  • Das Affiliateprogramm der MEVOLYS eröffnet Chancen für gemeinsames Wachstum und gegenseitige Inspiration

    Bewusstsein teilen und warum Resonanz das neue Wachstum ist

    BildVillingendorf im November 2025 – Die Verhaltensforschung zeigt: Menschen, die Teil einer Community sind, halten Veränderungen länger durch und erleben sie als nachhaltiger. Diesen sozialen Mechanismus greift das MEVOLY-Affiliateprogramm auf. Die Plattform lädt Interessierte ein, nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten zu sein, sondern aktive Botschafterinnen und Botschafter der Idee „Good Vibes zum Einnehmen“. Hier mehr erfahren: https://mevolys.de/affiliate
    Es gibt eine besondere Energie, die entsteht, wenn Menschen ihre Erfahrungen teilen. Wenn sie sagen: „Das hat mir geholfen, vielleicht hilft es dir auch.“ Darauf gründet das MEVOLY-Affiliateprogramm, auf echter Verbundenheit, ehrlichem Austausch und dem Wunsch, Erfahrungen zu teilen, die weiterhelfen.
    Wer die MEVOLYS kennt, weiß: Es geht nicht um Produkte. Es geht um Bewusstsein. Um die leise, stetige Bewegung hin zu mehr innerem Frieden. Im Partnerprogramm kommen Menschen zusammen, die diese Erfahrung weitergeben möchten, nicht als Werbung, sondern als ehrliches Teilen.
    Viele Teilnehmende berichten, dass sich durch diese Gemeinschaft neue Türen öffnen, durch inspirierende Gespräche, neue Freundschaften und einem Gefühl von Zugehörigkeit. Sie sagen: „Ich habe nicht nur etwas weitergegeben, ich habe selbst so viel zurückbekommen.“
    Das Programm lädt dazu ein, für die Weiterempfehlung der MEVOLYS eine faire Provision zu erhalten und gleichzeitig eine der limitierten MEVOLY Testboxen als Geschenk zu entdecken, solange der Vorrat reicht und ohne Anspruch auf Auszahlung. Diese Geste ist mehr als ein Präsent, sie steht sinnbildlich für das, was MEVOLYS ausmacht: Geben, Empfangen und gemeinsam Wachsen. Hinter MEVOLYS steht die Überzeugung, dass Veränderung sanft beginnt, mit Herz, Vertrauen und echter Begegnung. Wer Teil dieser Bewegung wird, spürt, wie kleine Impulse Großes anstoßen können. Und wer fühlt, dass er nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer bereichern möchte, findet unter https://mevolys.de/affiliate den Weg in eine Gemeinschaft, die Bewusstsein teilt und Wachstum lebendig macht.
    Wer bereit ist, andere auf ihrem Weg zu inspirieren, findet hier mehr als ein Programm. Er findet eine Familie aus Gleichgesinnten. Und vielleicht auch ein Stück von sich selbst.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    morphintiy GmbH
    Herr Paul Seifriz
    Rottweiler Straße 5
    D-78667 Villingendorf
    Deutschland

    fon ..: +49 741 2096 924-0
    web ..: https://mevolys.de
    email : paul.seifriz@morphinity.de

    Hinter MEVOLYS steht die morphinity GmbH aus Villingendorf (Baden-Württemberg). Das Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in systemischer Arbeit, Meditation und energetischer Bewusstseinsforschung. Ziel ist es, Bewusstsein und Achtsamkeit alltagstauglich zu machen, um dadurch mehr Stabilität, Freude und innere Freiheit für so viele Menschen wie möglich zu ermöglichen.

