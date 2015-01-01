  • Das Impulsreferat als Erfolgsfaktor: Wie kurze Denkanstöße moderne Business-Events verändern

    Die Redneragentur „Redner – Speaker – Experten“ zeigt, warum ein gezieltes Impulsreferat oft nachhaltiger wirkt als langatmige Fachvorträge.

    BildEin modernes Impulsreferat zeichnet sich dadurch aus, dass es weit über die reine Informationsvermittlung hinausgeht. Es setzt gezielte Denkanstöße, die in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer etwas in Bewegung bringen. Das Ziel ist klar definiert: Das Publikum soll nicht nur passiv zuhören, sondern das Gehörte weiterdenken und direkt ins Handeln kommen.

    Der Zeitfaktor: Maximale Wirkung in kompakter Form

    „Ein gutes Impulsreferat muss nicht lang sein. Entscheidend ist, dass es etwas auslöst“, erklärt Heinrich Kürzeder, Inhaber der renommierten Redneragentur „Redner – Speaker – Experten“. Aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Rednervermittlung weiß der Branchenexperte, dass ein inspirierender Keynote Speaker in 30 bis 60 Minuten oft spürbar mehr bewirken kann als ein ganztägiger, theoretischer Workshop. Ein starkes Impulsreferat erreicht die Menschen auf einer emotionalen Ebene, wodurch die vermittelten Inhalte deutlich schneller und nachhaltiger ihre Wirkung entfalten.

    Vielseitige Einsatzbereiche von Agilität bis Zukunft

    Der Begriff Impulsreferat selbst verbindet den dynamischen Antrieb (Impuls) mit der strukturierten Wissensvermittlung (Referat). Wie flexibel dieses Format einsetzbar ist, zeigt sich an den unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die im modernen Business-Kontext über ein Impulsreferat transportiert werden können:

    * Motivation & Mindset: Freisetzen von Energien, die langfristig anhalten und Teams nachhaltig motivieren.
    * Zukunft & Innovation: Komplexe Chancen neuer Technologien verständlich aufbereiten, um Zukunftsängste in Zuversicht zu verwandeln.
    * Team & Organisation: Impulse für offene Kommunikation setzen, um die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsame Höchstleistungen zu ermöglichen.
    * Change & Veränderung: Unsicherheiten abbauen und den Wandel als echte Chance begreifbar machen.
    * Gesundheit & Sport: Praktische Denkanstöße für besseres Stressmanagement und gesunde Routinen im Arbeitsalltag.

    Der ideale Rahmen für ein Impulsreferat

    Besonders bewährt hat sich das Impulsreferat im Rahmen von Kongressen, Kick-off-Veranstaltungen, Jahrestagungen oder internen Firmenevents. Überall dort, wo Unternehmen vor strategischen Veränderungen stehen oder ihre Mitarbeiter neu ausrichten und motivieren möchten, bildet ein professionell gestalteter Impuls den entscheidenden Wendepunkt für den Event-Erfolg. Weitere Informationen zu passenden Speakern und Themen finden Interessierte auf den Plattformen bekannter Redneragenturen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten
    Herr Heinrich Kürzeder
    Beuthener Straße 2
    89407 Dillingen
    Deutschland

    fon ..: 0907171137
    web ..: https://www.rednermacher.de/redner-agentur-keynotespeaker-vortrag-finden/
    email : kontakt@redner-macher.de

    DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

    Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

    Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

    Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

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    Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten
    Herr Heinrich Kürzeder
    Beuthener Straße 2
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    email : kontakt@redner-macher.de


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