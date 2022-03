Cross River gibt Mobilisierung von Bohrungen bei Goldprojekt McVicar in Nordwesten von Ontario bekannt

Vancouver (British Columbia, Kanada), 1. März 2022. Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, OTCQB: CSRVF, FWB: C6R) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass zwei Diamantbohrgeräte zum 12.000 ha großen Goldprojekt McVicar des Unternehmens im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario mobilisiert wurden.

In den vergangenen zwei Wochen waren die Mitarbeiter vor Ort, um das McVicar Camp vorzubereiten – ein Explorationsbohrlager, das sich entlang von Kilometer 125 der Cat Lake Winter Road im Norden von Ontario befindet, etwa 150 km östlich von Red Lake und 80 km westlich von Pickle Lake.

Das Goldprojekt McVicar liegt in der Superior Province, im Norden der kanadischen Provinz Ontario. Die Grünsteingürtel innerhalb der Superior Province enthalten einige der größten wirtschaftlichen Goldlagerstätten der Welt. McVicar umfasst die geologisch bedeutsamen strukturellen Komponenten des Grünsteingürtels Lang Lake (siehe Abb. 1 unten), eines kaum erkundeten Gürtels, der sich etwa 40 km nördlich der historischen Mine Golden Patricia (619.796 oz mit 15,2 g/t Gold)* befindet.

Cross River Ventures hat mit einem geplanten Diamantbohrprogramm auf 5.000 m bei McVicar begonnen, das die Zone Altered und den Abschnitt Bear Head, zwei von mehreren Goldzielzonen im Konzessionsgebiet, erproben soll. Die Diamantbohrungen werden von Major Drilling unter Verwendung von zwei Diamantbohrgeräten des Typs Duralite 1000N Fly durchgeführt werden. Die Bohrungen werden in Kürze mit zwei Geräten beginnen, die sich auf die Zone Altered (Ziel 2, Abb. 2) konzentrieren, und mit beiden Bohrgeräten im Abschnitt Bear Head (Ziel 1, Abb. 2) abgeschlossen werden.

Nach der Durchführung eines methodischen, detaillierten Explorationsansatzes bei McVicar im vergangenen Jahr hat das technische Team mehrere vorrangige Bohrziele identifiziert. Wir freuen uns darauf, mit den Bohrungen zu beginnen und die Projekterschließung entscheidend weiterzuentwickeln, sagte CEO Alex Klenman. Diese Explorationsbohrungen werden auf den historischen Bohrabschnitten in der Zone Altered aufbauen, wo wir beabsichtigen, Goldziele entlang des Streichens, neigungsabwärts und in der Tiefe zu erproben.

Abgesehen vom Ziel in der Zone Altered führen wir auch ein erstes Bohrprogramm im neu entdeckten, 700 m langen Goldabschnitt Bear Head durch, wo Oberflächenprobennahmen kürzlich Analysewerte von bis zu 19,75 g/t Gold ergaben. McVicar ist groß, weitläufig und voll mit günstiger Geologie, historischen Vorkommen und mehreren Zielzonen. Es ist aufregend, mit den Bohrungen bei unserem Vorzeigeprojekt zu beginnen, sagte Klenman außerdem.

Über die Zone Altered

Die Zone Altered ist eine komplexe Zone mit Deformationen und intensiven Alterationen, die aus abgeschertem mafischem Vulkangestein, reichlich grünem Glimmer, intermediärem Intrusivgestein, massivem bis halbmassivem Quarz und einem Quarz-Carbonat-Serizit-Schiefer bestehen.

Eine neue geologische Modellierung von Cross River aus dem Jahr 2021 verwendet historische Bohrdaten und weist darauf hin, dass sich die hochgradige goldhaltige Struktur in der Tiefe fortsetzt und mit lithologischen Brüchen und einem breiteren Korridor der Schadenszone übereinstimmt, der von einer intensiven hydrothermalen Alterationsüberlagerung geprägt ist. Die goldhaltige Struktur in der Zone Altered ist in alle Richtungen offen. Das bevorstehende Bohrprogramm wurde konzipiert, um den Goldgehalt und die Beständigkeit der Struktur entlang des Streichens, neigungsabwärts und einfallend zu erproben. Im Rahmen des Programms wird auch nach neuen hochgradigen Goldausläufern an mehreren Standorten entlang des breiteren strukturellen Abschnitts der Altered Zone gesucht werden.

