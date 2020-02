Das Büro für Bautechnik in Bingen hilft schnell und kompetent bei Schimmelpilzbefall

Die Bewertung von Schimmelschäden, die umfassende Beratung und professionelle Sanierungsüberwachung gehören zu den Dienstleistungen von Wolfgang Dany, Inhaber des Büros für Bautechnik in Bingen.

Schnelle Hilfe bei Schimmelpilzbefall bietet das Büro für Bautechnik in Bingen. Inhaber Wolfgang Dany ist Sachverständiger für die Erkennung und Bewertung von Schimmelpilzbefall in Gebäuden und weiß, was im Schadensfall zu tun ist. Er ist in der Region Bingen, Bad Kreuznach und Mainz unterwegs, um Schimmelpilzgeplagten zu helfen, und den gesundheitsschädlichen Pilz nachhaltig zu entfernen. Wer die ersten Schimmelsporen entdeckt hat, kann zunächst Gebrauch machen von der Schimmelpilz-Hotline. In der kostenlosen Telefonberatung findet Wolfgang Dany heraus, ob er bereits telefonisch helfen kann oder den Befall direkt vor Ort begutachten muss. Sicher ist in jedem Fall, dass der Schimmelpilz schnellst möglich entfernt werden muss, da er ein breites Spektrum von Krankheiten verursachen kann. Den Ursachen muss intensiv auf den Grund gegangen werden. Wie dies zu tun ist, weiß der erfahrene Sachverständige aus Bingen. Er ordnet den Schimmelpilzbefall gemäß den Richtlinien des Umweltbundesamtes nach Kategorien ein und verschafft seinen Kunden einen Überblick über den Umfang der notwendigen Maßnahmen. Dabei findet Wolfgang Dany heraus, ob die Ursache Baumängel oder ein falsches Nutzerverhalten sein könnten. Er erstellt qualifizierte Privat- und Schiedsgutachten, bewertet dabei die Ursache des Schadens und erstellt ein entsprechendes Sanierungskonzept. Die Sanierung des Schimmelpilzbefalls überwacht er professionell, untersucht die Qualität der Raumluft und stellt Temperaturunterschiede und Wärmeverluste in Gebäuden fest.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Büro für Bautechnik

Herr Wolfgang Dany

Wilhelmstr. 7

55411 Bingen/Rhein

Deutschland

fon ..: 06721/490648

web ..: http://www.schimmel-im-haus.com

email : wolfgang.dany@schimmel-im-haus.com

Wolfgang Dany ist Sachverständiger für die Erkennung und Bewertung von von Schimmelpilzbefall in Gebäuden. Mit seinem Büro für Bautechnik in Bingen am Rhein bietet er umfangreiche Leistungen wie Beratung, Gutachtenerstellung, Ermittlung von Wärmebrücken und Raumluftuntersuchung.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Unternehmer sind zu viel alleine bei wichtigen Entscheidungen