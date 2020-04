Crowd Media unterzeichnet Absichtserklärung mit Kinn Living für den Vertrieb von umweltfreundlichen und natürlichen Produkten für Reinigung, Hygiene und Wäschepflege in Europa

14. April 2020 – Crowd Media Holdings Limited (ASX: CM8 & FWB: CM3) (Crowd oder das Unternehmen) hat eine Absichtserklärung (LOI) für den Abschluss einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit der in London ansässigen Firma KINN Living (www.KINN-living.com/) unterzeichnet. Dabei geht es um den Verkauf der umweltfreundlichen und veganen KINN-Basisprodukte für Haushaltsreinigung, Hygiene und Wäschepflege auf natürlicher Basis im europäischen Markt (ohne UK).

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Crowd seine Kernkompetenz (digitale Social Media / Influencer Marketing / Conversational Commerce) einbringen, um den Internetverkauf der KINN-Produkte in Europa anzukurbeln und für KINN Living ideale Voraussetzungen für den Verkauf seiner preisgekrönten Haushaltsreinigungs- und Wäschepflegeprodukte im europäischen Markt außerhalb von Großbritannien zu schaffen.

In den letzten Wochen haben Crowd und KINN gemeinsam mit Hochdruck an der raschen Entwicklung und Herstellung von alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln nach WHO-Rezept gearbeitet. Diese sollen nun in den kommenden Wochen von Crowd auf den Markt gebracht werden.

Die erst vor 3 Jahren von Marie und Sophie Lavabre gegründete Firma KINN ist heute für ihre natürlichen und biologischen Basisprodukte für die Haushaltsreinigung und Wäschepflege in der ganzen Branche anerkannt. KINN wurde im Marktsegment Beauty & Wellness bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und ist für seine umweltfreundliche und vegane Firmenphilosophie bekannt. Die Firma konnte mit ihren Produkten in der Branche für Haushaltsreinigung und Wäschepflege eine wichtige Marktlücke füllen. Das KINN-Produktsortiment ist derzeit nur im Vereinigten Königreich erhältlich, und zwar in über 280 Läden der britischen Nobel-Supermarktkette Waitrose sowie bei Ocado. Dass KINN mit seinem eigenen Online-Handel auch in Großbritannien sehr erfolgreich ist, dient als klarer Indikator für die positiven Aussichten im digitalen Sektor in jenen europäischen Märkten, in denen Crowd bereits vertreten ist.

Crowd und KINN Living werden sich in einer ersten 30-tägigen Exklusivitätsphase auf die Umsetzung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung einigen, die den Verkauf der Händedesinfektions- und Oberflächenhygieneprodukte von KINN Living im europäischen Markt sowie eine umfassende digitale Marketingstrategie in ganz Europa (ohne UK) umfasst.

Die geplante Kooperation markiert einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung der strategischen Vision des Unternehmens, wie sie auch von Crowd-Chairman Steven Schapera im Rahmen der Jahreshauptversammlung im November 2019 skizziert wurde. Herr Schapera unterstrich dabei Crowds Plan, beispielgebende Produkte, die einen zentralen Bestandteil im Leben der europäischen Millennials darstellen, im Rahmen eines Direktvermarktungsmodells zu vertreiben. Crowds fundierte Erfahrung im Digital Marketing für die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z erstreckt sich über die meisten europäischen Länder und über 12 unterschiedliche Sprachen. Mit seinen Strategien des Influencer und Performance Marketings wird das Unternehmen den Verkauf der KINN-Produkte entsprechend ankurbeln.

Crowd-CEO Domenic Carosa erklärt: Wir beobachten diesen Sektor schon seit geraumer Zeit. Das Geschäft mit den Influencern boomt und unsere Marktsondierungen haben ergeben, dass umweltfreundliche Reinigungsprodukte mehr als 30 % des prestigeträchtigen Markts für Haushaltsreinigungsartikel ausmachen. Dieses Segment ist im vergangenen Jahr extrem stark gewachsen und seit Covid19 völlig außer Rand und Band geraten. Obwohl wir natürlich auch an den sich unmittelbar eröffnenden Geschäftschancen interessiert sind und diese auch nutzen wollen, bleibt unser Fokus dennoch auf eine langfristige Entwicklung gerichtet. Unserer Ansicht nach wird das allgemeine Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist, Oberflächen, Wäsche und Hände sauber zu halten, auch nach dem Abklingen der Coronavirus-Epidemie fortbestehen. In KINN hat Crowd einen verlässlichen Partner gefunden, um sich in Europa ein rentables Geschäft aufzubauen.

– ENDE-

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Domenic Carosa, Chief Executive Officer,

Crowd Media Holdings Limited

M: +61 411 196 979 / +31 611 227 235

E: dom@crowdmedia.com

CROWD MEDIA HOLDINGS ltd

ACN 083 160 909

www.crowdmedia.com

AMSTERDAM

95B Piet Heinkade 1019 GM Amsterdam Netherlands

MELBOURNE

Level 4, 44 Gwynne St. Cremorne, VIC 3121 Australia

ÜBER CROWD MEDIA

Crowd Media Holdings Limited (ASX:CM8 & FWB:CM3) ist ein international tätiges Medien- und Marketingunternehmen. Crowd Media betreibt zwei Geschäftsbereiche: den Geschäftsbereich Mobile Geräte, der auf den Technologieplattformen für Frage-und-Antwort-Interaktionen und Abodienste basiert und Inhalte wie Apps, Spiele und Musik produziert und bereitstellt; sowie den Geschäftsbereich Digital Marketing, der in Zusammenarbeit mit Markenunternehmen und digitalen Influencern Markeninhalte bereitstellt, die in erster Linie auf die Wachstumsmärkte der Millennials und der Generation Z zugeschnitten sind.

Unterstützt werden die Netzwerke von Crowd Media durch Partnerschaften mit Hunderten von Mobilfunkbetreibern auf globaler Ebene sowie einigen der größten Agenturen, Markenunternehmen und Medienfirmen der Welt. Der mobile Geschäftsbereich betreut mehr als 50 Länder in 30 Sprachen, der mediale Geschäftsbereich kann auf die Zusammenarbeit mit mehr als 10.000 digitalen Influencern weltweit verweisen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

