Das Ende der Schnäppchenpreise: Warum Balkonkraftwerke 2026 mehr kosten

Preise bei Balkonkraftwerken steigen steil nach oben. Wir klären auf was es damit auf sich hat und warum es zum Nachteil der Endkunden kein kurzzeitiger Effekt ist.

Wer in den vergangenen Jahren mit dem Kauf eines Balkonkraftwerks oder einer Photovoltaikanlage geliebäugelt hat, sollte jetzt genau hinsehen: Die Ära der Rekordtiefpreise bei Solarkomponenten ist vorbei. Seit Anfang 2026 steigen die Preise für Solarmodule, Wechselrichter und Balkonsolaranlagen spürbar an – und Experten sind sich einig, dass dieser Trend strukturell und damit dauerhaft ist. Was steckt hinter dieser Entwicklung?

Die goldenen Jahre der Billigsolar-Ära – ein Rückblick

Noch vor wenigen Jahren war die Lage für Verbraucher geradezu komfortabel: Solarmodule und Balkonkraftwerke wurden von Monat zu Monat günstiger. Wer sich 2023 oder 2024 ein Steckersolargerät anschaffte, profitierte von einem globalen Preiskrieg zwischen chinesischen Herstellern, der die Modulpreise auf historische Tiefststände drückte. Ein 800-Watt-Balkonkraftwerk war zeitweise für unter 400 Euro zu haben, und auch vollständige Photovoltaikanlagen für Eigenheimbesitzer hatten sich im Preis mehr als halbiert.

Diese Entwicklung beruhte auf einem außergewöhnlichen Zusammenspiel aus staatlichen Exportsubventionen in China, massivem Kapazitätsausbau in der Produktion und einem aggressiven Verdrängungswettbewerb zwischen den Herstellern. Doch genau diese Faktoren drehen sich nun um – und der Markt spürt die Konsequenzen.

Ursache Nummer 1: China streicht seine Exportsubventionen

Der wohl folgenreichste Auslöser für die aktuellen Preissteigerungen ist eine politische Entscheidung aus Peking: China hat seine Exportsteuerrückerstattungen für Solarprodukte schrittweise abgeschafft. Bereits im Dezember 2024 senkte die chinesische Regierung die Mehrwertsteuer-Exportrückerstattungen für Photovoltaikprodukte von 13 auf 9 Prozent. Zum 1. April 2026 wurden diese Vergünstigungen für Solarmodule vollständig gestrichen.

Was bedeutet das konkret? Die chinesische Exportsubvention war jahrelang eine Art staatlich finanzierter Preisrabatt, der chinesische Hersteller wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt hielt und gleichzeitig den Endpreis für europäische Verbraucher künstlich niedrig hielt. Ohne diese Erstattung müssen die Hersteller die wegfallenden Einnahmen durch höhere Exportpreise ausgleichen – und diese Kosten landen beim Endkunden.

Marktbeobachter rechnen allein durch diesen Faktor mit Preissteigerungen von 10 bis 20 Prozent bei Solarmodulen. Für Batteriespeicher gilt eine Übergangsfrist: Hier sinkt die Exportrückerstattung zwischen April und Dezember 2026 zunächst von neun auf sechs Prozent, bevor sie zum 1. Januar 2027 ebenfalls vollständig entfällt. Das bedeutet: Auch Balkonkraftwerke mit integriertem Speicher werden in den kommenden Monaten teurer.

Jannik Schall, Produktchef und Mitgründer des Energieversorgers 1Komma5°, fasst die Lage prägnant zusammen: „Allein die Abschaffung der Exportvergünstigungen wird den Modulpreis um rund zehn Prozent steigen lassen.“

Ursache Nummer 2: Rohstoffe auf Rekordhoch – Silber als Kostentreiber

Parallel zur politischen Kehrtwende in China treibt ein zweiter Faktor die Produktionskosten in die Höhe: der Rohstoffmarkt. Im Mittelpunkt steht Silber – ein unscheinbarer, aber unverzichtbarer Bestandteil jedes modernen Solarmoduls.

Silber wird in der Photovoltaik in großen Mengen für Silberpasten, Elektroden und Leiterbahnen in Solarzellen verwendet. Ohne diese Silberverbindungen kann kein Strom effizient aus dem Modul abgeleitet werden. Mit dem technologischen Fortschritt ist der Bedarf sogar gestiegen: Moderne monokristalline Hochleistungsmodule benötigen mehr Silber als ältere Modultypen.

