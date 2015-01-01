  • Das Büro feiert Comeback – doch die Gen Z spielt nicht mit

    Unternehmen holen Mitarbeiter zurück ins Büro-doch viele stoßen auf Widerstand. Besonders die Gen Z lehnt klassische Arbeitsorte ab. Gleichzeitig fehlen vielen Firmen attraktive Standorte und Flächen.

    BildDüsseldorf, April 2026 – Unternehmen holen ihre Mitarbeiter zurück ins Büro. Doch während große Konzerne mit attraktiven Standorten und modernen Flächen punkten, geraten kleinere Unternehmen zunehmend unter Druck. Denn viele können das, was jetzt wieder gefragt ist, schlicht nicht bieten: ein Arbeitsumfeld, das Mitarbeiter überzeugt.

    Nach Jahren des Homeoffice-Booms verändert sich die Erwartungshaltung der Beschäftigten spürbar. Präsenz wird wieder relevanter – aber nicht um jeden Preis. Vor allem jüngere Arbeitnehmer akzeptieren klassische Büros in Randlagen oder wenig attraktiven Gewerbegebieten immer seltener.

    „Die Diskussion wird oft falsch geführt“, sagt Marco Nagel, Geschäftsführer der dusBASE GmbH. „Es geht nicht darum, ob Mitarbeiter ins Büro zurückkommen. Es geht darum, in welches Büro sie überhaupt noch kommen wollen.“

    Gerade kleinere Unternehmen stehen hier vor einem strukturellen Nachteil. Während Konzerne in Top-Lagen investieren – etwa im Düsseldorfer Medienhafen oder in zentralen Innenstadtlagen – sitzen viele Firmen in funktionalen, aber wenig attraktiven Umgebungen. Schlechte Anbindung, kaum Infrastruktur, wenig Aufenthaltsqualität.

    Die Folge: Mitarbeiter kommen ungern – oder gar nicht.

    „Wir sehen immer häufiger, dass Unternehmen nicht am Gehalt scheitern, sondern am Umfeld“, so Nagel. „Ein unattraktiver Standort wird schnell zum echten Wettbewerbsnachteil.“

    Gleichzeitig fehlt vielen Betrieben die wirtschaftliche Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Eigene Büroflächen in zentraler Lage sind teuer, langfristige Mietverträge riskant. Der Versuch, mit großen Unternehmen mitzuhalten, scheitert oft an den Kosten.

    Genau hier verändert sich der Markt aktuell spürbar.

    Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen lösen sich vom Gedanken des eigenen Büros und setzen stattdessen auf flexible Arbeitsumgebungen in besseren Lagen. Coworking entwickelt sich dabei vom Übergangsmodell zur strategischen Entscheidung.

    Ein Beispiel für solche Lösungen findet sich unter

    https://www.domiziladresse.de,

    wo Unternehmen Zugriff auf Arbeitsplätze in zentraler Lage erhalten – ohne eigene Flächen dauerhaft anmieten zu müssen.

    Der Vorteil liegt nicht nur im Preis, sondern vor allem im Umfeld: zentrale Erreichbarkeit, lebendige Umgebung, gastronomisches Angebot und gleichzeitig eine professionelle, seriöse Arbeitsatmosphäre.

    Gerade Kombinationen aus urbaner Lage und grüner Umgebung gewinnen dabei an Bedeutung. Mitarbeiter erwarten heute mehr als nur einen Schreibtisch – sie erwarten ein Umfeld, in dem Arbeiten tatsächlich funktioniert.

    „Viele Unternehmen merken gerade, dass sie mit ihrem eigenen Büro nicht mehr konkurrenzfähig sind“, sagt Nagel. „Coworking ist für sie kein Kompromiss, sondern oft die bessere Lösung.“

    Neben der Lage spielt auch die Flexibilität eine zentrale Rolle. Arbeitsplätze werden nicht dauerhaft vorgehalten, sondern nur dann genutzt, wenn sie gebraucht werden. Ergänzende Strukturen wie persönliche Locker, Rückzugsbereiche und flexible Arbeitszonen schaffen dabei eine Umgebung, die sich an moderne Arbeitsweisen anpasst.

    Weitere Informationen zu Coworking-Angeboten in Düsseldorf finden sich unter

    https://www.domiziladresse.de/geschaeftsadresse-duesseldorf

    Die Entwicklung zeigt deutlich: Die Rückkehr ins Büro findet statt – aber unter neuen Bedingungen. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zurückholen wollen, müssen mehr bieten als nur Anwesenheitspflicht.

    „Das Büro war früher einfach da“, so Nagel. „Heute muss es einen echten Mehrwert liefern. Und genau daran scheitern gerade viele.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    dusBASE GmbH
    Herr Marco Nagel
    Grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +4921174069859
    web ..: https://www.domiziladresse.de
    email : info@domiziladresse.de

    Die dusBASE GmbH mit Sitz in Düsseldorf bietet moderne Coworking-Lösungen in zentraler Lage. Unternehmen können dort flexible Arbeitsumgebungen nutzen, die Infrastruktur, Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität verbinden. Ziel ist es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen eine Alternative zu klassischen Büroflächen zu bieten – wirtschaftlich sinnvoll und gleichzeitig attraktiv für Mitarbeiter.

    Pressekontakt:

    dusBASE GmbH
    Herr Marco Nagel
    Grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf

    fon ..: +49 211 74 06 98-59
    email : info@domiziladresse.de


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