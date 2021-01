Das Glück liebt glückliche Menschen – Nahrung für Geist und Seele

In diesem Buch erwarten dich:

Nahrung für Geist und Seele

Hilfreiche Lebensweisheiten

Motivierende Zitate von grossen Persönlichkeiten

Inspirierende Metaphern sowie nützliche Denkanstösse

Dejan Sekulic ist mehrfacher Amazon Bestseller Autor, Experte für Potenzialentfaltung sowie Selbstmotivation und seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit diesem Thema. Er liebt es den Menschen zu mehr Erfolg, Glück und Lebensfreude zu verhelfen und im August 2020 wurde er vom Erfolg Magazin für seine Expertise zum Top Experten ausgezeichnet.

Kennst du schon sein erstes Buch, das Glück liebt glückliche Menschen – Nahrung für Geist und Seele?

Freue dich auf 99 Inspirationen für tägliche Motivation.

Zitate, Metaphern, Geschichten und Alltagstipps für mehr Erfolg, Glück und Lebensfreude.

Hier kannst du dir einen ersten Eindruck von diesem Buch machen (klick)

Es spielt keine Rolle, was wir nur ab und zu tun. Nur das, was wir beständig tun, sorgt für eine signifikante und dauerhafte Veränderung in unserem Leben. Um Glück zu einem festen Bestandteil zu machen, kommen wir am regelmäßigen persönlichen Training nicht vorbei. Deshalb heißt das Zauberwort hierfür täglich!

Lass auch du dich jeden Tag aufs Neue inspirieren (klick)

Und wenn du dieses Buch schon hast, vielleicht könntest du es jemanden schenken und ihm damit eine Freude machen?

Ich wünsche dir nur das Beste – und denke stets daran:

Das Glück liebt glückliche Menschen!

Alles Liebe

Dejan

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dejan Sekulic – Buchautor / Experte für Potenzialentfaltung und Selbstmotivation

Herr Dejan Sekulic

Bahnhofplatz 17

8400 Winterthur

Schweiz

fon ..: 0041786257228

web ..: http://www.dejan-sekulic.com

email : kontakt@dejan-sekulic.com