Ende 2025 erreichte der internationale Silberpreis ein Rekordniveau von rund 83 Dollar je Unze – ein Jahresanstieg von mehr als 130 Prozent. Anfang 2026 kletterte der Preis zeitweise auf fast 95 Dollar je Unze. Die Folge: Silberpaste macht mittlerweile 15 bis 17 Prozent der Gesamtkosten eines Solarmoduls aus und hat damit Polysilizium als größten Einzelkostenfaktor abgelöst. Während der Silberpreis zwischenzeitlich leicht korrigiert hat, bleibt er auf einem historisch hohen Niveau – und kurzfristige Entspannung ist nicht absehbar.

Auch Polysilizium, der weitere Hauptrohstoff für Solarmodule, notierte zuletzt auf erhöhtem Niveau. Beide Entwicklungen zusammen bedeuten: Die reinen Herstellungskosten für ein Solarmodul sind messbar gestiegen – unabhängig von politischen Entscheidungen oder Handelszöllen.

Ursache Nummer 3: Marktbereinigung beendet die Dumpingpreisphase

Hinter dem Preisanstieg steckt auch eine tiefgreifende strukturelle Veränderung des globalen Solarmarktes. In den Jahren 2023 und 2024 hatten sich chinesische Hersteller in einem beispiellosen Verdrängungswettbewerb gegenseitig mit immer niedrigeren Preisen überboten. Das Ergebnis war dramatisch: Solarmodule verbilligten sich allein im Jahresverlauf 2024 um nahezu 50 Prozent. Die vier größten chinesischen Modulhersteller – Longi, Jinko Solar, Trina Solar und JA Solar – verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 kombinierte Nettoverluste von umgerechnet rund 1,54 Milliarden US-Dollar.

Dieser ruinöse Preiskampf hatte Konsequenzen: Zahlreiche Hersteller – vor allem kleinere und mittlere Unternehmen – gerieten in die Insolvenz. In Deutschland traf es besonders hart: Meyer Burger, einst der bekannteste heimische Solarmodulhersteller, stellte die Produktion an seinen deutschen Standorten im Laufe des Jahres 2025 ein und meldete für seine deutschen Tochtergesellschaften Insolvenz an. Auch Solarwatt beendete die eigene Modulproduktion in Dresden. Was folgte, war eine globale Marktbereinigung: Überkapazitäten wurden abgebaut, die Zahl der aktiven Produzenten sank.

Für 2026 erwarten Experten, dass die verbleibenden Hersteller zu marktgerechten Preisen zurückfinden. Die Phase des Preisdumpings ist strukturell beendet – wer heute ein Solarmodul kauft, zahlt einen Preis, der die tatsächlichen Produktionskosten besser widerspiegelt. Das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendig, für Verbraucher aber zunächst eine spürbare Verschlechterung gegenüber den Vorjahren.

Ursache Nummer 4: Handelspolitische Unsicherheiten und drohende Zölle

Ein weiterer, wenn auch schwerer zu beziffernder Faktor ist die internationale Handelspolitik. Auf europäischer Ebene wird seit Längerem über mögliche Schutzzölle auf Solarkomponenten aus Asien diskutiert. Sollten solche Maßnahmen beschlossen werden, würden sie die Importpreise zusätzlich nach oben treiben.

Gleichzeitig sorgt das veränderte geopolitische Klima für Nervosität in den Lieferketten. US-amerikanische Handelsmaßnahmen gegenüber China haben zwar keinen direkten Einfluss auf den deutschen Markt, beeinflussen aber globale Handelsströme und Produktionskapazitäten. Chinesische Hersteller, die bislang einen Teil ihrer Ware in die USA exportierten, könnten verstärkt auf den europäischen Markt drängen – oder aber Kapazitäten reduzieren, was die Verfügbarkeit einschränkt.

In den ersten Monaten des Jahres 2026 war zudem ein typisches Vorzieheffekt-Phänomen zu beobachten: Europäische Solarbetriebe haben laut Marktbeobachtern im ersten Quartal 2026 noch größere Mengen chinesischer Module geordert, um von den letzten günstigen Konditionen vor dem April-Stichtag zu profitieren. Diese Lagerbestände werden den Preisanstieg für Endverbraucher kurzfristig etwas abmildern – doch sobald diese Bestände aufgebraucht sind, dürften die höheren Preise vollständig beim Käufer ankommen. Experten erwarten diesen Zeitpunkt in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Was bedeutet das konkret für Verbraucher?

