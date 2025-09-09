Das rote Gold verteuert sich – dabei sein mit Kupferunternehmen

Gerade erst hat der Kupferpreis mit fast 10.700 US-Dollar je Tonne ein Zwölf-Monats-Hoch erreicht.

Der Aufwärtstrend beim Kupfer ist nicht neu, seit Mai geht es preislich bergauf. Die Stilllegung der weltweit zweitgrößten Kupfermine, der Grasberg-Mine in Indonesien, ist bereits bekannt. Aber auch aus Chile kommen Nachrichten über eine geringere Kupferproduktion. Und im Kongo erreicht die Kamoa-Kakula-Mine nicht die erwarteten Fördermengen. Auch in Panama ist die Kupfermine Cobre Panamá noch immer stillgelegt. Ob es hier zu einer Wiederinbetriebnahme kommt, muss sich erst noch zeigen.

Interessant in diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen der International Copper Study Group. In den ersten sieben Monaten 2025 ist zwar ein Kupferüberschuss von rund 100.000 Tonnen zu verzeichnen, aber dies ist weniger als im Vorjahr. Rechnet man eine Saisonbereinigung hinzu, dann komme sogar ein leichtes Angebotsdefizit heraus. Die Bank of America hat nun aufgrund des geringeren Kupferangebots die Kupferpreisprognosen deutlich angehoben und geht für die folgenden Jahre von weiteren Preisanstiegen aus. So soll der Durchschnittspreis für die Tonne Kupfer im Jahr 2026 bei 11.313 US-Dollar liegen und im Jahr 2027 sogar bei 13.501 US-Dollar. Dabei könnten sich Spitzenwerte bis zu 15.000 US-Dollar je Tonne Kupfer ergeben.

Und so treffen ein schwächelndes Angebot und eine rasant wachsende Nachfrage aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, dem Ausbau von Stromnetzen und der künstlichen Intelligenz nach dem rötlichen Metall aufeinander. Bergbauunternehmen, die sich der Kupfersuche und -produktion verschrieben haben, sollten auf das richtige Pferd setzen.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -).

