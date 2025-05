Critical One Energy besitzt wichtige Rohstoffe für die Zukunft

Gold, Uran und Antimon – Critical One Energy setzt auf kritische Mineralien und Uran für eine saubere Zukunft

Auch wenn Antimon vielleicht bei vielen Anlegern noch nicht so auf dem Schirm ist, es handelt sich um einen wichtigen und knappen Rohstoff, unter anderem für den Rüstungsboom. Das Antimon-Gold-Projekt Howells Lake von Critical One Energy, früher unter dem Namen Madison Metals bekannt (ISIN: CA22674C1023; WKN: A40XVF), ist daher äußerst vielversprechend. Es erstreckt sich über knapp 14.000 Hektar und ist eines der größten und bedeutendsten Antimon-Gold-Vorkommen in Ontario. Genau gesagt liegt es im Gebiet des Miminiska Lake in der Thunder Bay Mining Division von Ontario. Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile am Howells Lake Projekt. Ausgaben für das Militär steigen stark an, denn das Wettrüsten steht erst am Anfang. Antimon verbessert als Legierungsbestandteil in der Munitionsherstellung Härte, Festigkeit und Formstabilität. Auch wird es in Zündsystemen verwendet, um die Leitfähigkeit zu steigern. Und, das ist der Knackpunkt, Antimon kam zu rund 60 Prozent aus China, bis dort der Export von Antimon verboten wurde. Und Antimonvorkommen sind rar auf der Welt. Dies erklärt auch den enormen Preisanstieg des Minerals. 2023 kostete eine Tonne Antimon weltweit durchschnittlich ungefähr 11.880 US-Dollar. Aufgrund Lieferengpässen und geopolitischen Spannungen lag der Preis für eine Tonne Antimon zuletzt bei bis zu 59.000 US-Dollar. Im vergangenen Jahr stieg er um ungefähr 250 Prozent. Und Experten erwarten, dass die Reise preislich noch weiter gehen wird.

Bereits früher, das erste Mal in den 1970er Jahren, wurden bedeutende Antimon- und Goldvorkommen auf dem Howells Lake Projekt nachgewiesen. Dies und die brandneuen Bohrergebnisse zeichnen das Projekt als etwas Besonderes aus. Wie Critical One Energy kürzlich verkündete, konnten aktuell auf dem Howells Lake Projekt bedeutende Antimonvorkommen ausgemacht werden. Ein Bohrlochabschnitt ergab gemäß historischer Daten sogar bis zu 75 Prozent Antimon. Geophysische und geologische Daten belegen das Vorkommen von Antimon über eine Gesamtlänge von mehr als fünf Kilometern. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine Ausdehnung der Antimonmineralisierung und übrigens auch der Ausweitung der Goldmineralisierungsgebiete groß.

Critical One Energy scheint also gut gerüstet zu sein für die Zukunft. Gold im Boden ist jedenfalls beim heutigen großen Anlegerinteresse und dem Goldhunger der Zentralbanken immer gut. Die Gesellschaft besitzt aber noch weitere spannende Projekte. In Namibia befindet sich die Khan-Mine, welche über eine historische Kupferabbaulizenz verfügt. Diese kann nun für die Gewinnung von Uran genutzt werden. Die Infrastruktur ist bereits vorhanden. Prominente Uranproduzenten, wie die Rossing- und die Husab-Mine, sind in der Nachbarschaft. Daneben besitzt Critical One Energy ein Joint Venture mit Star Minerals Limited, um das Uranprojekt Cobra (historische Uran-Ressource von neun Millionen Pfund U308) in Madison Nord in Namibia, ebenfalls nahe der Rossing-Uranmine voranzubringen. 85 Prozent der Anteile des Cobra-Projektes hält Critical One Energy.

Und der Uranbedarf wird ansteigen, schließlich werden fast weltweit Atomkraftwerke gebaut und geplant. Denn die Atomenergie ist wieder salonfähig geworden, bietet sie doch saubere und zuverlässige Energie. Auch gibt es immer mehr Länder, die in die Kernkraft einsteigen wollen, wie etwa Vietnam oder vielleicht auch Italien. Insgesamt kümmert sich Critical One Energy (CA22674C1023; WKN: A40XVF) somit um gefragte kritische Metalle und Mineralien sowie um das Uran. Mit dem sehr erfahrenem Managementteam könnte das Unternehmen für Erfolge sorgen und Anleger erfreuen. Abschließend sei nur noch ergänzend darauf hingewiesen, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind, speziell auch bei Projekten in der sehr frühen Explorationsphase. Bei Critical One Energy scheint jedoch ein gutes Chance-Risiko vorzuliegen.