Über den Bear Head-Trend

Feldcrews von Cross River Ventures entdeckten den Bear Head-Trend während der Feldarbeiten im Sommer 2021. Der Trend liegt ungefähr 600 Meter südlich des historischen Erzgangs Chellow am südlichen Kontakt zwischen mafischem Vulkangestein und Granit entlang der Verwerfungszone Bear Head (Abbildung 1). Dieses geologische Umfeld gilt als aussichtsreich für Goldvorkommen in Archaikum-Grünstein und enthält zur Goldablagerung günstige Strukturen und Lithologien.

Der Bear Head-Trend ist ein noch nicht gebohrter, mindestens 700 Meter langer, hochgradiger Goldkorridor, der in eine west-nordwestlich verlaufende, mehrere Kilometer lange, verflochtene, Schadenszonenstruktur eingebettet ist. Im Jahr 2021 genommene wichtige Proben umfassten Scherzonen und Verkieselungen mafischen Metavulkangesteins mit 1 – 10 cm mächtigen rauchblauen Quarzgängen, die Goldwerte von 19,75 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) und 1,415 g/t Au ergaben (Pressemeldung vom 2. Oktober 2021).

Über das Projekt McVicar

Cross Rivers Goldprojekt McVicar ist ein großflächiges (rund 12.000 Hektar) Goldexplorationsprojekt, das Strukturen und Wirtsgesteine mit Potenzial für Goldorkommen enthält, die den gesamten Grünsteingürtel Lang Lake im Bergbaubezirk Patricia, ungefähr 150 km östlich von Red Lake und 80 km westlich von Pickle Lake, im nordwestlichen Ontario, Kanada, durchkreuzen.

Das Projekt McVicar umfasst alle wichtigen, ertragreichen strukturellen und lithostratigrafischen Elemente des Grünsteingürtels, der im Süden von der großen, nordwestlich verlaufenden Verwerfungszone Bear Head (in der die historische Mine Golden Patricia liegt) begrenzt wird.

Historische Bohrungen in McVicar Lake in den alterierten und North Flexure-Zonen beinhalten*www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/mdi/data/records/MDI52O06SE00005.html

McKay D.B, 2004. Bericht über das 2003 auf dem Grundstück McVicar Lake durchgeführte Programm zur Abtragung des Deckgebirges, zur geologischen Kartierung und zur Probenahme: Continuum Resources Ltd. und Prospector Consolidated Resources Inc. www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/afri/data/imaging/52O11SW2003/52O11SW2003.pdf

:

– 6,46 g/t Au auf 10,09 m einschließlich 29,86 g/t Au auf 1,86 Meter

– 5,5 g/t Au auf 3,6 m einschließlich 12,2 g/t Au auf 0,98 Meter

Die McVicar Lake-Konzessionen beinhalten auch die Zone Chellow Vein, einen schmalen Quarzgang, der aus rauchgrauem bis weißem, mit geringem Pyrit und sichtbarem Gold mineralisiertem Quarz besteht. Das Erzgangsystem ergab hochgradiges Gold an der Oberfläche, einschließlich Stichproben Stichproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder Stil der Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück.

, die 827,4 g/t Au und 578,1 g/t Ag lieferten Waldie C.J. Report of Diamond Drilling McVicar Lake Area Patricia Mining Division: BHP Minerals Canada Ltd.

.

Das Winterbohrprogramm 2022 ist vollständig finanziert und das Unternehmen hat alle relevanten Genehmigungen erhalten.

Abb. 1: Goldprojekt McVicar, Standort von nahe gelegenen Lagerstätten und historischen Minen, nordwestliches Ontario

Abb. 2: Bohrzielzonen, Winterbohrprogramm 2022, Goldprojekt McVicar, Nordwesten von Ontario

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo., M.Sc., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den Fachinhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.

Über Cross River Ventures

Cross River ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von erstklassigen Explorationskonzessionsgebieten in den aufstrebenden Grünsteingürteln im Nordwesten Ontarios, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen kontrolliert ein 28.000 Hektar großes Portfolio mit mehreren Projekten, das äußerst aussichtsreiche Konzessionsgebiete in und im Bereich zwischen ergiebigen, goldhaltigen Grünsteingürteln umfasst. Die Stammaktien von Cross River werden in Kanada unter dem Symbol CRVC an der CSE und in den USA unter dem Symbol CSVRF am OTCQB gehandelt. Bitte besuchen Sie www.crossriverventures.com für weitere Informationen.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

www.crossriverventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

