Cruz Battery Metals erwirbt das „Sterling South Gold/Copper Project“ in Ontario

6. Oktober 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ: CSE, BKTPF: USA, A3CWU7: FWB) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Sterling South Gold/Copper Project erworben hat, das direkt an die jüngste Entdeckung von Sterling Metals Corp. in Ontario angrenzt. Laut einer Pressemitteilung, die am 29. September 2025 auf der Website von Sterling veröffentlicht wurde, gab Sterling Metals Corp eine hochgradige Kupferentdeckung auf dem Kupferprojekt Soo bekannt. Dort wurden 262,5 m mit 1,05 % CuÄq, darunter 68,3 m mit 3,25 % CuÄq und 9,3 m mit 19,8 % CuÄq, nahe der Oberfläche durchteuft. Das Management von Cruz kann die Ergebnisse von Sterling nur anhand der öffentlich zugänglichen Informationen überprüfen. Diese neue Akquisition umfasst 42 Claim-Einheiten mit einer Fläche von etwa 2.500 Acres.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: Das Management war der Ansicht, dass eine Diversifizierung in andere Bereiche außerhalb von Lithium sinnvoll ist. Die Gold- und Kupferpreise liegen laut Kitco.com nahe ihren Allzeithochs und bieten den Aktionären von Cruz somit neben Lithium auch ein Engagement im Edelmetallsektor. Laut Yahoo.ca sind die Aktien von Sterling im September von 0,37 $ auf einen Höchststand von 3,25 $ gestiegen. Wir diversifizieren nicht nur in diese spannende Region Ontarios, sondern stellen auch fest, dass das Interesse am heimischen Lithium scheint wieder zugenommen zu haben, seit die US-Regierung zugestimmt hat, sich an der Lithiummine Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada zu beteiligen, wie Yahoo.com am 1. Oktober 2025 berichtet hat. Das Management von Cruz ist sehr optimistisch für den Rest des Jahres 2025, da wir unsere Projekte verstärkt vorantreiben werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Dieses neue Konzessionsgebiet wurde durch Abstecken erworben.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz hat soeben das Sterling South Gold/Copper Project in Ontario erworben, das aus 42 Schürfrechten mit einer Fläche von etwa 2.500 Acres besteht. Darüber hinaus verfügt Cruz derzeit über mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das kürzlich erworbene 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen

