Cypress Development schließt zweiwöchigen Lithiumextraktionstest auf seiner Pilotanlage in Nevada ab

10. Februar 2022 – Vancouver, Kanada – Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) berichtet über den erfolgreichen Abschluss eines vierzehntätigen Betriebstests auf seiner Pilotanlage für Lithiumextraktion in Nevada. Während dieses Zeitraums lief die Pilotanlage ohne Unterbrechung und bearbeitete lithiumhaltiges Tongestein aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley des Unternehmens.

Der bisherige Prozess ist sehr wichtig und wir sind mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress Development. Wir haben jetzt 3-, 7- und 14-tägige Tests durchgeführt, dabei haben wir Verbesserungen im Betrieb erzielt und wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung unseres einzigartigen Lithiumextraktionsprozesses gewonnen.

Leistung in Bereichen der Pilotanlage:

– Durchgehender Test, 24 Stunden am Tag

– 97-prozentige Ausnutzung der Anlage, einschließlich Laugung, Filtrierung und Lithiumextraktionsbereiche

– Veränderung der Filtrationsausstattung führt zu weniger Feuchtigkeitsverlust in den finalen Abräumen

– Reagenzienverbrauch entspricht prognostizierten Ausbeuten von 80 bis 85%.

Über 700 Proben wurden für die Analyse gesammelt und an ein externes zertifiziertes Labor geschickt. Aufgrund der hohen Arbeitsauslastung des Labors erhält das Unternehmen erst jetzt die Analyseergebnisse aus früheren Tests. Das Labor des Unternehmens vor Ort wird weiterhin genutzt, um interne Analysen zu erstellen und den Betrieb zu lenken. Im finalen Prozessschritt kam es aufgrund eines Geräteausfalls zu einer Einschränkung der Produktlösungsmenge, die zur auswärtigen Aufbereitung geschickt werden sollte. Das Geräteproblem wird zurzeit behoben. Die Pilotanlage ist weiterhin in Betrieb, um die erforderliche Menge der Produktlösung zu generieren und eine alternative Konfiguration und Betriebsbedingungen bei Laugung und Filtrierung zu testen.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Cypress macht große Fortschritte, sein Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada zur Produktion von hochreinem Lithiumhydroxid für den richtungsweisenden Tier1-Einsatz in Batterien zu bringen.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851 | Gebührenfrei: +1 800 567 8181

E-Mail scacos@cypressdevelopmentcorp.com

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Begriffe wie „erwartet“, „schätzt“, „projiziert“, „geht davon aus“, „glaubt“, „könnte“, „geplant“ und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

