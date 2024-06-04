Crimpzangen im harten Praxistest: Erster Platz für TOOLOVA® TF Plus

Präzision trifft auf Flexibilität: EMC-direct setzt Maßstäbe mit Premium-Werkzeugen

Dorsten, 26. März 2026 – Egal ob Fahrzeugbau oder Elektroinstallation: In herausfordernden Installationsanwendungen sind absolut verlässliche Kabelverbindungen unerlässlich. Welche Crimpzange hierfür die besten Ergebnisse liefert, hat die Redaktion des Fachmagazins „kfz-betrieb“ im Praxistest ermittelt. Das Ergebnis lässt aufhorchen: Gegen namhafte Branchengrößen sicherte sich die TOOLOVA® TF Plus von EMC-direct klar den Testsieg.

Überzeugender Testsieg unter harten Praxisbedingungen

Getestet wurden Crimpzangen mit Zwangssperre, die zu den am weitesten verbreiteten Modellen im professionellen Umfeld zählen. Konkret lag der Fokus auf Zangen des Typs B, die für die Verbindung von Litzenkabeln mit Querschnitten von 0,25 bis 6 Quadratmillimetern mit nicht isolierten Kontakten ausgelegt sind. Die Prüfung wurde von angehenden Fachkräften der Hahn-Akademie unter realen Bedingungen durchgeführt.

Dabei trat TOOLOVA® TF Plus gegen renommierte Wettbewerber an. Die Crimpzange von EMC-direct überzeugt auf ganzer Linie und erhielt in allen fünf Bewertungskategorien – Betätigung beim Crimpvorgang, Entriegelung der Zwangssperre, Crimpergebnis und Schmierstoffunempfindlichkeit der Griffstücke – die Bestnote „sehr gut“.

Flexibilität durch innovatives Schnellwechselsystem

Ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal der TOOLOVA® TF Plus ist ihr Kopf-Design. Während die meisten Mitbewerber im Test auf fest verbaute Crimpeinsätze setzen, ist die Zange von EMC-direct mit austauschbaren Einsätzen ausgestattet. Der Test widerlegt eindrucksvoll das Vorurteil, dass flexible Wechselsysteme Kompromisse bei der Präzision bedeuten: Das mechanische und optische Crimpergebnis der TF Plus wurde als „sehr gut“ bewertet. Es garantiert eine sichere, feste Verbindung sowie eine kompakte Crimpstelle.

Robustheit für den Fahrzeugbau und die Industrie

Mit einem Gewicht von 550 Gramm und einer Länge von 248 Millimetern ist die TOOLOVA® TF Plus das robusteste Werkzeug im Testfeld. Die massive Bauweise spricht laut den Testern deutlich für die Qualität und Dauerhaltbarkeit der Zange. Besonders im Fahrzeugbau, wo Werkzeuge extremen Belastungen und Schmierstoffen ausgesetzt sind, punktete die TF Plus zudem mit einer absoluten Unempfindlichkeit der Griffstücke – ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet.

Aktionsangebot im Fachgroßhandel

Um den Erfolg gemeinsam mit den Partnern im Elektrofachgroßhandel gebührend zu feiern, hat EMC-direct eine exklusive Verkaufsaktion gestartet. Ab sofort ist für einen begrenzten Zeitraum ein attraktives „Testsieger-Paket“ der TOOLOVA® TF Plus im qualifizierten Fachhandel erhältlich. Dieses Bundle bietet Profi-Anwendern die Möglichkeit, sich selbst von der prämierten Qualität und dem innovativen Wechselsystem zu überzeugen.

Direkte Ansprechpartnerin rund um das Aktionsangebot ist Kirsten Tölle: +49 2369 98469-87.

Mehr Informationen zu TOOLOVA® TF Plus finden sich auch unter: https://www.emc-direct.de/media/pdf/32/e6/c1/EMC-direct_Flyer_TFPlus_digital_neutral.pdf

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EMC-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschlauch, Wellrohr, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeug. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Besondere Schwerpunkt liegen auf der Solarbranche und dem Fahrzeugbau.

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