Das Eat Beyond Portfoliounternehmen TurtleTree expandiert in Kalifornien

Vancouver, B.C. – 13. Oktober 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE:EATS) (OTCPK:EATBF) (FWB:988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein auf den globalen pflanzlichen und alternativen Lebensmittelsektor fokussiertes Investmentunternehmen, gab bekannt, dass sein Portfoliounternehmen TurtleTree eine 24.000 m2 große Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in der Region Sacramento in Kalifornien (USA) eröffnet hat.

TurtleTree ist ein Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur, das zellbasierte Technologien verwendet, um nachhaltige Lebensmittel und Milchprodukte zu kreieren. In der High-Tech-Anlage wird TurtleTree mithilfe seiner hochmodernen Präzisionsgärungstechnologie an der Herstellung des wertvollen Milchbestandteils Lactoferrin arbeiten, was das Ziel von TurtleTree, eine nachhaltige Lebensmittelversorgungskette aufzubauen, unterstützt.

Diese Expansion in den USA ist eine sehr spannende Entwicklung für TurtleTree, sagte Eat Beyond CEO Michael Aucoin. Dies ist ein bedeutender Schritt, um verbraucherfertige zellbasierte Milch und Milchprodukte und Zutaten Realität werden zu lassen. In der Region gibt es Dutzende von Forschungs-, Produktions- und Vertriebsunternehmen für Lebensmittel und Agrotechnologie sowie eine breite Palette an Experten, die dazu beitragen, TurtleTree weiterhin erfolgreich zu machen.

Die F&E-Einrichtung, die als Forschungsstandort fungiert, wird auch als integraler Berührungspunkt für TurtleTree dienen, um mit Bildungseinrichtungen, forschungsorientierten Partnern, strategischen Partnern, zukünftigen Kunden und Investoren zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. West Sacramento bietet auch Marktzugang und Nähe zur weltbekannten Lebensmittel- und Agrarforschung der UC Davis und dem Global Food Industry Hub von West Sacramento.

Updates zu TurtleTree können hier abonniert werden: turtletree.co/

Updates zu Eat Beyond Global können hier abonniert werden: eatbeyondglobal.com/contact/

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

Finden Sie Eat Beyond in den sozialen Medien unter LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook

