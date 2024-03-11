Creative Sales Campaigning: DIE CREW AG verbindet Marketing und Vertrieb für mehr Wirkung im Markt

DIE CREW AG entwickelt Kampagnen entlang komplexer Vertriebswege: B2B2B, B2B2C, B2B2B2C. Für Pharma, Healthcare, Industrie, Bau, Technologie sowie Versicherungen und Finanzen.

Viele Unternehmen investieren in Markenkommunikation, Kampagnen, Content und digitale Sichtbarkeit. Doch Wirkung im Markt entsteht nicht allein dadurch, dass Botschaften auf direktem Weg bei den Zielgruppen ankommen. Gerade in Geschäftsmodellen mit komplexen Vertriebswegen entscheidet sich der Erfolg oft an anderer Stelle: im Außendienst, in der Apotheke, beim Fachhandel, im Beratungsgespräch, auf Produktdetailseiten, Plattformen, bei Handwerkerinnen vor Ort, bei Architektinnen, Ärztinnen, Partnerinnen oder anderen Beeinflusser*innen entlang der Vertriebskette. Genau diese Punkte rückt DIE CREW AG – https://www.diecrew.de/, mit ihrem Ansatz in den Mittelpunkt der Kommunikation.

Der Ansatz der Agentur entwickelt Kommunikation nicht nur für Käufer*innen und Nutzer*innen, also die „klassischen Zielgruppen“, sondern vor allem entlang der Vertriebswege, über die Produkte, Services und Marken tatsächlich in den Markt gelangen. Ziel ist es, Marketingkommunikation und Vertriebskommunikation so zu verbinden, dass Kampagnen nicht nur sichtbar werden, sondern in konkreten Markt-, Beratungs- und Verkaufssituationen Wirkung entfalten.

„Viele Kampagnen scheitern nicht an der kreativen Idee, sondern daran, dass sie die realen Vertriebswege nicht konsequent genug mitdenken“, sagt Michael Frank, Vorstand und Partner der Crew. „In vielen Märkten reicht es nicht, nur direkt mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Entscheidend ist, ob Vertrieb, Partner*innen, Handel oder Beeinflusser*innen die richtigen Argumente, Geschichten und Werkzeuge haben, um Kommunikation weiterzutragen und in Wirkung zu übersetzen.“

Wenn Marketing und Vertriebskommunikation unterschiedlich denken

In vielen Unternehmen liegt die Herausforderung nicht in fehlender Kommunikation, sondern in unterschiedlichen Logiken. Das Marketing denkt in Zielgruppen, der Vertrieb in Personen. Das Marketing plant Kampagnen, der Vertrieb führt Gespräche. Das Marketing misst Reichweite, Impressions und Interaktionen, der Vertrieb zählt konkrete Abschlüsse.

Zwischen Awareness und Abschluss, zwischen Kampagne und Conversion, zwischen Idee und Wirkung entsteht dadurch eine Lücke. Creative Sales Campaigning setzt genau hier an: Die Crew entwickelt Kommunikation so, dass sie nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern entlang der Vertriebswege genutzt, verstanden und in Handlung übersetzt werden kann.

Für DIE CREW AG ist der Vertrieb deshalb nicht nur ein Multiplikator fertiger Kampagnen, sondern eine wichtige Zielgruppe am Anfang der Kommunikationskette. Denn wenn Vertriebsteams, Partner*innen, Händler*innen oder andere Absatzmittler*innen eine Kampagne nicht verstehen, nicht nutzen oder nicht in ihre konkrete Gesprächssituation übertragen können, geht Wirkung verloren.

„Marketing kann Aufmerksamkeit erzeugen. Aber Wirkung entsteht erst, wenn diese Aufmerksamkeit in Vertriebskommunikation übersetzbar wird“, so Michael Frank. „Genau dafür braucht es die richtigen Inhalte, Argumente und Formate. Nicht abstrakt, sondern passend zur jeweiligen Vertriebssituation.“

Komplexe Vertriebswege als zentraler Kommunikationshebel

Klassische Kommunikationsmodelle konzentrieren sich häufig auf die direkte Ansprache von Zielgruppen: Kampagne, Medium, Botschaft, Reichweite. In vielen Märkten ist dieser Weg jedoch nur ein Teil der Realität. Produkte, Services und Lösungen werden nicht einfach direkt verkauft. Sie werden erklärt, beraten, empfohlen, gelistet, verordnet, geplant, verglichen, konfiguriert oder über digitale Plattformen aktiviert.

Das gilt für Pharma und Healthcare ebenso wie für Industrie, Bau, technologiegetriebene B2B-Märkte, Versicherungen, Banken und andere erklärungsbedürftige Dienstleistungen. Überall dort entstehen Kaufentscheidungen häufig über mehrere Stufen hinweg. Hersteller*innen kommunizieren mit Vertriebsteams, Außendienstorganisationen, Apotheken, Fachhandel, Partner*innen, Planer*innen, medizinischen Beeinflusser*innen, Handwerker*innen, Plattformen oder E-Commerce-Kanälen und erst darüber mit den eigentlichen Anwender*innen oder Endkund*innen.

