21 2,56 Main Zone

AZIMUT 085

Neigung -7

0

einschließ398,07 404,60 6,53 2,51 3,37 1 g/t Cutoff

lich

einschließ408,63 409,42 0,79 1,47 5,84 1 g/t Cutoff

lich

einschließ415,35 416,66 1,31 1,46 4,74 1 g/t Cutoff

lich

420,62 438,79 18,17 0,21 0,82 0,1 g/t Cutoff

583,62 600,91 17,29 1,18 1,84 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ588,10 600,00 11,90 1,78 2,88

lich

einschließ589,27 593,90 4,63 3,20 5,22 1 g/t Cutoff

lich

ML20-150CT134,92 174,80 39,88 0,68 0,68 Upper Oxide

Zone

AZIMUT 085

Neigung -7

0

221,12 225,18 4,06 1,11 1,20

232,93 276,76 43,83 2,60 3,11 Main Zone

340,77 343,34 2,57 0,95 0,36

373,75 378,37 4,62 4,17 7,83 CIZ

1 g/t Cutoff

384,96 440,62 55,66 0,47 1,83 CIZ

0,1 Cutoff

398,13 410,87 12,74 1,09 3,05 CIZ

435,25 438,91 3,66 1,66 9,50 1 g/t Cutoff

543,46 569,37 25,91 0,22 0,85 0,1 g/t Cutoff

einschließ544,98 548,03 3,05 0,41 1,51

lich

ML20-152CT128,02 141,64 13,62 1,03 0,85 Upper Oxide

Zone

AZIMUT 085

Neigung -7

0

161,70 165,51 3,81 0,39 0,38

220,37 283,77 63,40 2,01 2,52 Main Zone

315,48 317,91 2,43 0,26 0,74 0,1 g/t Cutoff

361,98 369,42 7,44 0,19 0,82 0,1 g/t Cutoff

373,99 377,16 3,17 1,46 0,93 0,1 g/t Cutoff

390,17 424,59 34,42 0,61 2,69 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ390,17 408,80 18,63 0,88 3,12 CIZ

lich

einschließ390,17 394,02 3,85 2,44 1,68 1 g/t Cutoff

lich

414,68 421,54 6,86 0,39 2,79

430,68 444,64 13,96 0,11 1,23 CIZ

0,1 g/t Cutoff

484,33 502,01 17,68 0,52 0,48 CIZ

532,33 573,94 41,61 0,65 1,05 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ534,10 541,93 7,83 2,56 3,46

lich

einschließ564,40 572,41 8,01 0,34 0,96

lich

ML20-154CT198,85 236,95 38,10 0,43 0,43 Upper Oxide

Zone

AZIMUT 085

Neigung -7

0

einschließ226,47 231,04 4,57 1,16 0,68 1 g/t Cutoff

lich

251,87 255,28 3,41 0,15 0,29 0,1 g/t Cutoff

302,67 327,42 24,75 2,47 3,10 Main Zone

einschließ304,74 324,08 19,34 2,99 3,55 1 g/t Cutoff

lich

477,62 487,76 10,14 0,97 0,21 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ477,62 484,02 6,40 1,39 0,28 1 g/t Cutoff

lich

512,03 518,62 6,59 0,66 0,15 0,1 g/t Cutoff

524,93 576,00 51,07 0,66 0,15 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ526,85 532,79 5,94 2,07 0,50 1 g/t Cutoff

lich

einschließ543,31 547,82 4,51 1,13 0,23 1 g/t Cutoff

lich

581,56 595,27 13,71 0,54 0,15 CIZ

0,1 g/t Cutoff

599,23 640,99 41,76 0,62 0,42 CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ600,76 621,80 21,04 0,91 0,12