Die Preissteigerungen sind messbar und betreffen sowohl Balkonkraftwerke als auch größere Photovoltaikanlagen. Für ein einfaches 800-Watt-Balkonkraftwerk mit zwei Modulen sind derzeit noch Preise ab rund 280 Euro zu finden. Systeme mit vier Modulen und 2.000 Watt Leistung kosten aktuell zwischen 600 und 900 Euro. Anlagen mit integriertem Speicher liegen je nach Kapazität zwischen 700 und 2.000 Euro.

Marktexperten rechnen bis Herbst 2026 mit weiteren Preissteigerungen von insgesamt 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Frühjahr. Konkret bedeutet das: Ein Balkonkraftwerk-Set, das heute 900 Euro kostet, könnte im Herbst 100 bis 190 Euro teurer sein. Wer sechs Monate wartet, verliert neben dem höheren Kaufpreis zusätzlich die Solarernte der ertragreichsten Sommermonate.

Ein Lichtblick bleibt: Der Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke in Deutschland – die Mehrwertsteuerbefreiung, die seit Anfang 2023 gilt – ist bislang weiterhin in Kraft. Diese Regelung, die einer direkten Ersparnis von 19 Prozent entspricht, hat kein festgelegtes Ablaufdatum. Angesichts der laufenden Haushaltsdebatte auf Bundesebene ist jedoch nicht auszuschließen, dass steuerliche Begünstigungen mittelfristig auf den Prüfstand kommen.

Lohnt sich die Investition trotz steigender Preise noch?

Die klare Antwort der Fachleute lautet: Ja – die Wirtschaftlichkeit bleibt trotz höherer Anschaffungskosten gegeben. Der entscheidende Faktor ist der aktuelle Strompreis: Mit rund 38 bis 42 Cent pro Kilowattstunde (Stand: Frühjahr 2026) ist jede selbst erzeugte Kilowattstunde Solarstrom bares Geld wert. Bei einem Eigenverbrauch von 800 bis 1.000 Kilowattstunden pro Jahr lassen sich jährliche Einsparungen von 320 bis 400 Euro realisieren. Die Amortisationszeit liegt je nach Anlage bei etwa 2,5 bis 3,5 Jahren.

Auch wenn der Kaufpreis steigt, bleibt die jährliche Ersparnis konstant. Ein höherer Anschaffungspreis verlängert die Amortisationszeit lediglich geringfügig – die langfristige Rentabilität bleibt davon unberührt. Gleichzeitig verbessert sich die Technologie kontinuierlich: Leistungsstärkere Module, effizientere Wechselrichter und wirtschaftlichere Speicher sorgen dafür, dass auch teurere Anlagen in absehbarer Zeit rentabel sind.

Fazit: Struktureller Wandel, kein vorübergehender Schwankung

Die aktuellen Preissteigerungen bei Solarkomponenten und Balkonkraftwerken sind kein kurzfristiges Phänomen, das sich von selbst korrigiert. Die Treiber – wegfallende chinesische Exportsubventionen, erhöhte Rohstoffkosten, eine konsolidierte Herstellerstruktur – sind struktureller Natur. Sie verändern die Grundlage des globalen Solarmarktes dauerhaft.

Für Verbraucher bedeutet das: Die Erwartung, die Preise würden bald wieder sinken wie in den Jahren 2022 bis 2024, ist unrealistisch. Wer in Solarenergie investieren möchte – ob als kompaktes Balkonkraftwerk oder als vollständige Dachanlage – tut gut daran, die aktuelle Marktsituation nüchtern zu bewerten. Die Energiewende bleibt attraktiv, aber der Einstieg wird teurer.

Der Geschäftsführer von MyVoltaics vertritt zudem die Meinung, dass sich Qualität mehr lohnt denn je trotz hoher Preise. Nach rund 2 Jahren an denen der Markt mit Billig-Komponenten geflutet wurde sehen wir bereits jetzt, dass diese Hersteller wieder vom Markt verschwinden. Ärgerlich für Kunden, die nun keinen Support und keine Updates mehr bekommen und nun oftmals erneut kaufen müssen. Generell sollte daher immer zu einer gesunden Mittelklasse gegriffen werden, sodass vor allem die Integration des Speichers oder Wechselrichters ins SmartHome über Jahre hinweg reinbungslos funktioniert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyVoltaics

Herr Hans Meyer

Industriestr. 16

49685 Emstek

Deutschland

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web ..: https://myvoltaics.de

email : info@myvoltaics.de

MyVoltaics ist eine Marke der Wehage Solar GmbH. Im Fokus stehen Premium Balkonkraftwerke mit speziellen Schwachlichtmodule und in Kombination mit Speichern sowie Unterkonstruktionen Made in Germany. Es wird sich rein auf Endkunden konzentriert, um maximalen Service zu bieten.

Pressekontakt:

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