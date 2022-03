Das Glück im Kleinen suchen – Minny Band 2

Eine kleine Ziege wird groß – Kurzgeschichten für Kinder ab 5

Langenargen/Bell. Minny ist ein kleines Ziegenmädchen, das behütet auf einem Bauernhof als einzige Ziege aufwächst. Artgenossen kennt sie nicht. Doch das ändert sich, als sie in die Ziegenschule muss. Von einem Ziegenhirten wird sie mit anderen jungen Ziegen auf eine Alm geführt und doch von einer erfahrenen Ziege unterwiesen. Minny ist zunächst sehr schüchtern, doch mit Carlos, einem Ziegenjungen, an ihrer Seite taut sie langsam auf und fühlt sich bald in ihrer Gruppe wohl. Als die Ziegenklasse eines Tages einen Ausflug macht, geschieht jedoch ein Unglück …

Rita Mintgen schreibt Kinderbücher – und das seit vielen Jahren. Nun ist ein neues Werk erschienen: Minny – Abenteuer einer kleinen Ziege – Band 2. Illustriert wurden das Buch von Susanne Verlinden, mit der Rita Mintgen schon mehrere Buchprojekte gemeinsam erfolgreich umgesetzt hat. Der erste Band der Minny-Reihe erschien 2021 und liegt, wie der Folgeband, als Taschenbuch und als E-Book vor.

Wir immer schildert Rita Mintgen ihre Figuren als freundliche Gesellen, die sofort das Herz der kleinen Leser*innen erobern. Es geht in ihren Büchern oft um Freundschaft und darum, dass man das Glück oft im Kleinen suchen kann. Das beweisen auch die ihre drei Glücksbücher, die sie unter dem Namen Rita Schmitz veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich Märchen für Erwachsene und Heranwachsende. Mit der Möglichkeit, sie mit einer Widmung zu versehen, sind sie dafür geschaffen, sie als kleines Geschenk zu Verlobung, Hochzeit, Silberhochzeit oder Jahrestag zu überreichen.

Rita Mintgen wurde 1969 in der Eifel geboren und wuchs dort in unmittelbarer Nähe des bekannten Laacher Sees auf. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung und Weiterbildung in der Kommunalverwaltung und wurde in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Seit vielen Jahren ist sie als Standesbeamtin und freie Traurednerin tätig und glücklich und lebt in Bell im Landkreis Mayen-Koblenz. Zu ihren Hobbys zählen das Lesen und Musizieren. Sie geht gerne in der Natur wandern und auf Entdeckungstouren in andere Länder.

Bibliografische Angaben:

Rita Mintgen

„Minny – Abenteuer einer kleinen Ziege – Band 2

ISBN: 978-3-96074-559-4, Taschenbuch 60 Seiten, schwarz-weiß illustriert, 9,50 Euro

Papierfresserchens MTM-Verlag

Das Buch kann über den Verlag, Amazon und den Buchhandel bestellt werden.