Die Crew betrachtet diese Vertriebsketten nicht als nachgelagerte Distributionswege, sondern als zentrale Bestandteile strategischer Kommunikation. Creative Sales Campaigning denkt deshalb nicht nur in Zielgruppen, Medien und Kampagnenmotiven, sondern in Kommunikationswegen, Touchpoints, Gesprächssituationen und Vertriebslogiken.

Entscheidend ist dabei die Frage: An welchem Punkt der Vertriebsstrecke kann Kommunikation den größten Beitrag zu Wachstum und Marktwirkung leisten? Manchmal liegt der Hebel in einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne. Manchmal in einem besseren Argumentationsleitfaden für den Außendienst. Manchmal in einer Produktdetailseite bei Amazon, in Content für Versandhandelsapotheken, in Schulungsunterlagen für Partner*innen, in einer Präsentation für den Fachhandel oder in digitalen Tools für Vertriebsorganisationen.

Der Crew Channel Planner® macht Vertriebswege sichtbar

Um komplexe Vertriebs- und Kommunikationswege systematisch zu erfassen, arbeitet die Crew mit dem Crew Channel Planner®. Das eigene strategische Werkzeug hilft dabei, Vertriebsmodelle sichtbar zu machen, relevante Touchpoints zu bewerten und jene Punkte zu identifizieren, an denen Kommunikation den größten Hebel für Wachstum und Marktwirkung entfalten kann.

Denn je nach Markt, Produkt und Vertriebssituation unterscheiden sich die Anforderungen erheblich. Ein Beratungsgespräch in der Apotheke folgt anderen Regeln als ein B2B-Vertriebstermin im Meetingraum. Eine Produktdetailseite bei Amazon muss anders funktionieren als ein Argumentationsleitfaden für den Außendienst. Und eine Kommunikationsstrecke über Architekt*innen, Fachplaner*innen oder Handwerker*innen braucht andere Inhalte, Formate und Belege als eine Kampagne, die Endkund*innen direkt aktivieren soll.

Der Crew Channel Planner® schafft dafür die strategische Grundlage. Mit ihm analysiert die Crew gemeinsam mit ihren Kund*innen, welche Rollen im Vertriebsweg relevant sind, welche Informationen an welchen Punkten benötigt werden, wo Kommunikationsbrüche entstehen und wo sich Wachstumspotenziale aktivieren lassen. Daraus entwickelt die Agentur Kampagnen, Content-Formate, Sales-Enablement-Materialien, digitale Touchpoints und Kommunikationsstrecken, die auf die jeweilige Vertriebssituation zugeschnitten sind.

So wird Creative Sales Campaigning zu einem Ansatz, der strategische Analyse, kreative Kampagnenentwicklung und praktische Vertriebskommunikation miteinander verbindet.

Von Apotheke bis Amazon, von Außendienst bis E-Commerce

Besonders deutlich wird diese Logik im Healthcare- und Pharmamarkt. Hier treffen klassische Markenkommunikation, Außendienst, Apotheken, medizinische Beeinflusser*innen, Versandhandelsapotheken und Plattformen wie Amazon aufeinander. Kommunikation muss nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern Beratung unterstützen, Vertrauen schaffen, regulatorische Rahmenbedingungen berücksichtigen und zugleich in digitalen Verkaufskanälen funktionieren.

„Gerade im Healthcare- und Pharmamarkt entscheidet sich Wirkung häufig nicht allein in der klassischen Zielgruppenkommunikation“, sagt Martin Süßmuth, Vorstand und Partner der Crew. „Apotheken, Außendienst, Versandhandelsapotheken und Amazon sind zentrale Kommunikationspunkte. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, wie Informationen, Argumente und Kaufimpulse entlang dieser Wege funktionieren.“

Auch in technologiegetriebenen B2B-Märkten, in Industrie, Bau, Handel, Versicherungen, Banken und anderen erklärungsbedürftigen Dienstleistungen werden Vertriebswege vielschichtiger. Unternehmen kommunizieren nicht nur mit Einkäufer*innen oder technischen Entscheider*innen, sondern mit unterschiedlichen Rollen im Buying Center, mit Fachhandel, Partner*innen, Planer*innen, Plattformen und internen Vertriebsteams. Gleichzeitig verändern digitale Kanäle, E-Commerce, Marketing Automation und datenbasierte Kommunikation die Art, wie Nachfrage entsteht und in Vertriebserfolg übersetzt wird.

