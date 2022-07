Das Geschäft mit Lithium ähnelt einer Goldgrube

Dieser Meinung ist Elon Musk. Nun gibt es Gerüchte, er wolle im Osterzgebirge bei der Lithium-Förderung mitspielen.

Im Erzgebirge gibt es also Lithium. Ob sich Musk tatsächlich bei der Förderung des Batterierohstoffs beteiligen will, wird sich zeigen. Tatsache ist, dass Hersteller von Elektrofahrzeugen beziehungsweise von Lithium-Ionen-Batterien Lithium unbedingt benötigen. In Zinnwald, einer grenzüberschreitenden Lagerstätte an der tschechischen Grenze, befindet sich eine der größten Lithiumlagerstätten in Europa. Und viel Lithium wird Musk für seine Gigafactory in Grünheide brauchen genauso wie alle Fahrzeugbauer, die auf Elektromobilität setzen. Bis 2035, so Schätzungen, wird etwa das Doppelte der heutigen Lithium-Produktion benötigt werden (Fraunhofer-Institut, Sächsisches Wirtschaftsministerium). Und in Zeiten der Lieferkettenprobleme steht die Versorgung mit dem Batteriemetall besonders im Blickpunkt, vor allem in Sachen Unabhängigkeit von ausländischen Quellen.

Die Forschung an Lithiumvorkommen im Erzgebirge startete bereits im Jahr 2010. Rund 125.000 Tonnen des Metalls sollen hier schlummern. Damit könnten bis zu 20 Millionen Elektroautos versorgt werden. Elektromobilität ist ein langfristiger Trend, von dem auch kleinere Lithiumgesellschaften profitieren können. Besonders hochwertiges Lithium gibt es im Lithium-Dreieck.

Dort in Argentinien ist etwa Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=St9gQEjaKRE -, eine finanziell bestens aufgestellte Gesellschaft mit den Projekten Salar del Hombre Muerto und Tollilar Salar eifrig mit Bohrprogrammen beschäftigt.

Blickt man mehr auf Technologien im Lithium-Sektor, kommt man an Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=D2WvBpSM0ws– nicht vorbei. Das Unternehmen entwickelt Hochleistungsbatterien der nächsten Generation. Lithium-Metall-Anoden stehen im Fokus. Li-Metal besitzt eine Anodenproduktionsanlage in New York. Der Bau einer Metallproduktionsanlage in Ontario ist abgeschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -).

