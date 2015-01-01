Cybermobbing im Wandel: Vorsicht vor KI-Missbrauch

Anonyme Chatnachrichten und die Verbreitung von Fotos sind nach wie vor reale Gefahren der Onlinelandschaft. Hinzu kommt nun jedoch das Potenzial verfälschter Bilder, Videos und Texten.

Künstliche Intelligenz bietet realistischere Darstellungen als je zuvor und sorgt damit auch für ein neues Risiko für Kinder und Jugendliche, die die Gefahr von KI nicht entsprechend einschätzen können.

Für Eltern bedeutet diese Entwicklung eine neue Verantwortung. KI-Inhalte sind für Erwachsene wie für Kinder oft kaum als Fälschung erkennbar. Opfer fühlen sich ausgeliefert, während Täter die Wirkung ihres Handelns unterschätzen oder es als „Spaß“ abtun. Ohne Aufklärung und klare Regeln entsteht so ein gefährlicher Raum, in dem Cybermobbing neue Dimensionen annimmt.

Die Schulleitung der Oberschule im Landkreis Oldenburg ist entsetzt über die Ausmaße, die Streitigkeiten in Zeiten von KI annehmen können: „Ein aktueller Trend sind Fotos, die mit sogenannten Nudify-Apps angefertigt werden. Dabei wird eine bekleidete Person mittels KI in eine nackte verwandelt. Das sieht täuschend echt aus.“ Situationen wie diese könnten mit zunehmendem Realismus von Künstlicher Intelligenz schweren Schaden anrichten.

Eltern sind daher gefordert, das Thema KI aktiv in die Medienerziehung einzubeziehen. Gespräche über den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Werkzeugen, klare Grenzen und ein offenes Ohr für die Sorgen der Kinder sind wichtiger denn je. Wegsehen oder Verbote allein reichen nicht aus.

Das Sicher-Stark-Team unterstützt Eltern, Grundschulen und pädagogische Fachkräfte dabei, Kinder frühzeitig für die Risiken von Cybermobbing und KI-Missbrauch zu sensibilisieren. Mit praxisnahen Kursen, Webinaren und Vorträgen werden konkrete Handlungsmöglichkeiten vermittelt, um Kinder zu schützen und sie zu einem respektvollen Umgang im digitalen Raum zu befähigen. Mehr dazu finden Sie unter den Kursangeboten auf der Sicher-Stark-Homepage.

Die Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark ist deutschlandweit gefragt – seit der Gründung im Jahr 1994 hat die Sicher-Stark-Organisation über 500 000 pädagogische Fachkräfte, Eltern und Kinder weitergebildet. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte in der Kinderbetreuung sind zentral geworden, denn jeden Tag wird ein Kind missbraucht, erfährt Mobbing, Gewalt oder Übergriffe.

