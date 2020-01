Dank Makler schneller die passende Immobilie finden

Sabori Immobilien berät Kaufinteressenten und plant auch Änderungen der Lebensumstände mit ein

In Hamburg eine attraktive Immobilie zum Kauf zu finden, ist wegen der hohen Nachfrage oft nicht leicht. Erfahrene Immobilienmakler helfen bei der Suche nach einem geeigneten Haus oder einer geeigneten Wohnung weiter.

„Wohnungen und Häuser in Hamburg zum Kauf sind sehr begehrt und oft schnell weg“, weiß Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Erfahrung. Doch für ihn ist das kein Problem, sondern eine Herausforderung. „Als Experten kennen und beobachten meine Kollegen und ich den Hamburger Immobilienmarkt seit vielen Jahren. Daher wissen wir natürlich, wo noch attraktive Immobilien zu finden sind“, sagt Farid Sabori mit einem Schmunzeln.

Er weiß aber auch, dass nicht jede Wohnung oder jedes Haus für jeden Kaufinteressenten in Frage kommt. „Die Ansprüche an eine Immobilie sind sehr unterschiedlich: Während ein Familienvater vielleicht nach einem großen Haus mit einem tollen Garten für die Kinder sucht, möchte die Seniorin wahrscheinlich eher eine kleine, aber barrierefreie Wohnung kaufen – am besten auch noch schnell“, sagt der Leiter Verkauf und Vermietung. „Immobilienmakler sind dann oft eine große Unterstützung, um schneller an eine geeignete Immobile zu kommen“, so Farid Sabori, „sie wissen nämlich nicht nur, wo es noch freie Wohnungen oder Häuser gibt, sondern beziehen auch die Bedürfnisse der Kaufinteressenten bei der Immobiliensuche mit ein“.

Aber auch mögliche Veränderungen der Lebenssituationen haben sie präsent. „Beim jungen Familienvater sollte man durchaus damit rechnen, dass sich die Familie noch einmal vergrößern kann“, gibt Farid Sabori zu bedenken. Die Makler von Sabori Immobilien kümmern sich aber nicht nur um die Suche nach einem passenden Haus, sondern berücksichtigen dabei auch das Budget, das den Interessenten für den Immobilienkauf zur Verfügung steht. „Die wenigstens können den Immobilienkauf komplett aus eigenen Mitteln finanzieren“, sagt Farid Sabori. Deswegen gehören zu seinem Team auch unabhängige Finanzierungsexperten, die Kaufinteressenten zur Immobilienfinanzierung beraten. „Schließlich soll der Immobilienkauf ja nicht zum Desaster werden, das man nicht mehr finanzieren kann, sondern zu einer positiven Angelegenheit, an der man noch sehr lange viel Freude hat“, meint Farid Sabori.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Immobilien kaufen Hamburg, Wohnung kaufen Hamburg und mehr finden Interessenten unter https://www.sabori-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sabori Immobilien GmbH

Herr Morteza Sabori

Wandsbeker Chaussee 164

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 / 231 662 300

fax ..: 040 / 231 662 311

web ..: https://www.sabori-immobilien.de

email : info@sabori.de

Seit 2008 steht die Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg-Wandsbek für eine schnelle und vertrauenswürdige Abwicklung von Projekten im Immobilienbereich. Mit viel Engagement und größter Leidenschaft bieten die Immobilienmakler ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung sowie eine individuelle und persönliche Betreuung. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von einem hohen Qualitätsanspruch, Diskretion und der Transparenz über die einzelnen Leistungen und Kosten. Dabei hat die Zufriedenheit der Kunden und Partner für das Team von Sabori Immobilien immer oberste Priorität.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tag der Bildung: Fi­nanz­wis­sen? Man­gel­haft!