Das Glück kam lautlos – Mein Camino 2018 – Reisebericht vom Jakobsweg

Jens Kohl lässt die Leser in „Das Glück kam lautlos – Mein Camino 2018“ an den schönen Begebenheiten und Erlebnissen seiner Wanderung teilhaben.

Im Mai 2018 beendete der Autor einen Aufenthalt in der Kardiologie und wurde von seinem Arzt gemahnt, dass er sein Leben ändern sollte, falls ihm seine Gesundheit etwas bedeutet. Es entstand der Wunsch, den Jakobsweg zu gehen. Nach vier Monaten Vorbereitung war es Ende August 2018 es so weit. Der Autor wollte den Camino Frances ab Saint Jean-Pied-de-Port bis nach Santiago pilgern. Er hatte jedoch keine Ahnung, was auf ihn zu kam, was er erleben würde und welche Schmerzen er aushalten musste. Sein Weg führte ihn durch Navarra, La Rioja, Kastilien über Galicien bis nach Santiago de Compostela. Es waren 24 Tage eingeplant und er legte 500 Kilometer zurück.

Die Leser lernen in „Das Glück kam lautlos – Mein Camino 2018“ zusammen mit Jens Kohl viele interessante Menschen kennen. Sie gehen mit ihm und Nele, Sara, Mina und Anka den Camino entlang. Oft stieß der Autor während der Wanderung an seine körperlichen Grenzen. Die landschaftliche Schönheit mit seinen heißen Klimaregionen und den kargen Landschaftsabschnitten trieben ihn allerdings dazu, schweißtreibende und längere Etappen zu absolvieren und nicht aufzugeben. Er lässt die Leser in seinem anregenden Reisebericht nun an den schönen Begebenheiten und Erlebnissen teilhaben.

„Das Glück kam lautlos – Mein Camino 2018" von Jens Kohl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7240-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

