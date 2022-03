Das Praxishandbuch mit speziellem Social Media Konzept von Social Media Expertin Kathrin Benedikt

Berlin, den 30.03.2022. Social Media Marketing Expertin Kathrin Benedikt bietet eine ganzheitliche Social-Media-Strategie für einen klaren Unternehmensauftritt mit Alleinstellungsmerkmal an.

Kathrin Benedikt ist Social Media Expertin und Coach. Ihre Philosophie des effektiven Online Auftritts mit Fokussierung auf ein klares Alleinstellungsmerkmal und eine zielgerichtete Social-Media-Strategie hat sie für sich konsequent umgesetzt. Das zeigt sich nicht zuletzt in ihrem Auftritt ganz in Rot, den sie zu einem eindeutigen Markenzeichen gemacht hat. Jetzt können auch andere Gründer und Unternehmer von dieser wirksamen Social-Media-Strategie für erfolgreiche Selbstvermarktung und klarer Markenbildung profitieren. Kathrin Benedikt gibt ihre Expertise mit einem Praxishandbuch an interessierte Leser und Gründer weiter, die das erfolgreiche Konzept für das eigene Unternehmen und den eigenen Webauftritt adaptieren möchten.

Kathrin Benedikt kann auf eindrucksvolle Referenzen aus Unternehmen verweisen, die mit dieser Philosophie und Strategie bereits erfolgreich an ihrem Onlineauftritt gearbeitet haben. Kathrin Benedikt geht in ihrem Handbuch auf alle wichtigen Elemente des erfolgreichen Unternehmensauftritts ein. Das Praxishandbuch zeigt Wege für eine perfekte Zielgruppenanalyse und Ansprache dieser potenziellen Kundengruppen. Alle Einnahmen aus dem Erlös des Praxishandbuch gehen darüber hinaus an wohltätige Zwecke. Das Handbuch samt Strategie zeichnet sich vor allem auch durch eine klare Linie aus, die den Erfolg dieser ganzheitlichen Social-Media-Strategie nachvollziehbar macht. Viele Praxisbeispiele geben dem Leser wertvolle Tipps zur Umsetzung dieser einzigartigen Marketingphilosophie an die Hand.

Auf der Webseite kathrin-benedikt.de können alle interessierten Gründer sich das besondere Praxishandbuch mit dem Marketingkonzept der Social Media Beraterin Kathrin Benedikt bestellen und alles über die beschriebene Social-Media-Strategie erfahren.

