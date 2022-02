Darum sind Diamanten vor allem für hohe Vermögen geeignet

Diamanten sind einzigartige Anlageobjekte, von denen eine hohe Faszination ausgeht. Doch so begehrt die Edelsteine auch sein mögen, ein Investment lohnt vor allem für vermögendere Anleger.

3 Gründe, warum bei hohen Vermögen Diamanten ins Depot gehören

Dass Marko Mähner – ein Edelmetallhändler – Diamanten vor allem Anlegern empfiehlt, die bereits ein ordentliches Vermögen ihr Eigen nennen, hat mehrere Gründe. Drei stechen dabei besonders heraus.

1.) Diamanten haben eine einzigartig hohe Wertdichte

Ein Vermögen von mehreren Millionen nahezu unbemerkt transportieren? Das geht wohl nur in Form von Diamanten. Die Wertdichte der Edelsteine ist so hoch, dass sich selbst riesige Vermögen schnell und unbemerkt von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Zumal selbst Metalldetektoren und Ganzkörperscanner keine Chance hätten, das mitgeführte Vermögen zu entdecken. Ebenfalls gut zu wissen: Im Gegensatz zu Edelmetallen gelten beim Kauf von Diamanten deutlich großzügigere Grenzen beim anonymen Tafelgeschäft. Diamanten bis zu einem Wert von 10.000 Euro können Sie nach wie vor erwerben, ohne dass Ihre Daten erfasst werden. Wer über ein beträchtliches Vermögen verfügt und es gerne diskret mag, kommt an Diamanten daher kaum vorbei.

2.) Diamanten senken die Volatilität

Steckt ein wesentlicher Teil Ihres Vermögens in Aktien, leisten Diamanten ebenfalls sehr gute Dienste im Depot. Der Grund: Sie werden – anders als etwa Gold – nicht über Derivate an der Börse gehandelt und sind damit hervorragend dazu geeignet, die Volatilität im Wertpapierdepot zu senken. Selbst von einem heftigen Börsencrash werden sie daher in der Regel nur in geringem Maße beeinflusst.

3.) Diamanten sind nicht besonders liquide

Dass Diamanten nicht börsengehandelt sind, hat allerdings nicht nur Vorteile. So ist die Preisfindung alles andere als einfach. Zum einen ist die Zahl der in Frage kommenden Käufer überschaubar. Zum anderen dürften die Angebote, die Sie für ein und denselben Stein bekommen, teils erheblich voneinander abweichen. Größere Steine werden dabei in der Regel über Auktionen verkauft. Zusammengefasst heißt das: Es braucht Zeit, um einen Diamanten zu einem fairen Preis zu verkaufen. Ein Verkauf unter Zeitdruck wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verlustgeschäft. Ein Diamanten-Investment (https://www.granvalora.de/diamanten-investieren-richtig/) ist also nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihr Vermögen bereits breit gestreut haben – und in absehbarer Zeit nicht auf einen schnellen Verkauf der Steine angewiesen sind. Diamanten sind bei höheren Vermögen damit gewissermaßen das Sahnehäubchen der Diversifizierung.

Wahre Werte: Tipps zum Investment

Bevor Sie in Diamanten investieren, sollten Sie – sofern Sie nicht ohnehin bereits auf eine Vielzahl an Rohstoffen setzen – unbedingt einen Blick auf die Anlageklasse der Wahren Werte werfen. Immerhin gibt es neben Diamanten noch zahlreiche weiterer dieser vielversprechenden Rohstoffe, die sich durch einen inneren Materialwert auszeichnen. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte). Hier lesen Sie unter anderem:

– warum Sie Gold hervorragend vor Inflationsverlusten schützt,

– inwiefern Sie von der Zwitterrolle von Silber als Industriemetall und sicherem Hafen profitieren können,

– ob eine Anlage in Platin oder Palladium für Sie in Frage kommen könnte und

– welche Spielregeln beim Investment in Seltene Erden gelten.

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3.563

Sie können diese Pressemitteilung, gerne auch in geänderter oder gekürzter Form verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

+49 (6431) 49589-80

+49 (6431) 49589-89

http://www.granvalora.de

mailto: limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Tel.: +49 (6431) 49589-80

http://www.granvalora.de

mailto: presse@granvalora.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

fon ..: +49 (6431) 49589-80

fax ..: +49 (6431) 49589-89

web ..: http://www.granvalora.de

email : limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und transparent in 15 unterschiedliche Sachwerte zu investieren. GranValora sieht sich als Partner, wenn es darum geht, das eigene Vermögen vor Kaufkraftverlust zu bewahren oder Zahlungsmittel für Krisenzeiten zu besitzen und damit selbst in negativen wirtschaftlichen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

fon ..: +49 (6431) 49589-80

web ..: http://www.granvalora.de

email : presse@granvalora.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Oceanagold ernennt Gerard Bond zum neuen President und CEO