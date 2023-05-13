Damit Sehen eine Zukunft hat – Nachlass zugunsten Organisationen wie RetinaPlus e.V.

Testamentsgestaltung zugunsten gemeinnütziger Organisationen wie Retina plus e.V.

Fordern Sie die kostenfreie Broschüre an!

Mit dem eigenen Nachlass Zukunft schenken

Retina plus e. V. veröffentlicht neue Broschüre zur Testamentsgestaltung zugunsten gemeinnütziger Organisationen

Bonn, im Januar 2026

Zu Jahresbeginn denken viele Menschen an die Zukunft, an anstehende Pläne, Projekte und Herausforderungen – und vielleicht auch daran, was bleibt, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Aus diesem Anlass veröffentlicht der gemeinnützige Verein Retina plus e. V. eine neue Broschüre, die zeigt, wie ein Nachlass zugunsten gemeinnütziger Organisationen gestaltet werden kann, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die von Sehverlust betroffen oder bedroht sind.

Wichtiger als Hoffnung ist Handeln

Wir alle träumen von einer besseren Welt – für uns und für die, die nach uns kommen. Hoffnung ist wichtig, noch wichtiger aber ist es, aktiv zu werden und zu handeln. Solange wir handeln können, sollten wir unseren Nachlass bewusst und selbstbestimmt gestalten. Ein Testament bietet die Chance, Verantwortung zu übernehmen, Angehörige zu entlasten und Organisationen zu unterstützen, um heute schon Grundlagen zu schaffen für Forschungserfolge von morgen,

Die neue Broschüre von Retina plus knüpft genau hier an: Sie ermutigt dazu, rechtzeitig vorzusorgen und den eigenen Nachlass so zu regeln, dass er über das eigene Leben hinaus Gutes bewirkt – insbesondere für Menschen mit Sehverlust.

„Viele Menschen möchten helfen, ohne ihre Erben zu benachteiligen. Ein Vermächtnis ist dafür ideal: Es respektiert die familiären Wünsche und eröffnet zugleich die Möglichkeit, die Lebensqualität von Menschen mit Sehverlust langfristig und nachhaltig zu unterstützen“, sagt Markus Georg von Retina plus e. V.

Nachlass planen – Orientierung und praktische Hilfen

Die Broschüre bietet einen klaren, gut verständlichen Überblick über zentrale Aspekte der persönlichen Vorsorge und Nachlassgestaltung, unter anderem zu:

* Patientenverfügung

* Vorsorgevollmacht

* Betreuungsverfügung

* Testament und gesetzliche Erbfolge

* Gewillkürte Erbfolge und Pflichtteilsrechte

Besonders wertvoll sind die Checklisten, die Leserinnen und Leser konkret unterstützen:

* Vor dem Tod – was sollte rechtzeitig geregelt werden?

* Unmittelbar nach dem Tod – welche Schritte müssen Angehörige kennen?

* Nach der Bestattung – welche organisatorischen Punkte stehen an?

Diese Übersichten helfen, den eigenen Willen klar festzuhalten und Angehörige zu entlasten.

Wenn sich genetisches Erbe und finanzielles Erbe begegnen

Viele Netzhauterkrankungen, die zu schwerem Sehverlust oder Blindheit führen können, sind genetisch bedingt und werden über Generationen weitergegeben. Damit tragen in manchen Familien nicht nur Einzelne die Last der Erkrankung, sondern auch Kinder und Enkel blicken mit Sorge in die Zukunft.

Ein bewusst gestalteter Nachlass kann hier ein Zeichen der Hoffnung sein:

Ein finanzielles Vermächtnis zugunsten von Retina plus unterstützt Forschung, Aufklärung und Selbsthilfeprojekte, die das Leben von Betroffenen verbessern und Perspektiven für kommende Generationen schaffen. So kann ein materielles Erbe dabei helfen, dass die Ursachen und Folgen genetisch bedingter Netzhauterkrankungen künftig besser verstanden und behandelt werden können und eine bessere Zukunft zu eröffnen.

