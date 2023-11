Das neue Parallel-Panel von Heliostar ergab 16 m mit einem Gehalt von 11,2 g/t Gold innerhalb von 147 m mit einem Gehalt von 4,1 g/t Gold im Projekt Ana Paula

Höhepunkte:

– Bohrung AP-23-309

o 147,05 Meter mit 4,13 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, einschließlich

o 16,0 Meter mit 11,2 g/t Gold in der Parallel-Panel

– Bohrung AP-23-308

o 14,8 Meter mit 5,06 g/t Gold im Parallel-Panel

– Diese Ergebnisse werden nicht in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die das Unternehmen voraussichtlich noch in diesem Monat bekannt geben wird, und stellen somit das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum dar.

Vancouver, Kanada, 8. Novemberth , 2023 – Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/ – freut sich, die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern im Zielgebiet Parallel Panel auf dem Projekt Ana Paula in Mexiko („Ana Paula“) bekannt zu geben. Diese beiden Bohrungen sind die ersten, die speziell das Ziel Parallel Panel erproben, das 50 Meter nördlich des High Grade Panel liegt, nachdem das Unternehmen es in den letzten Monaten als neue Zone mit hochgradiger Mineralisierung identifiziert hatte.

Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: „Ana Paula übertrifft weiterhin unsere Erwartungen. Das verbesserte Verständnis der Goldmineralisierung durch das Unternehmen führte zur kürzlichen Entdeckung eines neuen parallelen Panels nur 50 Meter nördlich des hochgradigen Panels. Die heutigen Ergebnisse sind breit und weisen eine hochgradige Mineralisierung auf. In Bohrloch AP-23-309 schließen die hochgradigen und parallelen Panels fast aneinander an und ergaben 147 m mit 4,13 g/t Gold, die in der Tiefe weiterhin offen sind. Das Unternehmen testet weiterhin seine Wachstumsziele und liegt weiterhin im Plan, um in diesem Monat ein Ressourcen-Update zu veröffentlichen. Diese neuen Erfolge zeigen, dass die bevorstehende Ressourcenschätzung das wahre Potenzial von Ana Paula möglicherweise bereits unterschätzt.“

Ergebnisse der Bohrungen

Die heutigen Ergebnisse sind die ersten, die speziell auf das Parallel-Panel abzielen. Die Standorte weichen von den jüngsten Bohrabschnitten ab und testen das Ziel mit einer optimalen Nord-Süd-Ausrichtung. Die neuen Bohrungen zeigen eine gute Kontinuität der Mächtigkeit und des Gehalts innerhalb des Parallel Panels. Die Goldabschnitte zeigen das große Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum bei Ana Paula.

Bohrloch AP-23-309 befindet sich am östlichen Ende des derzeit definierten Parallel Panels und ergab 147,05 Meter mit einem Gehalt von 4,13 g/t Gold auf 37,5 Metern im Bohrloch (Abbildung 1). Innerhalb dieses Bohrlochs wurden 16,0 Meter mit einem Gehalt von 11,2 g/t Gold auf 77,0 Metern im Bohrloch des Ziels Parallel Panel gefunden.

Der Abschnitt setzt sich lochabwärts in das hochgradige Panel fort, wobei die beiden Zonen fast miteinander verbunden sind und einen sehr langen Abschnitt bilden (Abbildung 2). Das Bohrloch stieß auf weitere Unterzonen mit hochgradigem Gold in der hochgradigen Platte. Dazu gehören 7,0 Meter mit einem Gehalt von 14,5 g/t Gold auf 112,4 Metern im Bohrloch und 8,6 Meter mit einem Gehalt von 8,70 g/t Gold auf 153,5 Metern im Bohrloch.

