Covid19 – Ein Jahr danach

Online-MuseumsTalk mit Historiker Mag. Dr. Erhard Chvojka, Wien

Online-MuseumsTalk – Ich rede mit!

Covid19 – Ein Jahr danach.

Waren wir am Wendepunkt?

Mag. Dr. Erhard Chvojka ist in Wien Historiker und Politikwissenschaftler.

Studium in Wien, München und Cambridge/UK.

Forschung und Lehre an den Universitäten in Wien, Saarbrücken, Prag und Salzburg.

Kurator von Ausstellungen. Herausgeber von Büchern zu historischen Themen.

Derzeit ist Mag. Dr. Erhard Chvojka Fachreferent für Politik an den Wiener Volkshochschulen.

Beim MuseumsTalk kommen Themen aus Politik, Kultur & Gesellschaft zur Sprache. Nach einem etwa 30-minütigen Impulsvortrag sind Sie am Zug: Fragen Sie, hinterfragen Sie, diskutieren Sie mit!

Wo? Online auf dem Youtube-Kanal unter „BM 15 Channel“

Wann? Freitag, 07.05.2021

Uhrzeit: 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Teilnahme: kostenfrei.

Anmeldung erbeten unter https://www.museum15.at/veranstaltungen

Veranstalter: Museum 15 – Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien

Der Online-Vortrag ist ab Freitag, den 07.05.2021, um 17:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus unter der Rubrik „BM 15 Channel“ verfügbar.

Nachdem das Video hochgeladen wurde, können Sie den Vortrag online auf Youtube unter BM 15 Channel ansehen.

Alle Mitarbeiter des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus sind ehrenamtlich tätig. Die Teilnahme an Veranstaltungen, Vorträgen und Ausstellungen ist kostenfrei. Selbstverständlich freuen wir uns über eine Spende.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

Österreich

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

