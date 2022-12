Das aktualisierte iSpring-Learn-LMS spart L&D-Managern tonnenweise Zeit und steigert gleichzeitig ihre KPIs

Die innovativen Funktionen von iSpring Learn ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, über die standardmäßige Durchführung von Schulungen hinauszugehen und wunderbare Ergebnisse zu er

Alexandria, VA, 14. Dezember 2022 – iSpring Solutions Inc., ein weltweit führender Anbieter von E-Learning-Software und -Diensten, hat ein großes Update seiner weltbekannten Schulungsplattform, iSpring Learn LMS, veröffentlicht. Mit dem Update wurden innovative Funktionen eingeführt, die es L&D-Managern ermöglichen, die Verwaltung von Schulungen an Vorgesetzte zu delegieren, Mitarbeitern zu helfen, einen geeigneten Kollegen für ein Projekt zu finden, sie in das Unternehmensleben einzubinden und vieles mehr.

iSpring Learn ist ein preisgekröntes, cloudbasiertes LMS, das den gesamten Zyklus der Schulung abdeckt, von der Entwicklung von Inhalten bis zur Automatisierung ihrer Bereitstellung, der Erfassung von Berichten und der Auswertung der Ergebnisse. Es wird im Paket mit der iSpring Suite geliefert, einem erstklassigen Autorentool für die Erstellung von interaktiven Kursen, Beurteilungen, Gesprächssimulationen und Schulungsvideos.

Zu den neuen und aktualisierten Funktionen von iSpring Learn gehören ein Supervisor-Dashboard, die Rolle eines Fachvorgesetzten, ein interaktives Organigramm, ein Unternehmens-Newsfeed mit Reaktionen und ein verbesserter iSpring-Learn-Kalender.

Ein Supervisor-Dashboard ist eine Wunderwaffe für Vorgesetzte und Abteilungsleiter, die es ihnen ermöglicht, die Schulung ihres Teams zu verfolgen und zu kontrollieren. Sie können jetzt den genauen Fortschritt eines bestimmten Untergeordneten, einer Gruppe und des gesamten Teams sehen. Alle Berichte sind sehr anschaulich und detailliert. Sie werden in Echtzeit aktualisiert und können mit einem Klick abgerufen werden. Mit diesem Dashboard können Vorgesetzte auch die Hausaufgaben überprüfen, ihr Feedback weitergeben und mit den Auszubildenden in Kontakt treten. Die neue Funktion funktioniert sowohl auf Computern als auch in der nativen App.

Ein Fachvorgesetzter ist eine Admin-Rolle in iSpring Learn, die sich perfekt für Personen eignet, die Zugang zu einem Supervisor-Dashboard benötigen, aber keine ständigen Vorgesetzten oder Abteilungsleiter sind. Dabei kann es sich um Schichtleiter, Trainer und andere Spezialisten handeln, die den Fortschritt der Schulungen während eines kurzen Zeitraums überwachen müssen. Diese Funktion macht die Verwaltung von Schulungen noch produktiver, einfacher und intelligenter.

Ein interaktives Organigramm ist ein integriertes Modul, das die Struktur eines Unternehmens visualisiert. Es zeigt alle Abteilungen, ihre Manager und Teams sowie die Unternehmenshierarchie. Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Karte mit vollständigem Namen, Berufsbezeichnung, Foto und Kontaktinformationen. Diese Funktion ist besonders nützlich für neue Mitarbeiter, die sich einen Überblick über die Struktur des Unternehmens verschaffen müssen, und für diejenigen, die schnell eine geeignete Person für eine Aufgabe oder ein Projekt finden müssen, ohne die Kollegen zu stören. Dieses Modul synchronisiert sich automatisch mit einem HRM-System, sodass es immer über aktuelle Informationen verfügt und keine zusätzlichen Einstellungen erfordert.

Ein Unternehmens-Newsfeed ist ein effektives Tool, um Ihr Team über Veranstaltungen und Neuigkeiten des Unternehmens, neue Kurse, Produktaktualisierungen und andere Themen zu informieren, die Ihre Mitarbeiter betreffen. Dank der Grafiken und Reaktionen sieht er aus und fühlt sich an wie ein Newsfeed in den sozialen Medien. Diese Funktion steigert das Engagement der Mitarbeiter und ihr Interesse am Unternehmensleben. Anhand der Reaktionen können Sie die Einstellung der Mitarbeiter zu bestimmten Informationen beurteilen, was für Ihr Unternehmen äußerst nützlich ist.

Der verbesserte iSpring-Learn-Kalender fasst jetzt alle Events aus mehreren Kalendern, die Mitarbeiter benutzen, an einem einzigen Ort zusammen. Wenn z. B. eine Konferenz in MS Outlook und eine Besprechung in Google Calendar ansteht, sorgt iSpring Learn dafür, dass niemand sie verpasst. Mitarbeiter können alle anstehenden Events in ihrem LMS finden und ihre Pläne entsprechend gestalten.

„Das große Update von iSpring Learn hat tatsächlich etwas von einem Wunder und Magie. Was unsere Schulungsplattform jetzt kann, ist so viel mehr, als gewöhnliche LMS zu leisten imstande sind. Und doch ist sie weiterhin so einfach zu benutzen. Ich sehe sie als eine Art Zauberstab, den L&D-Manager, Vorgesetzte und andere Mitarbeiter benutzen können, um ihr Unternehmen zu verändern und phänomenale Ergebnisse zu erzielen“, sagt Michael Keller, L&D-Manager bei iSpring.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

iSpring Learn ist mit drei Preisplänen erhältlich, die ab 2,81 EUR /Benutzer/Monat beginnen. Der Anbieter bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion und eine kostenlose Live-Demo an, bei der sich iSpring-Experten in die Projektdetails des Kunden vertiefen, ihn zu seinem Fall beraten und ihm sagen, ob die Plattform für seine Schulungsanforderungen geeignet ist.

Ausführliche Informationen über iSpring Learn finden Sie auf der offiziellen Website.

iSpring ist ein globales Softwareunternehmen, das End-to-End-E-Learning-Lösungen bereitstellt, welche weltweit von über 59000 Kunden im Unternehmensbereich und im akademischen Sektor genutzt werden (Bayer, Dell, Google, Microsoft, Unilever, Boeing, Nike und viel mehr

Weltmarken).

21 Jahre am Markt – seit 2001 entwickeln wir hochwertige Produkte für E-Learning und Online-Training.

Hauptprodukte:

· iSpring Suite ist ein benutzerfreundliches Autoren-Toolkit zur Erstellung interaktiver E-Learning-Kurse mit Quizzen, Dialogsimulationen, Bewertungen und Screencasts direkt in PowerPoint. Es ist eine ideale Lösung zur Entwicklung von Lerninhalten für betriebliche Einarbeitung, Produktschulungen und Bewertungen.

· iSpring Learn ist ein Cloud-basiertes LMS für Unternehmensschulungen. Dank seiner intuitiven Oberfläche ist es sowohl für Lernende als auch für Schulungsleiter leicht zu bedienen.

