Cypress Development nimmt 6,9 Mio. CAD aus der Ausübung von Warrants ein

1. Dezember 2021 – Vancouver, Kanada – Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) („Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 29. November 2021 einen Erlös von 6.949.791 CAD aus der Ausübung von 4.741.189 Warrants erhalten hat. Die Warrants hatten Ausübungspreise von bis zu 1,75 CAD. Der Erlös aus der Ausübung der Warrants versteht sich zusätzlich zu den 19,8 Millionen CAD an Barmitteln, die das Unternehmen am 30. September 2021 in der Kasse hatte.

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Bought Deal-Finanzierung im März 2021 15.640.000 Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,75 CAD begeben. Mit Stand zum 29. November 2021 verfügte das Unternehmen über insgesamt 12.262.253 ausstehende Warrants, von denen 11.879.100 zu einem Ausübungspreis von 1,75 CAD bzw. 383.153 zu einem Preis von 1,25 CAD ausgeübt werden können.

Diese Kapitalspritze verbessert den ausgewiesenen Kassenstand des Unternehmens deutlich, ohne die derzeitige Aktionärsstruktur zu verwässern, meint President und CEO Bill Willoughby. Mit einer starken Finanzausstattung ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um seine Pläne für das kommende Jahr umzusetzen.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein kanadisches Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Ergebnisse einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für das Lithiumprojekt Clayton Valley wurden von Cypress Development im August 2020 bekannt gegeben. Cypress Development notiert unter dem Kürzel CYP an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel CYDVF am OTCQB.

