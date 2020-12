Das FIMAVO-Klimaschutzprojekt „Gemeinsam für den Wald und unsere Umwelt“

Die FIMAVO GmbH spendet die ersten 100 Bäume für Sachsens Wälder.

Das Dresdner Dienstleistungs-Start-Up FIMAVO GmbH startet heute am 10.12.2020, bereits im ersten Jahr des Bestehens, das FIMAVO-Klimaschutzprojekt. Ein Projekt, bei dem es darum geht, die sächsischen Wälder aufzuforsten, zu pflegen, Schädlinge zu bekämpfen, und Umweltpädagogik zu unterstützen.

Über Monate wurde das FIMAVO-Klimaschutzprojekt geplant und vorbereitet, damit es pünktlich vor dem Start in das Jahr 2021 der Öffentlichkeit und den bestehenden sowie potentiellen Kunden und Kundinnen vorgestellt werden kann. Bereits im Vorfeld konnten die Initiatoren Michael Penski und Steffen Ulbricht ausschließlich positive Rückmeldungen zu diesem Vorhaben vernehmen. Geht es schließlich darum, zukünftig ein wunderbares Projekt durch eine Kooperation mit der „SDW Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.“ und der „Stiftung Wald für Sachsen“ langfristig und erfolgreich aufzubauen.

Die Gründer fragten sich, wie sie mithelfen können, die Umwelt wirklich nachhaltig, nachweisbar, spürbar und vorzeigbar zu verbessern. Nach ausführlichen Recherchen war dann relativ schnell sicher, dass die Hilfe vor allem regional in Sachsen erfolgen sollte, damit man den Einsatz der Mittel auch jederzeit überprüfen könne. Nach den Schreckensmeldungen der letzten Jahre über klimatische Veränderungen und einen enormen Schädlingsbefall in den sächsischen Wäldern nahm dann auch das eigene Klimaschutzprojekt Konturen an. Als leidenschaftliche Wanderer und Naturliebhaber fiel für Penski und Ulbricht die Entscheidung: „Wir pflanzen Bäume!“.

Das mitten in der Corona-Pandemie gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit den Themen Finanzen, Eigentum und Vorsorge. Im Finanzbereich bieten die Dresdner Finanzierungen jeglicher Art, darunter Baufinanzierungen, Umschuldungen, Gewerbekredite, Autofinanzierungen, Leasing von Maschinen und Fahrzeugen, Kleinkredite und Mikrokredite. Durch die direkte Anbindung an über 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen verfügt das Unternehmen über hervorragende Konditionen im Wettbewerb.

Die Immobiliensparte ist breit gefächert aufgestellt. Die FIMAVO GmbH verfügt über ein Netzwerk, welches von der Bestandsimmobilie über den klassischen Neubau bis hin zum sanierten Denkmal alles bietet. Auch zunehmend interessante Angebote im Bereich der Pflegeimmobilien und des „Betreuten Wohnen“ befinden sich im Portfolio. Sogar die Leibrente, eine Variante der Altersvorsorge durch Verkauf der Immobilie im Alter, bei der man bis zum Tode Wohnrecht genießt und über den Verkaufserlös verfügen kann. Alle Objekte und Projekte bieten ausgezeichnete und geprüfte Qualität. Ob zur Eigennutzung oder zu Kapitalanlage für eine sichere Altersvorsorge – an FIMAVO führt kaum noch ein Weg vorbei, wenn es um Immobilien geht.

Als dritten Grundpfeiler haben die Immobilien-, Finanz- und Vorsorgeprofis das Thema Versicherungen in den Geschäftsplan geschrieben. Diese Sparte wird oft unterschätzt. FIMAVO bietet in allen Belangen die Vorteile eines kostengünstigen Online-Anbieters, verbunden mit den Vorzügen einer VOR-ORT-BETREUUNG. Gerade in den Themen Absicherung und Vorsorge fühlen sich Kundinnen und Kunden noch immer persönlich beraten am besten aufgehoben. FIMAVO bietet mit seinem Partnernetzwerk überall kompetente Beratung durch ausgebildete Mitarbeiter und vertraglich gebundene Vertriebspartner.

In allen abwicklungstechnischen Phasen legt FIMAVO großen Wert auf eine digitalisierte Verarbeitung der Daten und Verträge. Die Corona-Pandemie hat vielen klassischen „Vertriebsbüros“ die Grenzen aufgezeigt, wenn es um schnelle und ausführliche Beratung via Skype oder andere „Face-to-Face“-Lösungen online geht. Auch das digitale und sichere signieren ist kein Thema, alles funktioniert einwandfrei, schnell und gemäß der Datenschutzbestimmungen laut DSGVO. Mit dieser Digitalisierung der Prozesse leistet das Unternehmen einen großen Beitrag zur „papierlosen Akte“, indem jeder Kunde mittels einer persönlichen App jederzeit Zugriff auf die Vertragsdaten hat und diese an jedem Ort der Welt ausdrucken kann, wenn sie benötigt werden. Auch ein Versand an Steuerbüros oder Finanzämter ist so ohne Probleme und sicher möglich.

Geschäftsführer Michael Penski und Leiter Immobilien & Vertrieb, Steffen Ulbricht, sind sich einig: „Wir treffen mit unserem Serviceangebot bei den Kundinnen und Kunden punktgenau auf deren Nachfrage und bieten exzellente Lösungen für alle Bereiche, in denen wir tätig sind. Dabei liegen für uns Schnelligkeit, persönliche Beratung und optimal auf den Bedarf abgestimmte Lösungen im Focus. Zufriedene Kundinnen und Kunden bewerten positiv und empfehlen weiter. Außerdem bieten wir mit unserem Klimaschutzprojekt die Möglichkeit, sich nachhaltig für den Umweltschutz zu betätigen.

Gemeinsam für den Wald und unsere Umwelt! Mit FIMAVO geht das unbürokratisch.“

FIMAVO setzt für 2021 auf ein gutes Wachstum des Unternehmens in allen drei Kernbereichen. Es ist geplant, weitere Mitarbeiter einzustellen und das Vertriebsnetzwerk massiv zu erweitern. Das Ziel für das FIMAVO-Klimaschutzprojekt liegt als Basis bei 1.000 gepflanzten Bäumen bis Ende 2021. „Wir gehen aber davon aus, dass wir diese Zahl überbieten werden.“ so Penski und Ulbricht.

Der FIMAVO-Slogan: „Wir sind bereit. Wir machen Zukunft.“

