Sitka Gold hat im Yukon sehr erfolgreich nach Gold gebohrt. Das lässt sich auch an einer einfachen Formel erkennen, die aber vielen Anlegern noch unbekannt ist.

In diesem Video untersuchen der erfahrene Geologe Dr. Quinton Hennigh von Crescat Capital und Sven Olsson von GOLDINVEST.de, warum Anleger die wachsende Blackjack-Entdeckung von Sitka Gold (TSXV SIG/ WKN A2JG70) im Yukon genau im Auge behalten sollten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der „Gramm-Meter“-Kennzahl und was sie über die Qualität der Bohrergebnisse und das wirtschaftliche Potenzial aussagt.

Sie diskutieren, wie über 40 % der Bohrlöcher von Sitka den kritischen Schwellenwert von 100 g/m überschreiten, der als gängiger Maßstab für bedeutende Goldfunde gilt. Noch bemerkenswerter ist, dass mehrere Bohrlöcher über 700 g/m aufweisen. Das Gespräch befasst sich auch mit der beeindruckenden Bohrleistung von Sitka (124 Unzen Gold pro gebohrtem Meter) und dem Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum.

Dr. Hennigh betont die Bedeutung der Metallurgie und weist darauf hin, dass das reduzierte Intrusionssystem von Sitka eine kostengünstige und umweltfreundliche Goldgewinnung ermöglichen könnte – eine seltene und äußerst attraktive Kombination für potenzielle Käufer. Schließlich stärkt die strategische Lage von Sitka mit ganzjähriger Straßenanbindung und nahegelegener Infrastruktur die Investitionsargumente.

https://goldinvest.de/video/sitka-golds-blackjack-hochwertige-bohrergebnisse-und-warum-gramm-meter-fuer-investoren-wichtig-sind/

