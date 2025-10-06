Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Absichtserklärung (MOU) mit Terma A/S

Vancouver, BC – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen, mobilen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) mit Terma A/S bekannt zu geben, Dänemarks größtem Verteidigungstechnologieunternehmen, das sich auf Radarsysteme, elektronische Komponenten und missionskritische Software spezialisiert hat.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf nicht-exklusiver Basis, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von Terma-Radarsystemen in die Self-Deploying Communications Platform (Nexus-Plattform) von CiTech liegt, die für die Entwicklung kombinierter Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen auf internationalen Märkten genutzt werden soll.

Die Vereinbarung umreißt die gemeinsame Absicht, kommerzielle Möglichkeiten auszuloten, die technische Machbarkeit zu bewerten und bei der Demonstration einer integrierten Lösung für europäische Verteidigungs- und Sicherheitsakteure zusammenzuarbeiten.

Bereiche der Zusammenarbeit

– Erforschung kommerzieller Möglichkeiten und operativer Einsatzszenarien, die durch eine kombinierte Lösung aus Terma-Radar und CiTech-Nexus-Plattform ermöglicht werden.

– Bewertung der technischen und operativen Machbarkeit der Integration von Terma-Radarsystemen in die autonome Einsatzplattform von CiTech.

– Planung und Vorbereitung gemeinsamer Vorführungen der integrierten Fähigkeiten auf wichtigen europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsmessen.

– Durchführung von Vorführungen in der gesamten Europäischen Union, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung.

– Abhaltung regelmäßiger Koordinierungstreffen zur Überprüfung der Fortschritte und Festlegung der nächsten Schritte hin zu formellen Pilot- oder kommerziellen Vereinbarungen.

Geplante Vorführungen

– DAIMEX BALTIC 2026, Litauen (12.-14. Mai 2026)

– Internationaler Drohnen-Gipfel, Riga (27. Mai 2026)

– 34. Internationale Fachmesse für Verteidigungsindustrie MSPO, Polen (8.-11. September 2026)

Diese Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, die bewährte Radartechnologie von Terma mit der schnell einsetzbaren autonomen Kommunikationsplattform von CiTech zu kombinieren. Gemeinsam wollen wir eine integrierte Lösung demonstrieren, die Verteidigungs- und Sicherheitseinsätze in anspruchsvollen Umgebungen unterstützt, sagte der Chief Executive Officer von CiTech, Brenton Scott.

Diese Absichtserklärung unterstreicht das Bestreben von Terma, mit innovativen Partnern zusammenzuarbeiten, um neue operative Einsatzmöglichkeiten unserer Radartechnologie zu erschließen. Wir wollen untersuchen, wie unsere Systeme die Plattform von CiTech ergänzen können, um Lösungen zu evaluieren, die das Situationsbewusstsein und die operative Flexibilität für Kunden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich verbessern, erklärte Steen Trier, Vice President, Global Sales Surveillance & Mission Systems.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Terma A/S

Terma (www.terma.com) wurde 1949 gegründet und entwickelt missionskritische Produkte, Systeme und Dienstleistungen für Verteidigungs-, Luftfahrt- und Sicherheitsanwendungen. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit in Bereichen wie Radarsysteme, Kommando- und Kontrolllösungen, Weltraumtechnologie und elektronische Kriegsführung. Terma hat seinen Hauptsitz in Lystrup, Dänemark, und ist in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten tätig.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, geht davon aus, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : brenton.s@citech.com.au

Pressekontakt:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : brenton.s@citech.com.au

