Vancouver, B.C., 31. Oktober 2022 – Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT), (OTC: CMTNF), (FWB: 7KO) (Cullinan oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) über den Erwerb einer 100%-Beteiligung an der Liegenschaft Smiley Lithium (die Liegenschaft) 55 km nördlich von Thunder Bay, Ontario, abgeschlossen hat (Abb. 1). Die Liegenschaft besteht aus 5 Mineral-Claims in einem zusammenhängenden Block, der etwa 1.902 Hektar umfasst. Der Provincial Highway 527 verläuft quer durch die Liegenschaft und bietet eine exzellente Anbindung an Thunder Bay, wo hervorragende Bahn- und Hafenanlagen vorhanden sind.

Abb. 1. Regionale Lage der Liegenschaft Smiley Lithium.

Kommentar

Marc Enright-Morin, CEO, erklärt: Wir freuen uns, dass wir in das Lithiumgeschäft im Nordwesten von Ontario einsteigen, wo die Exploration und Erschließung mehrerer Lithiumlagerstätten in rasantem Tempo voranschreitet. Der Nordwesten Ontarios zieht aufgrund seines Lithiumpotenzials sowie als risikoarmes, bergbaufreundliches Gebiet mit gut zugänglicher Infrastruktur und staatlicher Unterstützung große Aufmerksamkeit von Unternehmen aus aller Welt auf sich. Da sich die Welt immer stärker Null-Kohlenstoff-Emissionsvorgaben nähert, bleibt Lithium ein Schlüsselmineral für den Mineralbedarf von Elektrofahrzeugen und Batterien. Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer bevorstehenden Explorationsbemühungen.

Lithium im Nordwesten Ontarios

Die Liegenschaft Smiley Lithium befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo mehrere Lithiumlagerstätten und -vorkommen unterschiedliche Stadien der Exploration und Erschließung erreicht haben (Abb. 2). Avalon Advanced Materials (TSX:AVL) bereitet sich auf die Errichtung einer DMS-Anlage für die Schwimm-Sink-Trennung an seiner Lithiumlagerstätte Separation Rapids nördlich von Kenora, Ontario, vor und erzielt weitere Fortschritte beim Erwerb eines Industriegeländes in Thunder Bay, wo eine Raffinerie für Lithiumbatterie-Mineralien entstehen soll (Pressemitteilung vom 17. August 2022). Green Metals Technology (ASX:GT1) hat ein Bohrprogramm mit einem Umfang von 24.000 m auf seiner Lagerstätte Root Lithium angekündigt, das auf die Ressourcendefinition und Erweiterungs- und Step-Out-Bohrungen abzielt (Pressemitteilung vom 8. August 2022), und führt auf seiner Lagerstätte Seymour Lithium Grundlagenstudien durch (Pressemitteilung vom 19. Juli 2022). GT1 gab außerdem für seine kanadischen Vermögenswerte eine strategische Zusammenarbeit mit Lithium Americas (NYSE:LAC) bekannt, um ein integriertes Geschäft für Lithiumchemikalien in Nordamerika aufzubauen (Pressemitteilung vom 20. September 2022). Frontier Lithium treibt sein Projekt PAC und Spark Lithium in der Electric Avenue voran, wo jüngste Bohrergebnisse 326,6 m mit 1,92 % Li2O ergaben (Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022). Lithiumlagerstätten und -vorkommen stehen in engem Zusammenhang mit den Grenzen von Teilprovinzen im Nordwesten Ontarios (Breaks et al., 20031).

Abb. 2. Lithiumlagerstätten und -vorkommen im Nordwesten Ontarios in geologischen Teilprovinzen.

Die Liegenschaft

Auf der Liegenschaft Smiley Lithium gibt es zahlreiche Hinweise auf potenziell lithiumhaltige Pegmatite ((LCT-Pegmatite) Li, Cs, Ta), die diese Liegenschaft besonders wertvoll machen. Hierzu gehören folgende:

1) Die Liegenschaft befindet sich in einem muskovithaltigen peraluminösen Granit des Typs S in Kontakt mit Metasedimenten. Peraluminöse Granite sind ertragreich und stehen mit vielen Lithiumlagerstätten im Nordwesten Ontarios in Verbindung, während Metasedimente oft lithiumhaltige Pegmatite in der Aureole eines ertragreichen Granits beherbergen (Breaks et al., 20031) (Abb. 3).

