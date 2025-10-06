Critical Infrastructure Technologies schließt Vertraulichkeitsvereinbarung mit Siemens Government Technologies, Inc.

Vancouver, BC – 11. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, gibt die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Siemens Government Technologies, Inc. (SGT) bekannt. SGT ist eine US-Tochter der Siemens AG, die darauf spezialisiert ist, Dienststellen der US-Bundesregierung mit innovativen Technologie- und Infrastrukturlösungen zu versorgen.

Die NDA schafft einen Rahmen für den vertraulichen Austausch von technischen, kommerziellen und designbezogenen Daten zwischen CiTech und Siemens Government Technologies und dient als Grundlage für Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Integration der Energie-, Steuerungs- und Digitaltechnologien von Siemens in CiTechs Plattform Nexus.

Diese Partnerschaft bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit zur Evaluierung der gemeinsamen Entwicklung skalierbarer Lösungen, mit denen die Energieresilienz, die Kommunikation vor Ort und die Infrastruktursicherheit für Verteidigungs-, Notfall- und Regierungsanwendungen verbessert werden soll.

Die Unterzeichnung dieser NDA mit Siemens Government Technologies ist ein wichtiger Meilenstein für CiTech, so Brenton Scott, CEO von CiTech. Die nachweislichen Führungskompetenzen von Siemens in den Bereichen intelligente Infrastruktur, Energiesysteme und digitale Integration sind für CiTech die ideale Ergänzung zu seiner Schwerpunktsetzung auf einsatzreife Technologien, die für kritische und raue Umgebungen entwickelt wurden.

Mit dieser Vereinbarung bekräftigt CiTech seine strategischen Bemühungen im Hinblick auf die Gründung starker internationaler Partnerschaften, bei denen souveräne Innovation mit globalem Knowhow gebündelt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Siemens Government Technologies will CiTech die Einbindung fortschrittlicher Energie- und Automatisierungsfunktionen in die Plattform Nexus forcieren und damit internationalen Kunden aus dem Regierungs- und Verteidigungsbereich mehr operative Flexibilität bieten.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Siemens Government Technologies, Inc.

Siemens Government Technologies, Inc. hat seinen Firmensitz in Arlington im US-Bundesstaat Virginia und ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Siemens AG. SGT beliefert die US-Bundesbehörden mit fortschrittlichen Technologie- und Infrastrukturlösungen, wozu auch Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Digitalisierung und intelligente Infrastruktur zählen.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in dieser Pressemitteilung enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : brenton.s@citech.com.au

Pressekontakt:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : brenton.s@citech.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MicroVision arbeitet mit führendem Photonik-Ökosystem zusammen, um FMCW-Lidar-Geschäft zu übernehmen Nachhaltige mobile Heizzentralen für Winterbaustellen: Mobile Pelletheizungen als klimafreundliche Alternative