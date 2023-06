Cybersecurity im Mittelstand – Was tun im Worst-Case?

Die Sommerausgabe des eStrategy-Magazin von TechDivision beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Cybersecurity im Mittelstand und steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Kolbermoor, 28. Juni 2023: Ab sofort steht die Sommerausgabe des eStrategy-Magazin unter www.estrategy-magazin.de zum kostenlosen Download bereit. Der Schwerpunkt des aktuellen Online-Magazins liegt auf Cybersecurity im Mittelstand.

Die Digitalisierung hat Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig nehmen Cyberangriffe stetig zu und haben in den vergangenen Jahren alarmierende Ausmaße angenommen. Effektive Maßnahmen zur Stärkung der Cybersecurity zu ergreifen, sollten daher zur Pflicht werden.

Das aktuelle eStrategy-Magazin befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen, Daten und Fakten zum Thema Cybersecurity. Es werden die häufigsten Schwachstellen und Angriffsverfahren erörtert und wichtige Tipps – insbesondere für mittelständische Unternehmen – gegeben, um die Cybersecurity zu verbessern. Zudem sind einige Best Practices für den Worst-Case nach einem Angriff zusammengestellt worden.

Neben einigen interessanten Interviews – auch ein Experteninterview zur Thematik Cybersecurity im Mittelstand – erfährt die Leserschaft u. a., warum Psychologie und UX-Design Hand in Hand gehen, wie B2B-Surveys das wirtschaftliche Wachstum von Unternehmen beflügeln, wie Web Push und Tracking im E-Commerce als Umsatz-Boost genutzt werden kann, welche Cybersecurity-Maßnahmen im B2B Commerce angebracht sind und erhält Tipps zur Verkaufspsychologie in Videos.

Weitere Informationen und den kostenlosen Download des Magazins finden Sie hier: https://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html.

Das eStrategy-Magazin ist eine quartalsweise erscheinende, kostenlose Publikation des IT-Dienstleisters TechDfivision mit Fokus auf E-Commerce und Digitalisierung.

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