Bohrung AP-23-308 erprobte die Parallelplatte über 140 m westlich von Bohrung AP-23-309. Es ist das einzige Bohrloch in diesem Gebiet, das in der optimalen Nord-Süd-Ausrichtung gebohrt wurde und 14,8 Meter mit einem Gehalt von 5,06 g/t Gold ergab. Dieser Abschnitt ist in alle Richtungen innerhalb der Ebene der Platte offen. Im Bereich von AP-23-308 ist das Parallel-Panel eindeutig eine diskrete Zone. Sie befindet sich in der Fußwand und ist von der hochgradigen Platte getrennt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72546/Heliostar_08112023_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Ein Ost-West-Schnitt durch Ana Paula mit Hervorhebung des Ziels Parallel Panel. Heliostar-Ergebnisse beschriftet. Die in dieser Veröffentlichung berichteten Ergebnisse sind in einem roten Kasten dargestellt.

Tabelle der Bohrergebnisse

HoleID Von An Intervall Au Kommentar

(Meter) (Meter) (Meter) (g/t)

AP-23-308 112.95 127.7 14.75 5.06 Paralleles Panel Ziel

Einschließlich 122.4 127.7 5.3 11.7 Paralleles Panel Ziel

Und 157.0 175.1 18.1 2.3 Paralleles Panel Ziel

AP-23-309 37.5 184.55 147.05 4.13 Paralleles und hochwertiges Panel

Einschließlich 76.0 92.0 16.0 11.2 Paralleles Panel

Und einschließlich 112.4 119.4 7.0 14.5 Hochwertiges Panel

Und einschließlich 153.5 162.1 8.6 8.70 Hochwertiges Panel

Tabelle 1: Signifikante Bohrabschnitte

Fortschritt beim Bohren

Nach Abschluss von Bohrloch AP-23-309 verlegte das Unternehmen das Bohrgerät und schloss zwei Bohrlöcher im Explorationsziel West Breccia ab. Nach West Breccia wird der Fokus auf das Ziel Parallel Panel zurückkehren, wo nach den heutigen Ergebnissen Step-out-Bohrungen geplant sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72546/Heliostar_08112023_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Ein Querschnitt mit dem Ressourcenmodell aus der PFS 20231 mit Hervorhebung des hochgradigen Panels (beschnitten auf Ressourcenblöcke mit mehr als 5 g/t). Die Heliostar-Ergebnisse sind mit den neuen Bohrlöchern im roten Kasten gekennzeichnet und das Parallel-Panel ist dargestellt.

Tabelle mit Bohrlochinformationen

Bohrung ID Nordende Östliche Ausrichtung Erhebungen Azimut Neigung Länge

(WGS84 (WGS84 (Meter) (°) (°) (Meter)

Zone 14N) Zone 14N)

AP-23-308 410,045 1,997,961 943 354 -44 201.0

AP-23-309 410,186 1,998,098 904 180 -55 201.0

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Kernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und zur Analyse an die ALS Laboratories in North Vancouver geschickt. Jede dieser ALS-Einrichtungen ist nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht; Überschreitungen wurden mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Stewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen entwickelt das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Bundes- und Lokalregierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.

Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold (630.000 nachgewiesene und 451.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 2,38 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold und 2.547.000 Unzen Silber (1.322.000 nachgewiesene und 1.226.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold (703.800 gemessene und 765.000 angezeigte Unzen) mit 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber (1.637.000 gemessene und 1.963.000 angezeigte Unzen) mit 5,3 g/t Silber. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Gefälles.

Referenzen

1 Eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Ana Paula Project NI 43-101 Technical Report Preliminary Feasibility Study Update“ wurde am 6. April 2023 mit einem Gültigkeitsdatum vom 28. Februar 2023 auf SEDAR eingereicht und für das Unternehmen von Daniel H. Neff, PE, Art S. Ibrado, PhD, PE, Richard K. Zimmerman, RG, SME-RM, Craig Gibson, PhD, CPG, Andrew Kelly, P.Eng, Gordon Zurowski, P.Eng., Paul Daigle, P.Geo., Gilberto Dominguez, PE und James A. Cremeens, PE, PG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karl Funk

Geschäftsführender Direktor

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens, die Genehmigung des San-Antonio-Projekts, die Veröffentlichung von Explorationsergebnissen und zukünftige Ressourcen- und Reservenschätzungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie die zukünftigen Explorationspläne basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