lich

einschließ602,89 615,09 12,20 1,15 0,06 1 g/t Cutoff

lich

ML20-163 100,58 103,63 3,05 0,89 n/a Upper Oxide

AZIMUT 085 Zone

Neigung -7

5

115,82 188,98 73,16 1,92 n/a Main Zone

einschließ117,35 143,26 25,91 2,81 n/a 1 g/t Cutoff

lich

einschließ156,97 182,88 25,91 2,24 n/a 1 g/t Cutoff

lich

219,46 224,03 4,57 0,32 n/a CIZ

0,1 g/t Cutoff

243,84 272,80 28,96 1,67 n/a CIZ

0,1 g/t Cutoff

einschließ249,94 265,18 15,24 2,94 n/a 1 g/t Cutoff

lich

280,42 286,51 6,09 0,93 n/a CIZ

0,1 g/t Cutoff

306,32 312,42 6,10 0,13 n/a CIZ

0,1 g/t Cutoff

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53643/KOR-NR20-13_MLP_CIZ_Oct_1_2020_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Neue Bohrlochstandortkarte, Projekt Mother Lode, Nevada, Standort des neuen Abschnitts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53643/KOR-NR20-13_MLP_CIZ_Oct_1_2020_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Querschnitt, der die Bohrlöcher ML20-141CT, 123CT & 154CT zeigt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53643/KOR-NR20-13_MLP_CIZ_Oct_1_2020_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Bohrloch ML19-149CT in Diatrem-Brekzie in der CIZ (6,8 m mit 4 g/t Au & 1,2 g/t Ag)

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Jeffrey A. Pontius (CPG 11044) hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen, welche die Basis für diese Pressemeldung bilden, beaufsichtigt und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Pontius steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er CEO & President des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Incentive-Aktienoptionen besitzt.

Carl E. Brechtel, (Nevada PE 008744 und eingetragenes Mitglied 353000 von SME), hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die Umsetzung der in dieser Pressemeldung beschriebenen Arbeiten koordiniert und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Brechtel steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er COO des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Aktienoptionen für Mitarbeiter besitzt.

Für die Planung und Beaufsichtigung der Arbeiten bei Mother Lode war Mark Reischman, Explorationsleiter für Nevada bei Corvus, zuständig. Er ist für sämtliche Arbeitsbereiche, einschließlich Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung, verantwortlich. Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter haben alle Proben vor Versiegelung und Transport protokolliert und nachverfolgt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird den einzelnen Probenlieferungen zertifiziertes, standardisiertes Referenzmaterial in Form von Blindproben sowie Leerproben hinzugefügt. Alle Erzprobenlieferungen werden versiegelt und zur Aufbereitung und zur Analyse in das Labor von American Assay Laboratories (AAL) in Reno, Nevada verbracht. AAL ist von der Gesellschaft unabhängig. Das Qualitätssystem von AAL erfüllt die Kriterien der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025:1999. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzien-Leerproben, Referenzmaterial und Probenreplikaten kontrolliert. Zuletzt werden repräsentative Duplikate (Blindproben) entweder an AAL oder an ein ISO-zertifiziertes Drittlabor zur weiteren Qualitätskontrolle übergeben. Herr Pontius, ein qualifizierter Sachverständiger, hat die Daten, die den hierin veröffentlichten Informationen zugrunde liegen, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, indem er die Berichte von AAL, die Methoden, die Ergebnisse sowie alle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle angewendeten Verfahren gemäß der Branchenpraxis geprüft hat, und alle Aspekte waren seinem professionellen Urteil nach konsistent und genau. Beim Verifizierungsprozess gab es keine Einschränkungen.

Scott E. Wilson, CPG (10965), ein eingetragenes Mitglied von SME (4025107) und President von Resource Development Associates Inc., ist ein unabhängiger beratender Geologe, der auf Berichte über Mineralreserven- und Mineralressourcenberechnungen, Analysen von Bergbauprojekten und Bewertungen von Kaufprüfungen spezialisiert ist. Er fungiert als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist der Hauptautor des technischen Berichts (Technical Report) für die Mineralressourcenschätzung und hat die Mineralressourcenschätzung sowie die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment), die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst sind, geprüft und genehmigt. Herr Wilson kann in den Bereichen Tagebau, Mineralressourcenschätzung und strategische Minenplanung eine Erfahrung von über 29 Jahren vorweisen. Herr Wilson ist President von Resource Development Associates Inc. und gemäß National Instrument 43-101 vom Unternehmen unabhängig.

Herr Wilson, ein qualifizierter Sachverständiger, hat die Daten, die den hierin veröffentlichten Informationen zugrunde liegen, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, indem er die Berichte von AAL, die Methoden, die Ergebnisse sowie alle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle angewendeten Verfahren gemäß der Branchenpraxis geprüft hat, und alle Aspekte waren seinem professionellen Urteil nach konsistent und genau. Beim Verifizierungsprozess gab es keine Einschränkungen.

