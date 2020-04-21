  • Das Handy immer am Ohr – und nachts knirschen die Zähne: Social-Media-Stress lässt Bruxismus explodieren!

    Social-Media-Stress lässt die Kiefer verkrampfen: Immer mehr Menschen knirschen nachts mit den Zähnen – individuell angepasste Knirschschienen schützen und lindern.

    BildDigitale Überlastung, Stress und Schlafprobleme: Immer mehr Menschen leiden unter nächtlichem Zähneknirschen – oft ohne es zu merken. Eine individuell angepasste Knirschschiene verschafft Betroffenen nicht nur wirksamen Schutz, sondern lindert auch akute Beschwerden. Warum frühzeitige Hilfe immer wichtiger wird, erklärt Frau Dr. Wymar von Kieferorthopädie Zahnfreude in Köln.

    Social-Media-Stress, Dauerpräsenz im Job, private Sorgen und die ständige Erreichbarkeit – die modernen Kommunikationswege sorgen auch im Schlaf für angespannte Kiefer: Fast jeder zweite tägliche Smartphone-Nutzer knirscht mittlerweile nachts mit den Zähnen. Betroffene bemerken oft erst Symptome wie verspannte Kaumuskulatur, Kopfschmerzen oder empfindliche Zahnhälse. Nach aktuellen Studien berichten bis zu 45 % der schwer gestressten Smartphone-Nutzer in Deutschland über Bruxismus; mehr als jeder Vierte klagt sogar über morgendliche Kieferschmerzen.

    _“Viele Menschen wissen gar nicht, wie sehr digitaler Stress auf den Kiefer schlägt. Wer unter Zähneknirschen oder -pressen leidet, braucht schnell eine maßgeschneiderte Lösung – hier hilft eine Knirschschiene, um Zahnschäden und Folgebeschwerden effektiv vorzubeugen“_, sagt Kieferorthopädin Dr. Bahareh Wymar von Zahnfreude Köln. Die Praxis ist spezialisiert auf moderne, individuell angepasste Schienenlösungen für Erwachsene und Jugendliche – von klassischer Knirschschiene bis digitalen Therapien.

    „Generation Bildschirm“ – wenn Online-Stress krank macht

    Während Kieferschmerzen und Verspannungen bereits zu den häufigsten Beschwerden von Bruxismus-Betroffenen zählen, nimmt die Zahl junger Erwachsener mit diesem Problem rasant zu. Neue Studien belegen, dass viele bereits vor dem 30. Lebensjahr Symptome entwickeln – massiv verstärkt durch Social-Media-Konsum und Dauerstress.

    Wann zum Facharzt?

    Sobald Verspannungen, Kopfschmerzen am Morgen oder sichtbare Schäden an Zähnen auftreten, empfiehlt Dr. Wymar eine Untersuchung beim Kieferorthopäden. In der Praxis Zahnfreude erfolgt eine umfassende Funktionsdiagnostik und individuelle Anpassung der Knirschschiene – komfortabel und alltagstauglich.

    Die wichtigsten Warnsignale

    * Kopfschmerzen am Morgen
    * Schmerzen/Verspannung im Kiefergelenk
    * Abgekaute oder gelockerte Zähne
    * Geräusche beim Kauen
    * Schlafprobleme

    Über Zahnfreude Köln:

    Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

    Alle Infos zu Zahnfreude, Kieferorthopäde Köln unter https://zahnfreude-koeln.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Koke Digital GmbH
    Frau Valeska Hach
    Herbersknapp 9
    44267 Dortmund
    Deutschland

    fon ..: +49 231 999 66 28 2
    web ..: https://www.koke.digital/
    email : valeska@koke.digital

    Koke Digital GmbH ist die SEO Agentur in Dortmund für Sichtbarkeit und digitale Markenbildung. Statt klassischer Keywordstrategie und reiner SEO Texte entwickeln wir Inhalte, die von Google und modernen KI-Systemen wie LLMs (Sprachmodelle) erkannt, verstanden und ausgespielt werden. Durch Backlinks aufbauen und digitale PR katapultieren wir deine Website in die relevanten Google Rankings. Die wichtigsten Leistungen sind Suchmaschinenoptimierung, Local SEO und B2B SEO. Profitiere von unserer Erfahrung im User Experience Bereich und steigere deinen Online-Umsatz nachhaltig. Persönliche Betreuung und transparente Reports inklusive. Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und starte mit einem initialen SEO Check!