„Im B2B-Bereich geht es längst nicht mehr nur darum, erklärungsbedürftige Produkte verständlich zu machen“, sagt Marcel Steybe, Vorstand und Partner der Crew. „Entscheidend ist, an welchem Punkt der Vertriebsstrecke welches Argument, welches Format und welcher digitale Touchpoint den größten Beitrag zum Wachstum leisten kann. Genau dort verbinden wir Strategie, Kreation und digitale Aktivierung.“

Ausgezeichnete Verbindung von Strategie, Kreation und Vertriebskommunikation

Dass dieser Ansatz nicht nur strategisch relevant, sondern auch kreativ wirksam ist, zeigen unter anderem Auszeichnungen beim Effie Germany. Die Crew wurde bereits zweimal mit Bronze beim Effie Germany ausgezeichnet. Einmal für ratiopharm und einmal für Bosch Professional.

Bei ratiopharm begleitet die Crew seit Jahren die Vertriebskommunikation und das Trade Marketing einer der erfolgreichsten Marken im deutschen Pharmamarkt. Für Bosch Professional wurde eine Kampagne ausgezeichnet, die sich an Young Professionals im Handwerk richtete, also an eine Zielgruppe, bei der Markenpräferenz, Produktverständnis, berufliche Praxis und Vertriebsaktivierung eng zusammenspielen.

Diese Beispiele zeigen, worum es beim Creative Sales Campaigning geht: nicht um Kommunikation als Selbstzweck, sondern um kreative Konzepte, die sich in realen Markt- und Vertriebssituationen bewähren. Entscheidend ist nicht nur, ob eine Kampagne auffällt. Entscheidend ist, ob sie genutzt, weitergetragen, verstanden und in Handlung übersetzt wird.

Zusammenarbeit als CREW mit dem Kunden

DIE CREW AG versteht Zusammenarbeit wörtlich und der Agenturname ist Programm: Wirksame Kommunikation entsteht aus Sicht der Agentur dann, wenn Agentur und Unternehmen gemeinsam tief in Geschäftsmodell, Vertriebssystem, Zielgruppen, Beeinflusserstrukturen und Marktdynamik einsteigen.

Gerade bei komplexen Vertriebswegen reicht es nicht, nur eine Kampagne zu entwickeln und auszurollen. Es braucht ein gemeinsames Verständnis dafür, wie der Markt funktioniert, welche Rollen an Entscheidungen beteiligt sind, wo Kommunikation heute bereits wirkt und wo Potenzial verloren geht. Erst daraus entstehen Konzepte, die kreative Kraft mit strategischer Präzision verbinden.

Creative Sales Campaigning schafft dafür den Rahmen. Es verbindet Markenkommunikation, Kampagnenentwicklung, Content, Sales Enablement, digitale Kommunikation, E-Commerce-Content, KI-gestützte Content-Produktion und Marketing Automation zu Lösungen, die Marketing und Vertriebskommunikation systematisch zusammendenken.

Werbeagentur in Stuttgart mit Fokus auf Creative Sales Campaigning

Die Crew ist eine inhabergeführte Werbeagentur in Stuttgart und entwickelt seit vielen Jahren Kommunikationslösungen für Unternehmen mit anspruchsvollen Markt-, Marken- und Vertriebsstrukturen. Mit ihrem Creative Sales Campaigning Ansatz positioniert sich die Agentur mit besonderer Expertise in der Verbindung von Marketing und Vertriebskommunikation, insbesondere in Märkten, in denen mehrstufige Vertriebswege, beratungsintensive Produkte, digitale Kanäle, Plattformen und Beeinflusser*innen eine zentrale Rolle spielen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIE CREW AG

Herr Martin Süßmuth

Heinestraße 41A

70597 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 (0) 711 1 35 45 0

fax ..: +49 (0) 711 1 35 45 90

web ..: https://www.diecrew.de/

email : info@diecrew.de

DIE CREW AG ist eine Werbeagentur in Stuttgart mit dem Schwerpunkt Creative Sales Campaigning. Die Agentur entwickelt strategische und kreative Kommunikationslösungen, die Marketing und Vertriebskommunikation verbinden und Unternehmen dabei unterstützen, mehr Wirkung im Markt zu erzielen.

Die 1983 gegründete Agentur zählt heute rund 70 Mitarbeitende und wird von Martin Süßmuth, Michael Frank und Marcel Steybe geführt. Neben der Partnerschaft im internationalen Agentur-Netzwerk Mission Hubs ist die Crew Mitglied im Bundesverband Industriekommunikation (BVIK) sowie im Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA). Dort ist Michael Frank seit 2025 Mitglied des Vorstands.

Die Crew betreut Unternehmen wie ratiopharm, Bosch, Sto, ASSA ABLOY, Bionorica, Elanco, TRUMPF und Rexroth.

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Pressekontakt:

DIE CREW AG

Herr Martin Süßmuth

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