Metallurgische Untersuchungen an Proben von North Bullfrog und Mother Lode wurden von McClelland Analytical Services Laboratories Inc. aus Sparks (Nevada) (McClelland) durchgeführt. McClelland ist eine gemäß ISO 17025 akkreditierte Einrichtung, die quantitative chemische Analysen zur Unterstützung von metallurgischen, Explorations- und Umweltprüfungen unter Anwendung klassischer Methoden und moderner Analysegeräte bietet. McClelland hat die Anforderungen der IAS Accreditations Criteria for Testing Laboratories (AC89) erfüllt, hat die Konformität mit der ANS/ISO/IEC-Norm 17025:2005, allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabors, nachgewiesen und ist seit 12. November 2012 akkreditiert. Hazen Research Inc. (Hazen), ein unabhängiges Labor, hat Flotations-, AAO- und Cyanidlaugungstests an Proben der Sulfidmineralisierung in der Zone YellowJacket und dem Gebiet Swale der Sierra Blanca sowie Rösttests am Flotationskonzentrat von Mother Lode durchgeführt. Hazen besitzt Analysezertifikate von staatlichen Aufsichtsbehörden und der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, die EPA). Hazen nimmt an Leistungsbewertungsstudien zum Nachweis der Kompetenz teil und unterhält einen großen Bestand an Standard-Referenzmaterialien des National Institute of Standards and Technology (das NIST), des Canadian Centre for Mineral and Energy Technology (das CANMET), der EPA und anderer Quellen. Das QS-Programm von Hazen wurde hinsichtlich der Konformität mit den anwendbaren Anforderungen und Normen entwickelt, auf die in 10 CFR 830.120, Unterabschnitt A, der Qualitätssicherungsanforderungen vom 1. Januar 2002 verwiesen wird. Die Druckoxidationstestarbeiten an Konzentratproben von Mother Lode wurden von Resource Development Inc. aus Wheatridge (Colorado) durchgeführt.

Weitere Details finden Sie im technischen Bericht (Technical Report) mit dem Titel Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Integrated Mother Lode and North Bullfrog Projects, Bullfrog Mining District, Nye County, Nevada vom 1. November 2018, der am 8. November 2018 geändert und mit Wirksamkeitsdatum 18. September 2018 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Über die Projekte North Bullfrog & Mother Lode in Nevada

Corvus besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Projekt North Bullfrog, das sich über eine Grundfläche von rund 90,5 km² im Süden Nevadas erstreckt. Die Liegenschaft setzt sich aus einer Reihe von privaten Schürfrechten mit patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen und 1.134 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen zusammen. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur; es grenzt unmittelbar an eine wichtige Straßenverbindung und ist mit einer Stromversorgung und umfangreichen Wasserrechten ausgestattet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine kontrollierende Beteiligung an 445 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen im Projekt Mother Lode, das eine Grundfläche von rund 36,5 km2 umfasst und sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens befindet. Die gesamten zu 100 Prozent im Besitz von Corvus befindlichen Flächen erstrecken sich nun über 127 Quadratkilometer und beherbergen zwei neue große Goldentdeckungen in Nevada.

Mit Wirkung vom 18. September 2018 enthalten die kombinierten Projekte Mother Lode und North Bullfrog eine gemessene Mineralressource für die Mühle von 9,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,59 Gramm Gold pro Tonne, die 475.000 Unzen Gold enthält, angezeigte Mineralressourcen für die Mühle von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,68 Gramm Gold pro Tonne, die 988.000 Unzen Gold enthalten, sowie eine abgeleitete Mineralressource für die Mühle von 2,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,61 Gramm Gold pro Tonne, die 118.000 Unzen Gold enthält. Darüber hinaus enthält das Projekt – ebenfalls mit Wirkung vom 18. September 2018 – eine gemessene Mineralressource für Oxid, die Förderung und die Haufenlaugung von 34,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,27 Gramm Gold pro Tonne, die 305.000 Unzen Gold enthält, eine angezeigte Mineralressourcen für Oxid, die Förderung und die Haufenlaugung von 149,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,24 Gramm Gold pro Tonne, die 1.150.000 Unzen Gold enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource für Oxid, die Förderung und die Haufenlaugung von 78,7 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,26 Gramm Gold pro Tonne, die 549.000 Unzen Gold enthält.

Über Corvus Gold Inc.