    Pressekontakt:

    Zahnfreude Kieferorthopädie
    Frau Bahareh Wymar
    Schönhauser Str. 62
    50968 Köln

    fon ..: 0221-670094-0
    email : praxis@zahnfreude-koeln.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 700% Social Media Hot Stock meldet Einstieg in 148 Mrd $ Gaming-Sektor – Massives Kaufsignal. Im Visier von Facebook (FB) und Alphabet (GOOG). Jetzt 700% mit Social Media Aktientip Media Central Corp. – AC Research
      21.04.20 10:42 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51585/AC-Res.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-700_Social_Media_Hot_Stock_meldet_Einstieg_148_Mrd_Gaming_Sektor_Visier_von_Facebook_FB_und_Alphabet_GOOG-11224308 Executive Summary-21.04.2020 700% Social Media Hot Stock meldet Einstieg in 148 Mrd $ Gaming-Sektor Im Visier von...

    2. Das Praxishandbuch mit speziellem Social Media Konzept von Social Media Expertin Kathrin Benedikt
      Berlin, den 30.03.2022. Social Media Marketing Expertin Kathrin Benedikt bietet eine ganzheitliche Social-Media-Strategie für einen klaren Unternehmensauftritt mit Alleinstellungsmerkmal an....

    3. Neuer 823% Social Media Hot Stock mit 100 Mio. Nutzern entsteht – Heißes Übernahmeziel von Facebook (FB: NASDAQ) und Alphabet (NASDAQ: GOOG). Massives Kaufsignal. Jetzt 700% mit Social Media Aktientip Media Central – AC-Research
      30.04.20 08:42 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51698/AC_MediaCentral.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Neuer_823_Social_Media_Hot_Stock_100_Mio_Nutzern_entsteht_Heisses_Uebernahmeziel_von_Facebook_und_Alphabet-11263759 Executive Summary 30.04.2020 Neuer 823% Social Media Hot Stock mit 100 Mio. Nutzern entsteht Heißes Übernahmeziel von...

    4. Neuer 823% Social Media Hot Stock mit 100 Mio. Nutzern entsteht – Heißer Übernahmekandidat für Facebook (FB: NASDAQ) und Alphabet (NASDAQ: GOOG). Massives Kaufsignal. Jetzt 823% mit Social Media Hot Stock 2020 Media Central Corp – AC Research
      20.04.20 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51565/aktiencheck.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Neuer_823_Social_Media_Hot_Stock_100_Mio_Nutzern_entsteht_Heisser_Uebernahmekandidat_fuer_Facebook_und_Alphabet-11218098 Executive Summary 20.04.2020 Neuer 823% Social Media Hot Stock mit 100 Mio. Nutzern entsteht Heißer Übernahmekandidat für Facebook...

    5. 100 Mio. Influencer durch Übernahmen – Massives Kaufsignal. Weitere Übernahmen in Kürze. Neuer 602% Social Media Hot Stock nach 1.159% mit Facebook (FB: NASDAQ) und 3.312% mit Alphabet (NASDAQ: GOOG). Jetzt 602% mit Social Media Hot Stock 2020 Media Central Corp
      27.04.20 10:02 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51648/AC27.001.png Zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-100_Mio_Influencer_durch_Uebernahmen_Neuer_602_Social_Media_Hot_Stock_1_159_Facebook_und_3_312_Alphabet-11251078 Executive Summary-27.04.2020 100 Mio. Influencer durch Übernahmen – Neuer 602% Social Media Hot Stock nach 1.159% mit Facebook...

    6. 751% Social Media Hot Stock mit massivem Kaufsignal – Heißer Übernahmekandidat. Neuer 751% Social Media Aktientip nach 1.159% mit Facebook (FB: NASDAQ) und 3.312% mit Alphabet (NASDAQ: GOOG) – AC-Research
      751% Social Media Hot Stock mit massivem Kaufsignal nach 1.159% mit Facebook (FB) und 3.312% mit Alphabet (GOOG) 26.05.20 13:58 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52036/AC_MedicaCentral.001.png Link zum Report:...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.