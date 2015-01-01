Dachschiebefenster statt Gaube: Maßgeschneiderte Lösung für den Dachspitz-Ausbau im Sinne des Denkmalschutzes

Maßgeschneiderte Pfosten-Riegel-Konstruktion von LiDEKO: Sonderkonstruktion unterstützt Schaffung von Wohnraum unter besonderen Vorzeichen im Münchner Glockenbachviertel:

Kurze Zusammenfassung dieser Pressemitteilung:

Die Belange des Denkmalschutzes mit der Schaffung neuen, komfortablen Wohnraums in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach. Gerade weil der Einbau von Dachgauben unter solchen Bedingungen häufig ausgeschlossen ist, braucht es eine Alternativlösung. Diese hat der Osnabrücker Hersteller LiDEKO mit einer maßgeschneiderten Sonderkonstruktion gefunden, die dem Dachspitz in einem Münchner Gebäude ein Maximum an Licht und Luftaustausch ermöglicht.

Osnabrück / München. Einerseits ist das Bauen im Bestand eine wichtige Waffe im Kampf gegen den nach wie vor grassierenden Wohnungsmangel – gerade in Metropolen wie München. Andererseits können Hausbesitzer, die zusätzlichen Wohnraum schaffen wollen, schnell mit Vorgaben des Denkmalschutzes anecken. Das Beispiel des Ausbaus eines Dachspitzes und des Einbaus großer Dachschiebefenster zeigt, wie sich die verschiedenen Anforderungen dennoch miteinander harmonisieren lassen.

Nach mehreren Jahren beruflicher Tätigkeit als Architektin in Berlin kehrte Magdalena Allekotte im Herbst 2025 nach München zurück. Dort übernahm sie die Planung des Dachspitzausbaus sowie die Abstimmung mit dem Denkmalamt.

„Da die Dachschräge bereits beim 3. OG beginnt, sprechen wir beim darüber liegenden Raum nicht von einem Dachgeschoss, sondern von einem Dachspitz“, erläutert die Architektin.

Bauen im Bestand ist ihr Spezialgebiet, und so sah sie ein großes Potenzial, um Wohnraum in bester Lage und mit hoher Lebensqualität zu schaffen. Der Grundriss hat 100 qm; unter Berücksichtigung der Dachschräge beträgt die anrechenbare Nutzfläche rund 80 qm. Zuvor war der Dachspitz zweigeteilt: Eine Hälfte diente als Trockenspeicher, wo nur Wäsche aufgehängt wurde. Die zweite Hälfte wurde kaum genutzt. Erst mit der Zusammenführung beider Teilbereiche und der Modernisierung konnte hier vollwertiger Wohnraum geschaffen werden.

Der ursprüngliche Entwurfsansatz sah vor, den Dachspitz mit Gauben auszubauen und so für mehr Lichteintrag und Wohnkomfort zu sorgen. Es zeigte sich jedoch schnell, dass dies mit dem Denkmalschutz, unter dem das Gebäude steht, nicht vereinbar ist.

Überraschende Lösung: Schienen bleiben – aber unsichtbar

Es musste also eine andere Lösung her. Ein Bekannter, der ebenfalls Architekt ist, berichtete ihr von seinen positiven Erfahrungen mit Dachschiebefenstern von LiDEKO, die in vielen Fällen eine genehmigungsfähige Alternative zu Dachgauben darstellen können. Und sie bieten einen weiteren großen Vorteil: Da die Fensterflügel – anders als bei üblichen Dachflächenfenstern – beim Öffnen über ein spezielles Schienensystem zur Seite geschoben werden, verschwinden sie komplett aus dem Blickfeld. Die Aussicht, damit ein Maximum an Tageslicht und Lufteintrag zu erzielen, überzeugte Magdalena Allekotte sofort.

Das Problem: Das Schienensystem, wie LiDEKO es standardgemäß für solche Projekte montiert, war aus Gründen des Denkmalschutzes ebenfalls so nicht gestattet, denn auf der Dachhaut durften keine Schienen das Bild stören.

Im Austausch mit den Technikern von LiDEKO offenbarte sich frühzeitig eine für alle Beteiligten gute Alternative. Daniel Lüdeke, Zimmerermeister und Abteilungsleiter für die Dachfenstersysteme, übernahm die Beratung. Für andere Objekte hatte er bereits mit Pfosten-Riegel-Konstruktionen gearbeitet, bei denen die LiDEKO Dachschiebefenster mit festen Scheiben zu langen Lichtbändern kombiniert wurden. Auf dieser Basis entwickelte er im Rahmen dieses individuellen Auftrags eine maßgeschneiderte Lösung: Durch einen smarten Kniff wurden die Schienen durch eine Sonderkonstruktion verdeckt.

„Auf den Punkt gebracht, bestand die Lösung darin, nicht auf die Schienen zu verzichten, diese aber sozusagen unsichtbar zu machen“, schaut Daniel Lüdeke auf die Planungsphase zurück.

So wurden feste Fensterelemente mit LiDEKO Dachschiebefenstern per Pfosten-Riegel-System verbunden. Dabei sind die für das Öffnen und Schließen der Schiebefenster benötigten Schienen jeweils auf den festen Fensterelementen platziert. Ein spezieller Rahmen deckt die Technik optisch harmonisch – und dem Denkmalschutz entsprechend – ab.

Drei Kombinationen aus Dachschiebefenstern und festen Glaselementen

Insgesamt drei Fensterkombinationen wurden so erstellt: Auf der Hofseite des Gebäudes wurden links und mittig jeweils die einflügeligen Classic-Versionen der LiDEKO Dachschiebefenster genutzt. Das bedeutet, dass die Fensterflügel beim Öffnen jeweils über ein 58,4 cm breites, fest installiertes Fensterelement gleiten und damit für den Nutzer komplett aus dem Sichtfeld verschwinden. Die Classic-Fenster sind 1,50 m breit und 2,25 m hoch. So profitieren die Bewohner des Dachgeschosses auf Wunsch von viel Licht und Luftaustausch.