Corvus Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich bei seinen Aktivitäten auf die Projekte mit kurzfristig förderbaren Gold- und Silbervorkommen in den Regionen North Bullfrog und Mother Lode in Nevada konzentriert. Corvus hat die Absicht, seinen Unternehmenswert durch Neuentdeckungen und durch die Erweiterung seiner Projekte zu steigern, um in einem wachstumsstarken Gold- und Silbermarkt optimal von der Entwicklung des Aktienkurses zu profitieren.

Im Auftrag von

Corvus Gold Inc.

(gezeichnet) Jeffrey A. Pontius

Jeffrey A. Pontius,

President & Chief Executive Officer

—

Ansprechpartner:

Ryan Ko

Investor Relations

E-Mail: info@corvusgold.com

Tel: 1-844-638-3246 (gebührenfrei) oder (604) 638-3246

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Sämtliche hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Zeitpunkts der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) und der aktualisierten Mineralressourcenschätzung; geplanter Bohrungen und Explorationen; Erwartungen im Hinblick auf Explorationsergebnisse; der Auswertung von vorläufigen Explorationsergebnissen; potenzieller Steigerungen des Gehalts; der erwarteten potenziellen Zukunftsaussichten des Goldmarktes, der Mineralisierungsschätzungen und der Aktualisierungen hinsichtlich des Erschließungsfortschritts beim Projekt Mother Lode, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Grund dafür können verschiedene Faktoren sein, wie z.B. Verzögerungen bei der Umsetzung oder Nichteinhaltung einer endgültigen Rücknahmevereinbarung, Unterschiede in der Art, der Beschaffenheit und der Größe der vorliegenden Rohstofflagerstätten; Schwankungen im Markpreis von Mineralprodukten, die das Unternehmen herstellt oder deren Herstellung geplant ist; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die notwendigen Genehmigungen, Zulassungen oder Autorisierungen für seine Aktivitäten in den Konzessionsgebieten zu erhalten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Rohstoffe aus seinen Konzessionen erfolgreich und in profitabler Weise herzustellen; das geplante Wachstum; die Aufbringung erforderlicher Mittel bzw. die Umsetzung seiner Geschäftsstrategien; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Mai 2020 endende Geschäftsjahr, das bei bestimmten Wertpapierkommissionen in Kanada eingereicht wurde, und in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) angegeben sind. Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf der Webseite www.sedar.com verfügbar. Einreichungen bei der SEC können unter www.sec.gov abgerufen werden. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen – einschließlich die Fachberichte zu den Mineralkonzessionen des Unternehmens – zu prüfen.

Warnhinweis für Investoren in den Vereinigten Staaten

Die United States Securities and Exchange Commission („SEC“) beschränkt die Offenlegung für US-Berichtszwecke auf Mineralvorkommen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und legal abbauen oder produzieren kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ressourcenschätzungen werden gemäß den Standards von NI 43-101 in Kanada vorgenommen und stellen keine Reserven gemäß den Standards des Industry Guide 7 der SEC dar. Gemäß den derzeit geltenden Standards des SEC Industry Guide 7 ist eine „endgültige“ oder „bankfähige“ Machbarkeitsstudie erforderlich, um Reserven zu melden, der historische Dreijahresdurchschnittspreis wird in jeder Reserve- oder Cashflow-Analyse zur Bestimmung von Reserven verwendet und alle erforderlichen Genehmigungen und Regierungsgenehmigungen müssen bei der zuständigen Regierungsbehörde eingereicht werden. In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe „gemessene Ressourcen“, „angezeigte Ressourcen“ und „abgeleitete Ressourcen“ verwendet. Wir weisen US-Investoren darauf hin, dass es sich bei diesen Begriffen zwar um kanadische Bergbaubegriffe gemäß NI 43-101 handelt, diese Begriffe jedoch gemäß SEC Industry Guide 7 nicht anerkannt werden und normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden dürfen, die bei der SEC eingereicht werden. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Mineralressourcen sind hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit sehr unsicher. Die SEC erlaubt den Emittenten normalerweise nur, Mineralisierungen, die keine SEC Industry Guide 7-konformen „Reserven“ darstellen, als in-place Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden. „Abgeleitete Ressourcen“ sind hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit sehr unsicher. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Teil oder die Gesamtheit einer „Inferred Resource“ jemals in eine höhere Kategorie eingestuft wird. US-Investoren werden davor gewarnt, davon auszugehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Minerallagerstätten in diesen Kategorien jemals in Reserven gemäß SEC Industry Guide 7 umgewandelt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

