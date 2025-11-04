Critical Infrastructure Technologies: Update zur Übernahme und Finanzierung

– Due-Diligence-Prüfung zur Übernahme eines modernen Technikunternehmens mit besten Verbindungen zum Verteidigungs- und Bergbausektor in Westaustralien steht kurz vor Abschluss

– Moneta Securities (Alberta) Corp. mit der Beschaffung von Mitteln in Höhe von 10 Mio. $ beauftragt

Wichtigste Fakten

– Die Due-Diligence-Prüfung für die vollständige Übernahme eines führenden westaustralischen Präzisionsherstellers mit besten Verbindungen zum Verteidigungs- und Industriesektor steht kurz vor dem Abschluss.

– Durch die Übernahme werden hochmoderne Fertigungsanlagen hinzugewonnen; dadurch wird die Fertigungssouveränität in Australien gestärkt.

– Die vertikal integrierten Fertigungskompetenzen werden ausgebaut und damit die Schnelligkeit, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit verbessert.

– Die Übernahme trägt mit über 7,4 Mio. AUD zum Umsatz und über 1,9 Mio. AUD zum EBITDA (Geschäftsjahr 2025) bei und eröffnet enormes Wachstumspotenzial.

– Dank einer sofortigen DISP-Akkreditierung ist CiTech nun auch in der Lage, an geheimen Verteidigungsprogrammen teilzunehmen.

– Moneta Securities, eine auf Kapitalmarktberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisierte Firma, wurde mit der Beschaffung von 10 Mio. $ beauftragt.

Vancouver, BC – 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen, leistungsstarken mobilen Kommunikationssystemen und Sicherheitsplattformen, veröffentlicht ein Update zu seiner Übernahme sämtlicher ausgegebener Aktien einer Präzisionsfertigungsfirma in Westaustralien. Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine modernen Produktionskapazitäten erweitern und sich die Fertigungssouveränität für seine Nexus 20-Plattform sowie zukünftige Produktlinien sichern.

Gemäß der Vereinbarung wird CiTech das Unternehmen von den Gründern für eine Kaufsumme von insgesamt 7,7 Mio. AUD erwerben (zuzüglich Standardanpassungen der Nettoverschuldung und des Betriebskapitals).

Durch die Übernahme gelangt CiTech in den Besitz eines gewinnorientierten und gut etablierten Unternehmens, das einen Umsatz von über 7,4 Mio. AUD und ein EBITDA von über 1,9 Mio. AUD erwirtschaftet. Dies schafft eine solide Ertragsbasis, um das rasche Wachstum im Bereich der Fertigungssouveränität im Verteidigungswesen zu unterstützen. Dadurch kann CiTech seine Produktion ausweiten, mehr Einfluss auf die Lieferkette nehmen und die Bereitstellung seiner Nexus 20-Plattform sowie autonomer Kommunikationssysteme der Zukunft vorantreiben.

Wesentliche Vorteile der Übernahme:

1. Das Unternehmen ist nach den Normen ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 45001 (Sicherheit) zertifiziert und betreibt eine eigene, voll ausgestattete Fertigungsanlage mit modernsten Laserschneidsystemen, CNC-Abkant- und Biegemaschinen, Roboterschweißtechnik und fortschrittlicher CAD/CAM-Integration.

2. CiTech erhält direkten Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften und modernen Fertigungssystemen, was eine raschere Prototypenentwicklung, eine bessere Kostensteuerung und eine skalierbare Fertigung für die Verteidigungs- und Kommunikationstechnologien des Unternehmens ermöglicht.

3. Diese Kombination aus modernen Maschinen und Geräten, qualifizierten Arbeitskräften und einem soliden Qualitätsmanagementsystem bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, Komponenten und Baugruppen für Verteidigungszwecke mit entsprechender Präzision, Konsistenz und Effizienz herzustellen.

4. Das Unternehmen konnte sich mit dem Erhalt der DISP-Akkreditierung (Defence Industry Security Program) eine wichtige Zertifizierung sichern, die vom australischen Verteidigungsministerium vergeben wird. Die DISP-Mitgliedschaft gewährleistet, dass Unternehmen die strengen Sicherheits-, Governance- und Informationsschutzstandards erfüllen, die für die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium und dessen Lieferkettenpartnern erforderlich sind.

5. Mit der Übernahme bekräftigt CiTech sein Bekenntnis zum Aufbau souveräner Fertigungsstrukturen in Australien, mit denen rasch einsetzbare Systeme für Verteidigungszwecke, Notrufdienste und Sicherheit in der Kommunikation begünstigt werden.

6. CiTech ergänzt damit sein wachsendes Netzwerk internationaler Partnerschaften, zu denen neben Kooperationen mit Babcock International und Terma auch der Aufbau einer EU-Präsenz in Lettland zählt. Von hier aus will das Unternehmen weiter entlang der NATO-Ostflanke und in verbündete Märkte expandieren.

Integration & Zeitplan

Das Due-Diligence-Verfahren schreitet zügig voran und wird voraussichtlich bis spätestens 19. Dezember 2025 abgeschlossen sein. Im Falle eines zufriedenstellenden Abschlusses werden die Vertragsparteien unverzüglich mit den Vorbereitungen zur Finalisierung der Aktienkaufvereinbarung (Share Purchase Agreement, SPA) beginnen.

Für die Übernahme sind noch folgende Auflagen zu erfüllen:

– Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens

– Finalisierung der SPA

– Sicherung der erforderlichen Mittel

– Standardmäßige Abschlussbedingungen

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat CiTech die Firma Moneta Securities (Moneta Securities) mit der Aufbringung von Mitteln in Höhe von bis zu 10 Mio. AUD beauftragt. Diese werden für den Abschluss der Übernahme und zusätzlich als Working Capital verwendet.

Geplantes Abschlussdatum: 31. Januar 2026.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Moneta Securities

Moneta Securities ist eine auf Kapitalmarktberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisierte Firma, die wachstumsorientierten Unternehmen strategische Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Kapitalstrukturierung und Transaktionsunterstützung anbietet. Moneta Securities arbeitet mit aufstrebenden und mittelständischen Unternehmen zusammen und ermöglicht diesen Zugang zu privatem und institutionellem Kapital, unterstützt sie bei Übernahmetransaktionen und stärkt ihre langfristige geschäftliche Expansion.

www.monetasecurities.com

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in dieser Pressemitteilung enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

