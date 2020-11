coverso.de stellt Konfigurator mit Kostenrechner für AJAX Alarmanlagen vor

Viele Alarmanlagen-Kostenrechner verärgern die Nutzer, weil keine Preise genannt, sondern lediglich Kontaktdaten abgefragt werden. Deutlich kundenfreundlicher funktioniert der coverso.de-Kalkulator.

Neuer AJAX Alarmanlagen-Rechner sorgt für Kosten-Transparenz

Die Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürfnis, das viele Menschen durch die hohen Einbruchszahlen in den letzten Jahren als gefährdet ansehen. Für Haus- und Wohnungsbesitzer sowie für viele Mieter ist daher die Verbesserung des Einbruchschutzes durch die Anschaffung einer Alarmanlage ein Thema, das weit oben auf der Agenda steht.

Oft vorhandene Berührungsängste vor der Anschaffung einer Alarmanlage rühren meist daher, dass die Interessenten keine genaue Vorstellung über die Kosten haben, die auf sie zukommen. Hier bietet coverso.de jetzt eine Lösung mit dem AJAX Alarmanlagen-Konfigurator.

Interessenten können im Onlineshop Schritt für Schritt die gewünschten Komponenten eingeben und den Preis der so konfigurierten Alarmanlage live berechnen. Die Nutzer erhalten einen klaren Preis inkl. MwSt., die Angabe von Kontaktdaten ist dabei nicht nötig.

Der Alarmanlagen-Rechner unterstützt die Nutzer bei der Zusammenstellung der Alarmanlage mit grundsätzlichen Tipps für die Art und Anzahl der empfohlenen Komponenten. Damit können die Interessenten ganz in Ruhe zuhause verschiedene Varianten der Alarmanlage zusammenstellen, immer wieder verändern und die jeweiligen Preise online fahren.

Alarmanlagen-Rechner gibt Empfehlungen für Bewegungs- und Öffnungsmelder

Für die Außenhautsicherung empfiehlt der AJAX Alarmanlagen-Rechner mindestens einen Öffnungsmelder pro Außentür und Fenster. Besonders hilfreich ist der Tipp, pro Fenstergriff einen Öffnungsmelder zu verwenden.

Die Innenraumsicherung lässt sich sehr effektiv mit Bewegungsmeldern realisieren. Hier lautet die Empfehlung, mindestens einen Bewegungsmelder pro Raum einzuplanen. Dabei sollte man auch immer an Flure denken, welche sicherheitstechnisch gesehen ebenso zu den Innenräumen zählen.

Mit der Transparenz des AJAX Alarmanlagen-Rechners möchte coverso.de den Kundenservice verbessern und einen Beitrag dazu leisten, Berührungsängste mit dem Thema Sicherheitstechnik abzubauen.

AJAX Alarmanlagen Zertifizierung

Wer sich für eine Alarmanlage von AJAX Systems entscheidet, investiert in zertifizierte Sicherheitstechnik. Das Sicherheitssystem ist nach der EU-Norm EN 50131 Klasse 2 zertifiziert. Das entspricht dem von Experten und Kriminalpolizei empfohlenen Standard für den Einbruchschutz in Privathäusern, Wohnungen und Büros.

AJAX Alarmanlagen: einfache Installation und geringe Montagekosten

Beim AJAX Sicherheitssystem handelt es sich um eine zertifizierte Funk-Alarmanlage. Die Komponenten kommunizieren über die Jeweller – Funktechnologie mit der Alarmzentrale, dem AJAX Hub. Durch die Signalübertragung per Funk entfällt das Verlegen von Kabeln. Damit ist die Montage der AJAX Alarmanlage besonders schnell und einfach möglich.

Die Einrichtung der Alarmzentrale und der einzelnen Gefahrenmelder erfolgt per Smartphone-App, die für Android und iOS erhältlich ist. Je nach Bedarf kann die Alarmanlage jederzeit angepasst und erweitert werden, indem neue Komponenten zum System hinzugefügt werden. Damit ist die AJAX Alarmanlage sogar im Falle eines Umzugs problemlos wiederverwendbar. Sie können das AJAX Alarmsystem einfach am alten Standort abbauen und im neuen Objekt erneut installieren.

Fazit: Mit der AJAX Alarmanlage erhalten Sie zertifizierten Einbruchschutz zu einem fairen Preis. Die Folgekosten der Montage sind sehr überschaubar, da die Funk-Alarmanlage einfach selbst von Haus- und Wohnungsbesitzern installiert werden kann. Der Alarmanlagen-Rechner macht die zu erwartenden Kosten des Einbruchschutzes transparent und hilft dabei, zertifizierte Sicherheitstechnik für viele Haushalte besser planbar zu machen.