Der Effekt der beiden kleineren Classic-Fenster von LiDEKO ist bei der größeren Premium-Variante noch einmal umso deutlicher. Dieses Fenster ist ebenfalls 2,25 m hoch, bietet aber eine Öffnung, die sogar 1,73 m breit ist. Auch hier werden die Fensterflügel beim Öffnen – wie sonst üblich – jeweils nach rechts und links geschoben; allerdings überdecken sie damit ebenfalls feste Fensterelemente (je 58,4 cm breit), wobei ihre Schienen außen unsichtbar sind. Von innen ergibt sich in der Kombination aus den festen Scheiben und dem Premium Dachschiebefenster eine Fensterfläche mit einer Breite von insgesamt drei Metern.

Magdalena Allekotte betont die räumliche Wirkung der großformatigen Glasschiebefenster, die den Dachraum öffnen und für einen hohen Tageslichteintrag sorgen.

Manuelle Bedienung – ohnehin erforderlich für den Notausstieg

Dass die Schiebefenster in diesem Fall allesamt manuell bedient werden, stört sie nicht im Geringsten. Eines der beiden kleineren Fenster dient als Notausstieg und darf deshalb ohnehin nur manuell zu öffnen sein. Da die Fenster beinahe bodentief installiert sind, müssen noch Absturzsicherungen eingebaut werden. Schutz vor allzu starker Sonneneinstrahlung bieten speziell zugeschnittene Markisen an allen drei Fensterkombinationen.

In der Frage der Farbgebung für die Außenansicht der LiDEKO Fenster kam erneut der Denkmalschutz ins Spiel. Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile und sonstigen Teile sind im RAL-Ton 7022 (Umbragrau) in Seidenmatt ausgeführt. Somit fügen sie sich ideal in das Bild der Stehfalzeindeckung aus Kupferblechtafeln ein.

Handwerkliches Know-how aus der Region einbezogen

Den Einbau der drei Pfosten-Riegel-Konstruktionen inklusive der Verglasungen übernahmen die aus Osnabrück angereisten drei LiDEKO Mitarbeiter selbst. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von der Münchner Firma „Zimmerei und Holzbau Christoph Scheuregger“, die die Gesamtkoordination des Umbaus mit allen beteiligten Gewerken in enger Abstimmung mit der Architektin und Eigentümerin wahrnahm. So bereitete der aus der Region stammende Handwerksbetrieb auch die Montage vor und baute nach dem Öffnen der Dachhaut die für die LiDEKO Fenster erforderlichen Wechsel ein.

Die Logistik der gesamten Maßnahme – inklusive der klug terminierten Straßensperrung und der Transporte einzelner Teile per Stapler vom Transport-Lkw zum Kran – war durchaus aufwändig.

„Wir waren an der Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt sowie an der Baustelleneinrichtung und der Montage maßgeblich beteiligt. So kümmerten wir uns beispielsweise um den Lkw-Kran, der die schweren Elemente auf das Dach hob. Für uns war es das erste Projekt mit LiDEKO, und wir würden dies jederzeit gern wiederholen. Es hat alles super funktioniert. Außerdem haben die großflächigen Fenster ja auch einen echten Mehrwert für die Bauherren“, sagt Inhaber Christoph Scheuregger.

Zum guten Schluss bestand eine wichtige Aufgabe für den beauftragten Spengler darin, die letzten Kupferbleche an die neuen Fenster anzupassen und so das Erscheinungsbild im Sinne des Denkmalschutzes zu komplettieren.

Weitere Infos: lideko.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LiDEKO

Herr Hendrik Amelingmeyer

Leyer Straße 150

49076 Osnabrück

Deutschland

fon ..: 0541 / 91 067 36

web ..: http://www.lideko.de

email : info@lideko.de

Kurzprofil: LiDEKO

Unter der Marke LiDEKO produziert und vertreibt das 1913 gegründete Osnabrücker Metallbau-Unternehmen Amelingmeyer seit 2009 verschiedene Fenster für den Einsatz in Dachgeschossen und Wintergärten.

LiDEKO steht für „Licht – Design – Komfort“. Den Schwerpunkt bilden Dachschiebefenster, die als Einflügel-Version Classic und als Zweiflügel-Variante Premium mit einer Breite von bis zu 3 m vor allem in der Modernisierung oder Sanierung für mehr Licht und Wohnlichkeit im Dachgeschoss bei hervorragenden Wärmedämmwerten sorgen. Auch als Balkonausstiegsfenster schaffen sie in Ein- und Mehrfamilienhäusern zusätzliche Offenheit und Transparenz. Flachdachfenster mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten komplettieren das Sortiment.

Die hochwertigen LiDEKO Aluminiumprofile für Fenster und Wintergärten sind in allen gängigen RAL-Farben lieferbar und lassen sich somit perfekt auf die Gebäudefassade abstimmen. Werkseigene Kontrollen aller Produkte auf dem Fensterprüfstand ergänzen die RAL-Gütesicherung und sind durch das Prüfzentrum für Bauelemente Rosenheim zertifiziert.

Das Familienunternehmen Amelingmeyer wird mittlerweile in der vierten Generation von Hendrik und Axel Amelingmeyer geführt. Im gesamten D-A-CH-Raum sind LiDEKO Produkte erhältlich.

Pressekontakt:

Perfect Sound PR

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 05402/701651

web ..: http://www.perfectsoundpr.de

email : info@perfectsoundpr.de

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