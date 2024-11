Das Ende einer Illusion – Denkanstöße zu Ethik und Pädagogik der Bibel

Wieso soll der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis essen und dadurch klug werden?

In der vorliegenden Studie wird gezeigt, dass entgegen der landläufigen Meinung unzählige und zentrale Aussagen der Bibel höchst problematische Denk- und Handlungsmuster enthalten. Wie an vielen anschaulichen Beispielen exemplarisch dargelegt wird, verstößt die biblische Ethik und Pädagogik immer wieder gegen grundlegende Menschenrechtskriterien und hält mit ihren Forderungen und Auffassungen einer kritischen Analyse aus psychologischer Sicht nicht stand. Ein besonderes Gewicht der Untersuchung wird auf das biblische Menschenbild gelegt. Denkverbote, Willkür, Intoleranz gegen Andersdenkende, absoluter Gehorsam, totalitäre Autorität, Kindesmisshandlung, Folterdrohungen, Mord und Massenvernichtung, Geringschätzung der Frau, Angst, Selbstzweifel u.v.m. lassen die Frohbotschaft zur unheilvollen Drohbotschaft werden. Das Buch weist zudem nach, dass viele fundamentalistische Denkstrukturen und Gruppierungen bis in die Gegenwart ihre Vorläufer und Wurzeln in der Bibel haben. Ein Vergleich der Bibel mit Sektenkriterien des Berufsverbandes deutscher PsychologInnen legt schließlich überraschende Schlüsse nahe.- Das Ende einer Illusion bietet immer wieder Denkanstöße und weist abschließend auf humanere Sichtweisen für die heutige Zeit hin.

In der Frage, welche Ethik sie als Richtschnur für ihren Lebensentwurf verwenden wollen, zeigen Menschen häufig geradezu ein fahrlässiges, unüberlegtes und widersprüchliches Verhalten. Der Autor zeigt die problematischen Grundstrukturen christlicher Denkmuster auf. „Ich gratuliere Jürg Frick zu seinem Mut, ein im besten Sinne ‚radikales‘ Buch zu schreiben, das nicht bei den institutionellen Einkleidungen … biblisch-christlicher Religiosität stehen bleibt, sondern die biblischen Grundlagen selbst einer kritischen Analyse unterzieht; denn die gegenwärtige weltanschauliche … Orientierungskrise kann nur durch eine mutige … und tabufreie Grundlagendiskussion angegangen … werden.“ (Franz Buggle)

Jürg Frick:

Das Ende einer Illusion

Denkanstöße zu Ethik und Pädagogik der Bibel

218 Seiten | ISBN 978-3-933037-09-1 | 14,90 EUR