Stellen Sie heute die Weichen für eine bessere Zukunft

Retina plus e. V. ist ein deutschlandweites Experten- und Selbsthilfenetzwerk von Menschen mit Sehverlust, ihren Angehörigen sowie Fachleuten aus Medizin, Forschung und Versorgung. Der Verein verbindet wissenschaftliche Entwicklungen mit dem Alltag Betroffener, stärkt die Selbsthilfe und gibt Menschen mit Sehverlust eine Stimme.

Spenden, Vermächtnisse und Erbschaften sichern langfristig

* Forschung,

* Aufklärung,

* Beratung und

* Selbsthilfeangebote,

damit Betroffene nicht alleine sind. Wer von einer besseren Welt träumt, kann mit seinem Nachlass ganz konkret dazu beitragen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Hoffnung ist wichtig – doch entscheidend ist, dass wir handeln, solange wir können.

Fordern Sie die kostenfreie Broschüre an.

Die neue Broschüre „Damit Sehen eine Zukunft hat – Vorsorge, Testament und Nachlass zugunsten gemeinnütziger Organisationen“ steht elektronisch zur Verfügung und wird auf Wunsch kostenfrei und unverbindlich per E-Mail zugestellt. Dank einer Druckkostenförderung der Sparkasse Köln/Bonn konnten auch gedruckte Exemplare in einer kleinen Auflage produziert werden.

Anforderung per E-Mail an: info@retinaplus.de oder

telefonisch und Whats App 0156 796 456 19

Über Retina plus e. V.

Retina plus e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein bundesweites Experten-und Selbsthilfenetzwerk aus Betroffenen, Angehörigen und Partnern im Gesundheitswesen. Der Verein fördert Forschung, Aufklärung, Selbsthilfe und Austausch – unter anderem durch Formate wie den Podcast „Retina View“, der Einblicke in die aktuelle Netzhautforschung und ihre Bedeutung für den Alltag bietet. Ziel von Retina plus ist es, Perspektiven zu schaffen – damit Sehen eine Zukunft hat.

Pressekontakt:

Retina plus e. V.

E-Mail: info@retinaplus.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Retina plus e.V.

Herr Markus Georg

Kaufmannstr. 44

53115 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 0156 796 456 19

web ..: https://www.retinaplus.de

email : info@retinaplus.de

Menschen mit Sehverlust für Betroffene, Angehörige und Partner im Gesundheitswesen und darüber hinaus.

„Als Experten in eigener Sache unterstützen wir Menschen in ähnlicher Situation.“

Der Verein fördert den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau einer starken Gemeinschaft unabhängig von einer Mitgliedschaft.

Betroffene und Angehörige finden hier Kontakte, Verständnis und praktische Unterstützung.

Mit den Angeboten vernetzt der Verein deutschlandweit Menschen, die direkt oder indirekt von Sehverlust betroffen sind – sei es als Patienten, Angehörige oder in beruflichen, schulischen und privaten Kontexten. Gemeinsam werden neue Perspektiven geschaffen und Orientierungshilfen aufgezeigt, um kompetent die Herausforderungen eines Lebens mit Sehverlust zu bewältigen.

Darüber hinaus verfolgt der Expertennetzwerk das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Sehverlust zu verbessern, ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und ein größeres Bewusstsein für ihre Bedürfnisse zu schaffen. Dies wird verwirklicht durch die Förderung von Forschung und Innovation, Beratung und Unterstützung Betroffener, die Verbesserung von Barrierefreiheit und Inklusion sowie die Vernetzung von Akteuren im Gesundheitswesen. Durch Informations- und Bildungsarbeit, den Austausch von Erfahrungen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene schafft das Netzwerk nachhaltige Strukturen.

Retina plus verbindet Betroffene mit Wissenschaft und Forschung, fördert den Austausch und schafft Verständnis – eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instituten als entscheidendes Erfolgskriterium für neue Impulse und Fortschritte.

Pressekontakt:

Retina plus e.V.

Herr Markus Georg

Kaufmannstr. 44

53115 Bonn

fon ..: +49 0156 796 456 19

email : info@retinaplus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

IsoEnergy beginnt mit dem Winterbohrprogramm 2026 Auf dem Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken Stadtleben mit Weitblick: Warum hochwertige Bestandswohnungen in Münchens Toplagen weiter gefragt bleiben