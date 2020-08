Darlehen für Senioren / Kredit für Rentner – Tel. 0421-83673100

Ein größeres Darlehen für Rentner und Senioren, ohne die eigene Immobilien verkaufen zu müssen – Allianz Hauptvertreter Jens Schmidt bietet jetzt die BestAger Kreditlösung für über 60-jährige

Die Allianz geht mit der BestAger-Finanzierung neue Wege. Jens Schmidt, Versicherungsfachmann (IHK) und Bankkaufmann (IHK), vermittelt mit seiner Bremer Hauptvertretung der Allianz langfristige Darlehen an Menschen über 60 Jahre (also auch an über 70-, 80- und 90-jährige).

Diese Art der Finanzierung vereint gleich mehrere Vorteile: Das BestAger-Darlehen garantiert attraktive Zins-Konditionen bei niedrigen Raten. Es werden keine Gesundheitsfragen gestellt, ein maximales Abschlussalter gibt es nicht.

Wesentliche Voraussetzung zur Darlehensgewährung ist, dass der Darlehensnehmer eine selbst genutzte und lastenfreie Immobilien in Deutschland besitzt. Lastenfrei bedeutet dabei, dass die Wohnung oder das Haus bereits abbezahlt sein muss.

Das Darlehen kann allein oder als Paar beantragt werden. Bei Verheirateten muss mindestens ein Ehepartner 60 Jahre oder älter sein. Verheiratete Darlehensnehmer müssen pro Kopf mindestens 700 EUR Renteneinkünfte nachweisen. Bei unverheirateten Paaren sollten es 1000 EUR pro Person sein. Rechnerisch kann hier auch eine zu erwartende Witwer- oder Witwenrente berücksichtigt werden. So ist sichergestellt, dass in der Zeit des Rentenbezugs genug Geld für die eigene Lebenshaltung vorhanden ist.

Ein Top-Merkmal der BestAger Finanzierung ist, dass sich der Darlehensnehmer sogar für eine Rückzahlung OHNE laufende Tilgung entscheiden kann! Zum Verständnis: Die Tilgung ist der Teil, der auf die effektive Rückzahlung des Kreditbetrages einzahlt.

Die Tilgungshöhe kann zwischen 0% und 10% gewählt werden. Wählt der Darlehensnehmer 0% Tilgung, zahlt er mit seiner monatlichen Rate nur die laufenden Zinsen. Doch wann erhält die Allianz ihr Geld zurück? Das funktioniert so: Verstirbt einer der im Objekt lebenden Darlehensnehmer, kann das Darlehen durch den hinterbliebenen Darlehensnehmer oder durch die Erben vorzeitig entschädigungslos zurückbezahlt werden. Hier fallen keine Vorfälligkeitszinsen an.

Alternativ ist auch eine Fortführung der Finanzierung möglich, was bedeutet, dass die Erben in ihrer Entscheidung frei sind, die Immobilie zu übernehmen oder zu verkaufen. Dieses Recht wird auch so im Darlehensvertrag zugesichert.

Die maximale Darlehenshöhe beträgt 40 % das aktuellen Marktwertes der Immobilie. Für Besitzer einer Immobilie, die heute 300.000 EUR wert ist, würde der Darlehensnehmer bis zu 120.000 EUR ausgezahlt bekommen. Die Ermittlung des Marktwertes der Immobilie ist dabei für den Interessenten kostenlos und verpflichtet nicht zum Abschluss des Darlehensvertrags.

Das erhaltene Geld kann beispielsweise zur Renovierung oder zum altersgerechten Umbau der eigenen Immobilie, zur Unterstützung der Kinder oder zur Erfüllung eines lange gehegten Traums genutzt werden.

Die Allianz empfiehlt die Verwendung des Darlehens zur Pflegevorsorge. Mit dem Produkt „Allianz Pflegerente gegen Einmalbeitrag“ sorgt dem Darlehensnehmer für seine finanzielle Unabhängigkeit im Pflegefall vor. Gleichzeitig sichert er sein Eigentum an der Immobilie, um sie in Zukunft den Kindern, Enkelkindern oder anderen lieben Mitmenschen vererben zu können.

Unverbindliche Anfragen / Informationen:

Jens Schmidt

Allianz Hauptvertretung

Alfred-Faust-Straße 17 C

28277 Bremen

Tel. 0421-83673100

Direkter Kontakt per E-Mail: Jens.Schmidt@allianz.de

Webseite: www.allianz-jens-schmidt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Allianz Hauptvertretung Jens Schmidt

Herr Jens Schmidt

Alfred-Faust-Str. 17 c

28277 Bremen

Deutschland

fon ..: 0421-83673100

web ..: http://www.allianz-jens-schmidt.de

email : jens.schmidt@allianz.de

Die Allianz Hauptvertretung Jens Schmidt berät Kunden unverbindlich in ganz Deutschland.

Pressekontakt:

Allianz Hauptvertretung Jens Schmidt

Herr Jens Schmidt

Alfred-Faust-Str. 17 c

28277 Bremen

fon ..: 0421-83673100

web ..: http://www.allianz-jens-schmidt.de

email : agentur.schmidt.jens@allianz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MENTOR – Die Leselernhelfer e.V. nimmt die Lesestunden an Schulen wieder auf