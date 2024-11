CryptoBlox verdreifacht Bitcoin-Mining-Hashrate

Bitcoin (BTC) erreicht ein Allzeithoch und CryptoBlox baut das Mining weiter aus

Vancouver, B.C., 8. November 2024 – CryptoBlox Technologies Inc. (das Unternehmen oder Cryptoblox) (CSE: BLOX) freut sich bekannt zu geben, dass Red Water Acquisition Corp. (Redwater), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, den Betrieb am Standort in Redwater (Alberta) aufgenommen hat, nachdem am 7. Oktober 2024 eine Vereinbarung über Managementdienstleistungen (die MSA) mit der Firma True North Data Solutions Ltd. (TNDS) abgeschlossen wurde.

Bitcoin-Mining bei Redwater läuft auf Hochtouren

Am 7. Oktober 2024, dem Tag, an dem die MSA unterzeichnet wurde, erreichte die Redwater-Anlage eine durchschnittliche Hashrate von 4 PH/s. Am 5. und 6. November 2024 wurde am Standort eine Hashrate von im Schnitt 14 PH/s erzielt, was mehr als dem Dreifachen der Hashrate vom 7. Oktober 2024 entspricht. Nach Ansicht des Unternehmens ist diese Leistungssteigerung Ausdruck der operativem Exzellenz des Unternehmens im Bereich des Mining digitaler Assets.

Wir planen, den größtmöglichen Nutzen aus dem aktuellen Bitcoin-Preis zu ziehen, meint Akshay Sood, CEO von CryptoBlox.

Nachdem unsere Miners jetzt eine höhere Hashrate erzielen, können wir mittlerweile dreimal so viele Bitcoins minen wie zum Zeitpunkt des Abschlusses der MSA, so Herr Sood weiter.

Ein großer Schritt nach vorne im Bereich Digital Asset Mining & Infrastruktur

Angesichts der Aufnahme des Betriebs in Redwater und der Vereinbarung des Unternehmens über den Erwerb eines Mining-Betriebs in Kaspa ist CryptoBlox stolz, eine Digital Asset Mining & Infrastructure Division einzurichten. Nachdem der Onboarding-Prozess am Standort Redwater abgeschlossen ist, verläuft der Betrieb der 133 Miners vom Typ S19J Pro des Unternehmens optimal und trägt somit zur diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie des Unternehmens bei. Die Betriebsaufnahme unterstreicht das Engagement von CryptoBlox, seine Mining-Kapazitäten unter Einsatz von Spitzentechnologien zu erhöhen und gleichzeitig die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Mining-Betrieb mit alternativer Stromversorgung zu sondieren.

Ausblick des CEO auf zukünftiges Wachstum

Akshay Sood, CEO von CryptoBlox, sagt dazu:

Wir freuen uns, dass wir den Betrieb am Standort Redwater aufnehmen und die Hashrate seit Unterzeichnung der MSA mehr als verdreifachen konnten. Bitcoin erreichte am 5. November ein neues Allzeithoch und unsere S19J Pro-Miners verzeichnen mittlerweile eine beeindruckende Leistung von 14 PH/s, was unsere Bitcoin-Mining-Fähigkeit stärkt.

Im Rahmen unserer langfristigen Strategie planen wir, unsere Betriebstätigkeit weiter auszubauen und zusätzliche Mining-Assets und -Standorte zu erwerben, um so eine Diversifizierung unseres Digital-Asset-Mining-Portfolios zu erzielen.

Für das Unternehmen

Akshay Sood

Chief Executive Officer

Über CryptoBlox Technologies Inc.

CryptoBlox Technologies Inc. (CryptoBlox) ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologieinfrastruktur, das sich auf den Aufbau seiner diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie konzentriert, die aus dem Mining digitaler Assets und deren Infrastruktur, Mining-Produkten und -technologie sowie strukturierten digitalen Blockchain-Produkten und -Services besteht.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.cryptoblox.ca oder telefonisch unter 236-259-0279.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die MSA und deren Leistung; die Pläne des Unternehmens für sein Redwater-Geschäft; die Fähigkeit des Unternehmens, Bitcoin-Mining zu betreiben; den Plan des Unternehmens, den größtmöglichen Nutzen aus dem aktuellen Bitcoin-Preis zu ziehen; die Effizienzsteigerung, ,mit der das Unternehmen dreimal mehr Bitcoins minen kann; das Engagement des Unternehmens, seine Mining-Kapazität unter Einsatz von Spitzentechnologien zu erhöhen und zugleich die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Mining-Betrieb mit alternativer Stromversorgung zu sondieren; und den Plan des Unternehmens, seinen Betrieb weiter auszubauen und zusätzliche Mining-Assets und -Standorte zur Diversifizierung des Digital-Asset-Mining-Portfolios zu erwerben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cryptoblox Technologies Inc.

Akshay Sood

2400 – 1055 West Georgia St

V6E 3P3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@cryptoblox.ca

