Cytophage Technologies: Neue Partnerschaft mit dem Orthopedic Innovation Centre im Hinblick auf die Phagentherapie zielt auf Gelenkprotheseninfektionen ab

Cytophage-CEO Dr. Steven Theriault (links) mit OIC-Präsident und CEO Trevor Gascoyne (rechts) bei der Unterzeichnungszeremonie.

WINNIPEG, den 12. Dezember 2024 – Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G) freut sich, eine neue Partnerschaft mit dem Orthopaedic Innovation Centre im Concordia Hip & Knee Institute bekannt zu geben. Die beiden Organisationen werden gemeinsam das erste klinische Phagen-Behandlungsprogramm in Manitoba auf den Weg bringen, das Patienten neue Möglichkeiten zur Behandlung von antibiotikaresistenten Infektionen bietet, bei denen herkömmliche Antibiotika versagt haben.

Die Partnerschaft wird sich zunächst auf Gelenkprotheseninfektionen konzentrieren – eine der verheerendsten Komplikationen bei Gelenkersatzoperationen, die oft eine langwierige Behandlung, mehrere Revisionsoperationen oder sogar Amputationen erfordern.

Durch die Kombination des Fachwissens von Cytophage bei der Entwicklung von Bakteriophagen mit der führenden Rolle vom OIC in der orthopädischen Forschung zielt die Partnerschaft darauf ab, die Bakteriophagentherapie weiter zu verbreiten und sie in die allgemeine medizinische Praxis zur Behandlung von Gelenkprotheseninfektionen zu integrieren.

Gemeinsam werden wir endlich die Anwendung der Phagentherapie in unserem Gesundheitssystem ausweiten, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage Technologies. Indem wir durch diese Zusammenarbeit klinische Daten generieren, validieren wir sie als echte Behandlungsoption, erweitern den Zugang der Patienten zu dieser innovativen Therapie und senken gleichzeitig die Kosten für das Gesundheitssystem.

Trevor Gascoyne, President und CEO des Orthopaedic Innovation Centre, feierte den Beginn der Partnerschaft mit den Worten: Gelenkprotheseninfektionen gehören zu den am schwierigsten zu behandelnden Infektionen. Indem wir die Kräfte mit Cytophage bündeln, gehen wir auf diesen dringenden Bedarf ein und bringen die Patientenversorgung mit modernster Wissenschaft voran.

Einem Bericht im New England Journal of Medicine zufolge belaufen sich lebenslangen Krankheitskosten einer solchen Hüftinfektion auf 391.000 USD (553.851 CAD). Die jährlichen Krankenhauskosten für diese Hüft- und Knieinfektionen werden bis 2030 fast 2,00 Milliarden USD (2,83 Milliarden CAD) erreichen.

Nächste Schritte

Diese erste Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem skalierbaren Modell für die Entwicklung von Phagentherapien:

1. Patientenrekrutierung und frühe Fallvalidierung: Cytophage und das OIC werden die Identifizierung und Rekrutierung von Patienten mit Gelenkprotheseninfektionen (PJIs), die sich als resistent gegen herkömmliche Antibiotikatherapien erwiesen haben, priorisieren. Diese ersten Fälle werden im Rahmen von compassionate use/N=1-Protokollen behandelt, so dass die Patienten so schnell wie möglich von dieser lebensrettenden Behandlung profitieren können, während gleichzeitig wertvolle Daten über die Sicherheit der Behandlung gewonnen werden.

2. Beschleunigte Versuchsplanung: Diese Daten werden die Grundlage für einen IND-Antrag (Investigational New Drug) bilden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Einleitung von klinischen Studien der Phase 1.

3. Ausweitung der Versuche auf mehrere Zentren: Auf der Grundlage validierter Daten und verfeinerter Protokolle wird Cytophage seine Bemühungen auf bis zu fünf weitere klinische Zentren in ganz Kanada ausweiten.

Neben der klinischen Validierung wird diese Partnerschaft dazu beitragen, einen langfristigen Rahmen für die Kommerzialisierung der phagenbasierten Behandlungen von Cytophage zu schaffen. Durch die Verfeinerung von Patientenbehandlungsprotokollen, die Optimierung von Herstellungsprozessen und die direkte Zusammenarbeit mit akademischen Gesundheitszentren wie dem OIC wird Cytophage sicherstellen, dass seine Bakteriophagen-Lösungen nicht nur wissenschaftlich validiert, sondern auch kommerziell wettbewerbsfähig sind.

Cytophage wird Lizenzierungs-, Co-Entwicklungs- und Direktvertriebsstrategien prüfen, um die Marktdurchdringung zu maximieren.

Über das Orthopaedic Innovation Centre (OIC)

Das Orthopaedic Innovation Centre (OIC) mit Sitz in Winnipeg, Manitoba, ist führend in der orthopädischen Forschung, Entwicklung und Implantatbewertung. Das OIC hat sich zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse für die Patienten durch Innovation und Zusammenarbeit zu verbessern – vom Labor bis zum Krankenbett.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Forschung, Produktentwicklung und Kommerzialisierung von Bakteriophagen widmet. Cytophage hat sich der globalen Herausforderung der Antibiotikaresistenz verschrieben und entwickelt innovative Produkte, die die Kraft von Bakteriophagen nutzen, um bakterielle Infektionen zu bekämpfen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cytophage.com und abonnieren Sie unsere Investor Alerts: www.cytophage.com/subscribe.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Simon Bredin (media@cytophage.com)

Trevor Gascoyne (tgascoyne@orthoinno.com)

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