2) Die Liegenschaft überspannt die Grenze zwischen den Teilprovinzen Marmion und Quetico.

3) Von OGS kartierte Muskovit-Turmalin-Granitpegmatite. Muskovit und Turmalin sind gute mineralogische Indikatoren für eine ertragreiche Granitfraktionierung von lithiumhaltigen Pegmatiten im Muttergestein (Breaks et al., 20031).

4) Verwerfungs- und Kluftsysteme, die günstige Bedingungen für granitisches fraktionierendes Schmelzen schaffen.

5) Bohrungen, die von HTX Minerals (HTX) im Jahr 2011 knapp südwestlich der Liegenschaft durchgeführt wurden, haben mehrere Quarz-Feldspat-Glimmer-Pegmatite mit einer Tiefe von bis zu 3,4 m innerhalb von Metasedimenten durchteuft. Zu dieser Zeit erkundete HTX eine mit einem Graben verbundene ultramafische Mineralisierung. In den Bohrprotokollen werden grünlicher Feldspat (möglicherweise Spodumen, da Spodumen grünlich sein und ein feldspatähnliches Kristallbild aufweisen kann), blau-transparente, eckige Kristalle (möglicherweise Beryll), grober Muskovit und Turmalin oder Kolumbit-Tantalit-Mineralien beschrieben (Bewertungsdatei 20000009203). Dies alles sind gute mineralogische Indikatoren für LCT-Pegmatite (Breaks et al., 20031).

6) Die Analyse eines der beiden Bohrlöcher, die Pegmatite durchteuft haben, ergab erhöhte Werte für Cäsium (Cs) von bis zu 40,5 ppm, Rubidium (Rb) von bis zu 206 ppm und Tantal (Ta) von bis zu 16,8 ppm. Lithium oder Beryllium wurde nicht analysiert. Alle oben genannten Elemente sind deutlich erhöht und anomal über dem Krustendurchschnitt (Breaks et al., 20031).

7) Erhöhte Ergebnisse für Lithium-Seesediment in OGS-Analysen in und in der Nähe der Liegenschaft.

Abb. 3. Regionale Geologie und Struktur der Liegenschaft Smiley Lithium.

Abb. 4. Ergebnisse für Lithium-Seesediment in der Liegenschaft Smiley Lithium. Quelle: OGS.

Die Transaktion

Das Unternehmen hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Smiley Lithium zu erwerben, indem es den Verkäufern über einen Zeitraum von 3 Jahren 2.388.000 $ zahlt und Aktien von Cullinan Metals im Wert von 175.000 $ ausgibt. Die Verkäufer werden eine 2,5%ige NSR-Lizenzgebühr (NSR) einbehalten, von der das Unternehmen 0,5 % der NSR für 500.000 $ zurückkaufen kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Mike Kilbourne, P. Geo, ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Weder der QP noch das Unternehmen haben ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Claims zu verifizieren, welche die Liegenschaft Smiley Lithium ausmachen, insbesondere die historischen Explorationsarbeiten oder die geologischen Arbeiten von Nachbarunternehmen und der Regierung.

Über Cullinan Metals Corp.

Cullinan Metals Corp. ist ein kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Energiemetallen gerichtet ist. Cullinan konzentriert sich auf wichtige Energieressourcen wie die Erschließung von Kupfer-, Grafit- und Lithiumvorkommen auf der ganzen Welt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei den in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich unter anderem auf die mögliche zukünftige Ausübung der Option. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, hat bewiesen, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, potenziell, scheint, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, mindestens, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Lage auf den Finanzmärkten; Risiken in Bezug auf die behördliche Genehmigung; Risiken in Bezug auf die Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralressourcen verbunden sind; Rohstoffpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Marktstimmung; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Mittel durch Eigenkapitalfinanzierungen zu beschaffen; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; zukünftige Metallpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen; die behördliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Eigentumsstreitigkeiten oder -ansprüche; und Einschränkungen des Versicherungsschutzes. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf das Unternehmen auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Verlassen Sie sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

