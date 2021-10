Dalhoff GmbH – Straßen- und Tiefbau aus der Region für die Region

Die Dalhoff GmbH ist eine zuverlässige Anlaufstelle für Leistungen im Bereich Straßen- und Tiefbau in Berlin und Potsdam sowie für all jene, die einen sicheren Arbeitsplatz in der Branche suchen.

Seit fast 25 Jahren und mit 160 Mitarbeitenden ist die Dalhoff GmbH ein zuverlässiger Ansprechpartner für Leistungen im Straßen- und Kanalbau sowie für Rohrleitungsarbeiten. Doch nicht nur Kundinnen und Kunden aus Berlin und Potsdam profitieren von dem Unternehmen, sondern auch all jene, die einen zuverlässigen Arbeitgeber suchen, denn das Familienunternehmen ist eine lohnenswerte Anlaufadresse.

Straßen-, Tiefbau- und Gartenbauarbeiten aus einer Hand

Kundinnen und Kunden finden mit der Dalhoff GmbH ein breit aufgestelltes, familiengeführtes Unternehmen. Das umfassende Leistungsangebot beinhaltet im Bereich Straßenbau unter anderem Pflaster- und Betonarbeiten sowie den Bau von Abwasserleitungen, Rohrleitungen und Fernwärmenetzen im Bereich Kanalbau. Darüber hinaus bietet die Dalhoff GmbH zertifizierten Recyclingschotter an. Doch das ist nicht der einzige Beitrag, den das Unternehmen in Hinblick auf die Umwelt leistet. Bereits seit der Gründung 1997 spielen Umweltbelange eine Rolle, wobei sich die Zukunftsorientierung der Dalhoff GmbH unter anderem im Einsatz von E-Fahrzeugen zeigt.

Neben Straßen- und Tiefbauarbeiten bietet die Dalhoff GmbH breit gefächerte Leistungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau an. Das Angebot des Unternehmens beinhaltet dahingehend Pflasterarbeiten, Garten- und Baumpflegearbeiten, Dachbegrünungen, den Bau von Terrassen sowie die Gestaltung von Spielplätzen. Ganz gleich, welche Leistungen Interessierte in Anspruch nehmen – auf Termintreue, handwerkliches Know-how und engagierte Mitarbeitende kann man sich verlassen.

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Teil der Dalhoff GmbH werden

Als Arbeitgeber zeichnet sich die Dalhoff GmbH durch ihr Motto „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter first“ aus. Konkret erwartet Mitarbeitende eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem familiengeführten Betrieb mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Mitarbeitende profitieren gleichermaßen von den langjährigen Erfahrungen sowie der Möglichkeit, sich aktiv in einem zukunftsorientierten Betrieb einzubringen, der abwechslungsreiche Projekte bereithält.

Darüber hinaus bietet die Dalhoff GmbH Zusatzleistungen wie eine Erfolgsbeteiligung und eine betriebliche Altersvorsorge und sieht eine faire und pünktliche Entlohnung als selbstverständlich an. Sowohl Baumaschinenführerinnen und -führer als auch Bauzeichnerinnen und -zeichner, Straßenbauerinnen und -bauer, Garten- und Landschaftsbauerinnen und -bauer sowie Poliererinnen und Polierer finden in der Dalhoff GmbH einen sicheren Arbeitsplatz.

Kompetente Bauleistungen für Berlin und Potsdam

Seit 1997 bietet die Dalhoff GmbH Leistungen im Bereich Straßen- und Tiefbau an und konnte sich als mittelständisches Bauunternehmen für die Region Berlin und Potsdam etablieren. Unter der Geschäftsführung von Gründer Josef Dalhoff und Max Dalhoff sind bereits rund 160 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig – eine Vergrößerung des Teams ist erwünscht. Ihren Firmensitz hat die Dalhoff GmbH in der Dieselstraße 36 in 12057 Berlin. Interessierte Kundinnen und Kunden, aber auch Bewerberinnen und Bewerber erreichen das Unternehmen telefonisch unter +49 (30) 68 40 88 7 – 0 während der Geschäftszeiten an Werktagen von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie per E-Mail unter info@dalhoff-bau.de.

